Курс биткоина достиг максимума с июля — остальные криптовалюты тоже устремились вверх

Стоимость биткоина на этой неделе достигла наивысших значений с июля текущего года, что также подтолкнуло к росту другие цифровые активы. За последние сутки курс самой популярной криптовалюты мира достиг отметки в $68 284 (данные CoinDesk). На момент написания этой заметки биткоин торговался на уровне $67 433 за монету.

За последние несколько дней курс биткоина увеличился более чем на 9 %, что также положительно отразилось на некоторых других цифровых активах. Так, курс Ethereum за последние дни увеличился на 7 %, стоимость Solana выросла почти на 10 %, а Dogecoin подорожал на 15 %. Положительная динамика затронула акции, связанные с цифровыми активами. Стоимость ценных бумаг криптовалютной биржи Coinbase поднялась за сутки на 7 %, а трёхдневный рост составил 19 %. Благодаря этому стоимость акций Coinbase достигла самого высокого уровня с августа текущего года.

Одной из причин 53-процентного роста биткоина в этом году является запуск спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоине, которые сумели привлечь большое количество новых инвесторов. Спотовые биржевые фонды на биткоине появились в январе, а в июле состоялся запуск ETF на «эфире». За последние три дня инвесторы суммарно вложили в ETF $1,2 млрд, в результате чего их общая капитализация превысила $63 млрд.