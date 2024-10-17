Звездолётный аниме-боевик Rogue Flight выйдет уже на следующей неделе — новый трейлер, дата релиза и демоверсия в Steam

Издательство Perp Games и разработчики из американской студии Truant Pixel раскрыли дату выхода своего аркадного звездолётного боевика Rogue Flight, вдохновлённого представителями «золотого века аниме».

Напомним, Rogue Flight была представлена всего три недели назад, на исходе сентября, и ожидалась к одновременному релизу в версиях для ПК и консолей на протяжении оставшейся части текущего года.

Как стало известно, долго премьеры ждать не придётся. Rogue Flight поступит в продажу уже на следующей неделе, 25 октября, для PC (Steam), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch по цене $20. Анонс сопровождался новым трейлером.

Тем, кто до следующей пятницы ждать не может или не хочет, повезло: демоверсия Rogue Flight доступна в рамках фестиваля «Играм быть», который сейчас проходит в Steam (закончится 21 октября).

По сюжету игрокам предстоит взять под управление передовой звездолёт и уничтожить межзвёздный дозорный механизм ARGUS, который три года назад, завладев оборонными силами Солнечной системы, сжёг мир дотла.

Rogue Flight предложит захватывающий дух экшен в стиле Star Fox, нелинейный сюжет с несколькими концовками, девять уникальных этапов, «невероятные акробатические манёвры в воздухе», систему апгрейда звездолёта и 40 видов оружия.

Также обещают стилизованную под «престижные аниме» 80−90-х годов графику, звёздную озвучку, аркадный и роглайт-режимы игры, контент для разблокировки и саундтрек в стиле рок от дуэта Fat Bard. Русский язык не заявлен.