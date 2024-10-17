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Звездолётный аниме-боевик Rogue Flight выйдет уже на следующей неделе — новый трейлер, дата релиза и демоверсия в Steam

Издательство Perp Games и разработчики из американской студии Truant Pixel раскрыли дату выхода своего аркадного звездолётного боевика Rogue Flight, вдохновлённого представителями «золотого века аниме».

Источник изображений: Perp Games

Источник изображений: Perp Games

Напомним, Rogue Flight была представлена всего три недели назад, на исходе сентября, и ожидалась к одновременному релизу в версиях для ПК и консолей на протяжении оставшейся части текущего года.

Как стало известно, долго премьеры ждать не придётся. Rogue Flight поступит в продажу уже на следующей неделе, 25 октября, для PC (Steam), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch по цене $20. Анонс сопровождался новым трейлером.

Тем, кто до следующей пятницы ждать не может или не хочет, повезло: демоверсия Rogue Flight доступна в рамках фестиваля «Играм быть», который сейчас проходит в Steam (закончится 21 октября).

По сюжету игрокам предстоит взять под управление передовой звездолёт и уничтожить межзвёздный дозорный механизм ARGUS, который три года назад, завладев оборонными силами Солнечной системы, сжёг мир дотла.

Rogue Flight предложит захватывающий дух экшен в стиле Star Fox, нелинейный сюжет с несколькими концовками, девять уникальных этапов, «невероятные акробатические манёвры в воздухе», систему апгрейда звездолёта и 40 видов оружия.

Также обещают стилизованную под «престижные аниме» 80−90-х годов графику, звёздную озвучку, аркадный и роглайт-режимы игры, контент для разблокировки и саундтрек в стиле рок от дуэта Fat Bard. Русский язык не заявлен.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Аркада, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: rogue flight, truant pixel, perp games, экшен, аркада
rogue flight, truant pixel, perp games, экшен, аркада
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