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Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A16 4G, который будут получать обновления до 2030 года

Компания Samsung представила ещё одну версию смартфона Galaxy A16. Десятью днями ранее производитель анонсировал модель Galaxy A16 5G. Теперь французский офис Samsung представил 4G-вариант устройства. Как и для 5G-версии для варианта с 4G компания будет выпускать программные обновления (новые версии ОС и патчи безопасности) до 2030 года.

Источник изображений: GSMArena

Источник изображений: GSMArena

Модель Galaxy A16 (4G) практически полностью копирует характеристики 5G-версии. Устройство оснащено 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Смартфон получил батарею ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. Основной набор камер Galaxy A16 (4G) состоит из 50-Мп, 5-Мп и 2-Мп датчиков. На фронтальной стороне расположена 13-Мп камера. Толщина смартфона составляет 7,9 мм. Он имеет защиту от воды и пыли с рейтингом IP54.

Ключевое отличие Galaxy A16 (4G) заключается в процессоре. В нём используется MediaTek Helio G99 (два ядра Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шесть Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, GPU Mali-G57 MC2). Модель Galaxy A16 (5G) на европейском рынке предлагается с чипом Samsung Exynos 1330, а в Индии и Таиланде — с MediaTek Dimensity 6300.

Samsung Galaxy A16 5G (слева) и Galaxy A16 4G (справа)

Samsung Galaxy A16 5G (слева) и Galaxy A16 4G (справа)

Базовая конфигурация устройства предлагается с теми же 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти. Последнюю можно увеличить до 1 Тбайт благодаря поддержке карт памяти microSD. Также будет доступен вариант с 6 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти. О наличии 3,5-мм аудиоразъёма у модели Galaxy A16 (4G) ничего не сообщается. Впрочем, его нет и у 5G-версии.

В пресс-релизе компании ничего не говорится о стоимости устройства. В продаже Galaxy A16 4G появится в ноябре. Смартфон будет доступен в сером, зелёном и синем вариантах исполнения.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, mediatek, helio g99, смартфон
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