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Обзор Wi-Fi-роутера HUAWEI BE3: первая ласточка Wi-Fi 7?

 
HUAWEI BE3 — один из первых (если не первый вообще) официально поставляемых в нашу страну роутеров стандарта Wi-Fi 7. Он получил декларацию соответствия ЕАЭС, полностью русифицирован и имеет полноценную гарантию. Кроме того, этот аппарат современно выглядит и не лишён интересных функций
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Конечно, многие скажут, что при желании уже давно можно было опробовать продукцию Wi-Fi 7 от ASUS или TP-Link (через параллельный импорт), да и устройства Xiaomi заказать на AliExpress не такая уж большая проблема. Но я говорю именно об официальных поставках. С новым HUAWEI BE3 не придется переводить китайские иероглифы в веб-интерфейсе или бодаться в чате с анонимным продавцом в случае неожиданной поломки устройства. Даже инструкция и оформление упаковки тут на русском языке. И блок питания с нормальной вилкой.

Так что лед тронулся, и наконец-то Wi-Fi 7 стал появляться на нашем рынке, да еще и просят за него не так уж много, поскольку HUAWEI BE3 относится скорее к бюджетному классу. Если вспомнить поколение Wi-Fi 6, то сравнить его можно, наверное, с моделью TP-Link AX20, которая тоже появилась у нас одной из первых и была очень популярна благодаря своей доступности. Но HUAWEI BE3 гораздо производительнее и привлекает не только ценой.

#Поставляется в компактной коробке

Наверное, создатели HUAWEI BE3 играли в детстве в «Тетрис» — пустого пространства в упаковке практически нет. Но оно и понятно, ведь роутер со сложенными антеннами превращается практически в аккуратный параллелепипед. Плюс тонкая брошюрка с инструкцией, блок питания (12 В, 1 А, кабель длиной 1,5 метра) да патч-корд (Cat.5e, 1 метр) — все стандартно. И блок питания, и патч-корд такого же белого цвета, как и сам роутер, — очень приятный нюанс дизайна, который вряд ли можно было бы ожидать от роутера бюджетного класса. Кстати, полное название этой модели можно найти на коробке — WUKUN-BE32.

Коробка совсем небольшая

Коробка совсем небольшая

Все оформление на русском языке

Все оформление на русском языке

Правда, срок гарантии непривычен для избалованного российского пользователя — всего лишь один год. Что в сравнении, например, с четырьмя от Keenetic или TP-Link выглядит скромно.

Содержимое упаковки

Содержимое упаковки

Блок питания фирменный, белого цвета

Блок питания фирменный, белого цвета

Патч-корд тоже белый, но не особо длинный

Патч-корд тоже белый, но не особо длинный

#Выглядит вполне современно

Одна из самых привлекательных особенностей HUAWEI BE3 — это его дизайн. Этакий минималистичный хай-тек. Впрочем, нельзя сказать, что дизайн HUAWEI BE3 — это какой-то необычный эксклюзив. Похожую концепцию мы уже видели, например, у Xiaomi BE 3600, но HUAWEI чуть развил идею, и антенны тут складывающиеся, с одной осью вращения. Что удобно при хранении и транспортировке.

Так выглядит роутер со сложенными антеннами

Так выглядит роутер со сложенными антеннами

Если антенны разложить, он становится в два раза выше

Если антенны разложить, он становится в два раза выше

Шарниры крепления антенн

Шарниры крепления антенн

Фиксированное рабочее положение у антенн только одно — вертикальное, хотя при необходимости можно попробовать улучшить покрытие на другом этаже дома, если их слегка наклонить. Но уже в ущерб красоте. Если же антенны сложить полностью, корпус роутера с металлическим радиатором внутри ухудшит распространение сигнала.

При необходимости антенны можно наклонять, но концепции дизайна это противоречит

При необходимости антенны можно наклонять, но концепции дизайна это противоречит

Вид сбоку с антеннами в рабочем положении

Вид сбоку с антеннами в рабочем положении

Также вряд ли есть смысл пытаться установить роутер лежа или закрепить на стене — все это конструкцией не предусмотрено. Корпус должен располагаться исключительно вертикально и устанавливаться на столе или полке. Места он при этом занимает самый минимум. Но надо учитывать два момента: первое — высота роутера с разложенными антеннами составляет 283 мм. И второе — резиновых противоскользящих ножек у него нет, а потому на стеклянной полке он как на льду. В некоторых ситуациях, наверное, есть смысл подумать о его креплении на двусторонний скотч.

Ножки небольшие, пластиковые

Ножки небольшие, пластиковые

Зато охлаждение при вертикальном расположении печатной платы работает эффективнее, тем более что вентиляционные решетки тут присутствуют и на нижней, и на задней, и на верхней сторонах корпуса.

Вентиляционные решетки распределены по корпусу роутера

Вентиляционные решетки распределены по корпусу роутера

Сзади предусмотрено два пояса вентиляции

Сзади предусмотрено два пояса вентиляции

Даже в верхней части можно рассмотреть щели для выхода теплого воздуха

Даже в верхней части можно рассмотреть щели для выхода теплого воздуха

«Лицо» же нового аппарата полностью гладкое и такое же матовое, как и весь корпус. Глаз цепляется лишь за логотип производителя, гордую надпись «WiFi 7» на одной из антенн да просвечивающийся прямо сквозь пластик двухцветный LED-индикатор (отключаемый). Никаких других индикаторов нет, порты Ethernet на задней стороне роутера тоже лишены индикации.

Индикатор двухцветный, красно/зеленый

Индикатор двухцветный, красный/зеленый

Логотипы нанесены серо-серебристой краской

Логотипы нанесены серо-серебристой краской

Портов четыре, все они способны автоматически распознавать WAN-подключение. Самый первый порт — 2.5GbE. Остальные три — гигабитные. Рядом с портами находятся разъем питания, кнопка WPS и скрытая в глубине корпуса кнопка RESET.

Рельефные обозначения портов на белом пластике не очень читабельны

Рельефные обозначения портов на белом пластике не очень читабельны

Разъемы кабелей практически не выступают за габарит корпуса

Разъемы кабелей практически не выступают за габарит корпуса

#Поддерживает самый свежий стандарт Wi-Fi 7

Вторая «завлекалочка» этого роутера уже чисто техническая — это поддержка самого передового на сегодняшний день стандарта Wi-Fi 7 (802.11be). Технология Wi-Fi 7 крайне интересна той части пользователей, которая стремится шагать в ногу с техническими прогрессом. О ней уже много написано, и повторяться о работе и назначении таких ее «фишек», как MLO, 4096-QAM, Multi-RU, Preamble Puncturing и т. п., вряд ли есть смысл. Главное, что все это предназначено для ещё более эффективного использования задействованного под Wi-Fi спектра радиочастот. В рамках регуляторных норм... И вот тут-то и «порылась собака», как говорил один деятель.

Новый HUAWEI BE3 в сравнении с Keenetic Giga KN-1012…

Новый HUAWEI BE3 в сравнении с Keenetic Giga KN-1012…

…и рядом с TP-Link AX80(EU)

…и рядом с TP-Link AX80(EU)

Если о достоинствах новой технологии сказано уже всё, то подводные камни реального применения Wi-Fi 7 в нашей стране чаще всего обходятся стороной. А меж тем все не так гладко. Изрядная часть бюджетных роутеров основана на платформах, изначально предназначенных для рынка Китая. Поэтому в них физически отсутствует поддержка диапазона 6 ГГц, ширины канала 320 МГц, а многие каналы в диапазоне 5 ГГц недоступны. Так, в рассматриваемом сегодня HUAWEI BE3 пользователь может использовать лишь каналы 36–64 (образуют один широкий канал на 160 МГц), а также 132, 136 и 140. В диапазоне 2,4 ГГц доступен весь актуальный набор каналов, с 1-го по 13-й.

Выбор каналов диапазона 5 ГГц в HUAWEI BE3 невелик…

Выбор каналов диапазона 5 ГГц в HUAWEI BE3 невелик…

Производители же беспроводных адаптеров для ПК и ноутбуков ещё больше осложняют пользователю жизнь, даже если тот умудрился приобрести дорогой роутер, например, региона US с минимумом ограничений. Дело в том, что самым распространенным и недорогим чипсетом Wi-Fi 7 сейчас является Intel BE200, в который встроен механизм автоматической поддержки региональных ограничений Intel LAR/DRS (Location Aware Regulatory/Dynamic Regulatory Solution), печально известный еще по адаптерам серии AX200. В результате во время запуска такого адаптера он первым делом прослушивает эфир на предмет того, в каком регионе вещают окружающие его роутеры (ваших соседей). И если это в основном регион RU, то BE200 переходит в режиме AX, то есть Wi-Fi 6. Без 6 ГГц, без MLO, без 320 МГц и прочих вкусных блюд. И чтобы заставить его работать в режиме BE, надо запустить в непосредственной близости пять-десять точек региона US. Либо уехать в деревню, в глушь, где нет соседских RU-роутеров (и никаких других тоже нет).

Huawei BE3 вообще никакой регион не вещает, что не сильно помогает в решении этой проблемы.

Huawei BE3 вообще никакой регион не декларирует, что не сильно помогает в решении этой проблемы

Также вполне бюджетным решением являются адаптеры на базе чипов MediaTek MT7927/MT7925, но доступные сейчас MT7925 лишены поддержки 320 МГц и имеют ряд существенных упрощений (например, MLO работает только в режиме eMLSR, как и у BE200). Не так давно стали появляться USB-адаптеры на Realtek RTL8912AU, информации о которых пока еще крайне мало, а качество драйверов вызывает нарекания. Наиболее привлекательно же выглядят адаптеры на чипе Qualcomm QCNCM865. Они самые продвинутые, но и самые дорогие.

В любом случае все производители используют ту или иную систему региональных ограничений, и как она вкупе с «сырыми» драйверами аукнется конечному российскому пользователю — тот еще вопрос. Например, Intel BE200 категорически отказывается работать в некоторых системах с CPU от AMD, а MLO поддерживается только на тестовых версиях Windows 11 24H2. Словом, на пути технического прогресса без препон и на этот раз не обошлось.

Если Windows 11 пишет «Совокупная скорость линии…» и указывает сразу два диапазона, значит, MLO системой поддерживается

Если Windows 11 пишет «Совокупная скорость линии…» и указывает сразу два диапазона, значит, MLO системой поддерживается

#Создан на базе чипсета HiSilicon?

К сожалению, производитель не раскрывает никаких подробностей о «железной» начинке аппарата. Все, что может узнать и понять рядовой пользователь из официальной спецификации и разрозненных пресс-релизов, — это что в наличии 128 Мбайт флеш-памяти и 256 Мбайт памяти оперативной. Цифры вполне стандартные для роутеров данного класса, не оснащенных USB-портом. Также сообщается о наличии современного процессора от самой HUAWEI (вероятно, все же дочерней HiSilicon) с интеллектуальным сетевым ускорителем (AI NP) и внешними модулями FEM (две штуки, для 5 ГГц), что обеспечивает теоретическую канальную скорость передачи данных вплоть до 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц (при ширине канала до 160 МГц) и до 688 Мбит/с — в 2,4 ГГц (ширина до 40 МГц).

То есть в случае с HUAWEI BE3 мы имеем скоростную формулу BE3600 и 2×2:2 MU-MIMO. Диапазонов только два — 2,4 и 5 ГГц, соответственно, и MLO (Multi-Link Operation, одновременное использование нескольких диапазонов и каналов) мы можем получить только вида 2,4+5, который считается наименее эффективным из всех возможных в стандарте Wi-Fi 7. Портов Ethernet четыре, один из которых на 2,5 Гбит/с, а остальные — 1 Гбит/с. Вот, собственно, и всё, что нам сообщает HUAWEI.

Кое-что пользователь может постепенно узнать и сам. Например, что в диапазоне 5 ГГц ему доступны лишь каналы 36–64, 132, 136 и 140. При этом еще и работает «европейская» система DFS, прослушивающая эфир на предмет излучения погодных радаров и порой весьма агрессивно сужающая ширину канала до 80, а то и 40 МГц.

Поэтому ничего не остается, кроме как разобрать роутер и взглянуть на плату. Корпус собран исключительно на защелках, они очень тугие, но прочные — не ломаются.

Внутри обнаруживаем, что основными компонентами HUAWEI BE3 являются:

  • Процессор VTQM4B6L9 (вероятно, это HiSilicon Hi5671 V700).
  • Трансивер 2.5GbE LAD8821H (предположительно, YT8821).
  • Радиомодуль 5 ГГц RTQM6Q4U9.
  • Радиомодуль 2,4 ГГц VTQM0T2S4 (вероятно, оба радиомодуля на самом деле называются HiSilicon Hi1155).
  • Два чипа FEM 5ГГц HKNV 84m M252.
  • Чипы памяти: V40AR01Z — RAM; 26G01CWS1G — флеш.
Технические характеристики HUAWEI BE3
Стандарты IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2,4 ГГц + 5 ГГц)
Чипсет/контроллер HiSilicon Hi5671 V700: 2 × Arm Cortex-A510@1,15 ГГц [точных данных нет]
Память RAM 256 Мбайт / ROM 128 Мбайт
Антенны 4 × внешние, несъемные; 2×2:2 (5 ГГц) + 2×2:2 (2,4 ГГц);
длина 146 мм
Шифрование Wi-Fi WPA/WPA2 PSK, WPA3 SAE; WPS; гостевая сеть
Параметры Wi-Fi Скорость 5 ГГц: 802.11be до 2882 Мбит/с, 802.11ax до 2402 Мбит/с, 802.11ac до 867 Мбит/с
Скорость 2,4 ГГц: 802.11be до 688 Мбит/с, 802.11ax до 574 Мбит/с, 802.11n до 300 Мбит/с
HUAWEI Link+, Band Steering, TWT, 802.11k/v/r, DFS
Интерфейсы 3 × 10/100/1000 Мбит/с + 1 ×  10/100/1000/2500 Мбит/с Ethernet;
Автоопределение/Фиксированный WAN
Порты USB Нет
Индикаторы Питание/состояние
Аппаратные кнопки Сброс настроек, WPS
Размеры 148,8 мм (В) × 215 мм (Ш) × 71,5 мм (Г) (со сложенными антеннами)
280 мм (В) × 215 мм (Ш) × 61,5 мм (Г) (с поднятыми антеннами)
Масса Около 436 г
Питание DC 12 В, 1,5 А
Цена ≈ 7 000 руб.
Гарантия 12 месяцев
Возможности
Доступ в Интернет Static IP, DHCP, PPPoE, Мост; NAT (Симметричный/Конический)
Сервисы IPv6 (DHCPv6, SLAAC), Автообновление, Сохранение настроек при сбросе, Мобильное приложение
Защита HUAWEI HomeSec: Родительский контроль, Фильтрация URL (Черный/Белый список), защита от перебора паролей в сети Wi-Fi, Таймер Wi-Fi
Проброс портов Переадресация портов, Триггер портов, UPnP, DMZ; IPTV (Мост, Роутер, VLAN)
VPN Клиент L2TP, PPTP
QoS/Шейпинг Шейпинг по MAC, WMM
Сервисы Dynamic DNS Нет
Режим работы Маршрутизатор, репитер; узел Link+
Проброс VPN, ALG Нет
Брандмауэр Защита от DoS, Контроль Wi-Fi-доступа по MAC (Белый/Черный список)
Вес устройства 435 грамм

Весит устройство 435 грамм

Умная розетка показывает, что потребление роутера в простое около 5 Вт и порядка 8 Вт — под нагрузкой

Умная розетка показывает, что потребление роутера в простое около 5 Вт и порядка 8 Вт — под нагрузкой

#Первоначальная настройка не доставит проблем

По хорошей традиции для начальной настройки роутера предусмотрен удобный мастер из нескольких простейших диалоговых окон. Даже у самого неподготовленного пользователя весь процесс займет пару минут (чему, кстати, способствует еще и автораспознавание WAN). Каких-либо подводных камней, способных вызвать затруднения, не замечено. Разве что стоит обратить внимание на интересную опцию — помимо основной сети сразу предлагается создать резервную Wi-Fi 5 на тот случай, если у вас много устаревших устройств, которые могут оказаться не вполне совместимы с последними стандартами беспроводной связи. По умолчанию IP-адрес роутера такой: 192.168.3.1. При желании ему можно присвоить короткое доменное имя для удобного доступа из локальной сети.

Мастер первоначальной настройки — один из самых простых среди роутеров популярных марок

Мастер первоначальной настройки — один из самых простых среди роутеров популярных марок

Новый HUAWEI BE3 можно настроить и как ретранслятор

Новый HUAWEI BE3 можно настроить и как ретранслятор

Для устаревших устройств предлагается запустить резервную сеть стандарта Wi-Fi 5

Для устаревших устройств предлагается запустить резервную сеть стандарта Wi-Fi 5

#Программная составляющая простая, но с интересными «фишками»

В программном плане это предельно простое устройство, которое по функциональности уступает маркам, рассчитанным на продвинутого пользователя или сетевого специалиста. В то же время практически все, что требуется для 90% рядовых пользователей, тут имеется. Поэтому есть, наверное, смысл сделать акцент именно на некоторых ограничениях прошивки, а также на интересных опциях.

Так, например, в настройках интернет-подключения есть лишь PPPoE, DHCP, Static IP, а также режим «Мост». При этом можно выбрать один из двух типов NAT: обычный симметричный или конический. Редко где подобный выбор можно встретить! А между тем конический тип NAT, хоть и обеспечивает более низкий уровень безопасности, лучше совместим с некоторыми онлайн-играми (в том числе с игровыми консолями), P2P-приложениями (например, торрент-клиентами) и системами VoIP.

Конический тип NAT может сильно помочь в онлайн-играх

Конический тип NAT может сильно помочь в онлайн-играх

А вот для организации канала «Дом ↔ Работа» выбрать L2TP уже можно. Второй доступный протокол — PPTP. Но на этом всё. Никаких серверов в HUAWEI BE3 не предусмотрено, так что и поддержки DDNS тут нет.

Для организации удаленного доступа к рабочей сети доступно лишь два протокола

Для организации удаленного доступа к рабочей сети имеется лишь два протокола

Достаточно универсальный EasyMesh не поддерживается, но есть фирменный Link+ (Связь+) от самой HUAWEI, который позволяет быстро и беспроблемно объединять в единую ячеистую сеть роутеры этого производителя.

Мэш поддерживается, но лишь с устройствами, совместимыми с фирменным протоколом Link+

Меш поддерживается, но лишь с устройствами, совместимыми с фирменным протоколом Link+

Агрегации сетевых портов не предусмотрено. Можно отключить автоопределение WAN, если это будет вызывать какие-то неудобства. При необходимости включаются/выключаются функции Wi-Fi TWT и 802.11r, с которыми могут конфликтовать некоторые устаревшие клиенты.

Поддерживается полный набор 801.11k/v/r

Поддерживается полный набор 801.11k/v/r

Нельзя непосредственно с роутера запустить Ping или Tracert, но есть простенькая диагностика самого роутера и его кнопок.

Диагностика не для сетевых специалистов…

Диагностика не для сетевых специалистов…

В остальном тут все примерно так же, как во многих других устройствах: есть автообновление прошивки, поддержка IPTV, IPv6, контроль Wi-Fi-доступа по MAC-адресам, возможность создать гостевую сеть (одну, зато с таймером и ограничением скорости), есть функция включения-выключения Wi-Fi по расписанию, можно установить один из трех уровней мощности передатчиков, имеется простенький родительский контроль (время доступа в Сеть и фильтрация URL), настройка ограничения скорости для клиентов и так далее.

Можно создать одну гостевую сеть и одну резервную Wi-Fi 5

Можно создать одну гостевую сеть и одну резервную Wi-Fi 5

Поддержка IPTV предусмотрена

Поддержка IPTV предусмотрена

В настройках Wi-Fi можно отключить MLO и Band Steering

В настройках Wi-Fi можно отключить MLO и Band Steering

Короче говоря, все очень просто, понятно и доступно для понимания человека, не разбирающегося в сетевых технологиях, — практически ко всем опциям есть подробнейшее описание на русском языке в виде раскрывающейся справки.

#Поддерживается мобильное приложение

Но и это еще не все. Даже если у вас нет ПК, произвести первоначальную настройку и получить впоследствии доступ к веб-интерфейсу роутера вполне получится с помощью смартфона — это позволит сделать удобная мобильная версия веб-конфигуратора.

Мобильная версия веб-интерфейса хорошо выглядит на экране смартфона

Мобильная версия веб-интерфейса хорошо выглядит на экране смартфона

Если же установить на смартфон приложение AI Life, то доступ к настройкам роутера и мониторинг состояния домашней сети станет возможен из любой точки земного шара, через интернет. Особенно удобен этот момент будет для тех, кто уже владеет умными устройствами на базе HUAWEI HarmonyOS — все они интегрируются в едином интерфейсе вместе с роутером. А если у пользователя уже был роутер HUAWEI, можно быстро перенести ключевые настройки со старого устройства на новое.

Управлять роутером и другими устройствами умного дома удобно с помощью мобильного приложение AI Life

Управлять роутером и другими устройствами умного дома удобно с помощью мобильного приложение AI Life

Причем часть опций доступна только из AI Life — например, лишь здесь можно отключить индикатор, посмотреть загруженность Wi-Fi-каналов, загрузку процессора и памяти роутера, увидеть сообщения о заблокированных брандмауэром атаках, удаленно выключить роутер. Есть и еще одна необычная функция — возможность построить тепловую карту Wi-Fi-сигнала в вашей квартире. Да, в самом простом представлении, но все же. Кроме того, в приложении имеются средства самодиагностики роутера и самой сети с подсказками по решению проблем и оповещения о сбоях.

Примерно так выглядит процесс построения плана квартиры и тепловой карты Wi-Fi

Примерно так выглядит процесс построения плана квартиры и тепловой карты Wi-Fi

#К маршрутизации и коммутации претензий нет

Поскольку мультигигабитные тарифы интернет-доступа у нас еще не сильно распространены, вполне логично предположить, что в качестве WAN-порта пользователь предпочтет один из трех «гигабитников». В этом случае каждый из проводных клиентов сможет получить до 1 Гбит/с из «внешнего мира», да и в полном дуплексе проблем не будет:

Маршрутизатор HUAWEI BE3
NAT, [WAN (1 Гбит/с) -> LAN (1 Гбит/с)], iPerf3, средняя скорость TCP, Мбит/с
Потоки ПК1 → ПК2 (DL/UL) ПК1 ↔ ПК2 (FDX)
1 поток 949 / 947 810+799
8 потоков 948 / 947 924+921

Счастливые же обладатели более скоростных тарифов, конечно, увидят куда более высокие скорости — и тут уже сразу два проводных клиента получат по гигабиту каждый, а третьему достанется еще около 400 Мбит/с при одновременной работе:

Маршрутизатор HUAWEI BE3
NAT, [WAN (2,5 Гбит/с) -> LAN (1 Гбит/с)], DL/UL, iPerf3, средняя суммарная скорость TCP, Мбит/с
Потоки ПК1 → ПК2 ПК1 → ПК2+ПК3 ПК1 → ПК2+ПК3+ПК4 ПК1 ↔ ПК2+ПК3+ПК4 (FDX)
1 поток 947 / 947 1894 / 1894 2372 / 2373 2204+2267
8 потоков 948 / 948 1894 / 1892 2392 / 2385 2371+2367

Отдельно отмечу, что в полном дуплексе (то есть при одновременной загрузке и выгрузке) роутер HUAWEI BE3 совершенно спокойно обеспечивает суммарную скорость маршрутизации в 5 Гбит/с при многопоточном «обслуживании» сразу трех проводных клиентов. Вот как это выглядит в веб-интерфейсе роутера:

А так этот же тест выглядел на WAN-сервере:

Если же мультигигабитный порт использовать внутри локальной сети, например для подключения NAS, то напрямую с ним на полной скорости смогут работать два проводных клиента (четвертый порт будет задействован под WAN). Тесты такого сценария также не выявили никаких проблем — все более чем замечательно:

Маршрутизатор HUAWEI BE3
Коммутация, [LAN(2,5 Гбит/с) -> LAN(1 Гбит/с)], DL/UL, iPerf3, средняя суммарная скорость TCP, Мбит/с
Потоки ПК1 → ПК2 ПК1 → ПК2+ПК3 ПК1 ↔ ПК2+ПК3 (FDX)
1 поток 949 / 949 1898 / 1896 1717+1781
8 потоков 950 / 949 1899 / 1898 1780+1864

#Для работы «на удаленке» не очень комфортен

К сожалению, работа протоколов L2TP и PPTP (MS-CHAP v2), которые поддерживает HUAWEI BE3 для организации защищенного удаленного доступа типа «Дом ↔ Работа», не сильно радует. Во-первых, конечно, сами эти протоколы сильно устарели и актуальность потеряли. А во-вторых, работают они для столь современного устройства слишком медленно. Более того, Preshared Key ввести в настройках L2TP нельзя, да и IPSec нет.

Поддержка L2TP, похоже, на самом минимальном уровне

Поддержка L2TP, похоже, на самом низком уровне

И все равно полученные скорости оказались невысоки, хотя PPTP можно заставить работать чуть быстрее, если и для него установить флаг, отключающий проверку подлинности. Так что для «сидящих на удаленке» HUAWEI BE3 подходит не лучшим образом. Вот, например, что получилось в тестах этих протоколов в сравнении с Keenetic Giga KN-1012, также новейшим роутером сопоставимого класса, но Wi-Fi 6:

Маршрутизатор HUAWEI BE3
Работа с протоколами L2TP и PPTP, DL/UL, iPerf3, средняя скорость TCP, Мбит/с
Протокол / роутер Сервер → ПК Сервер → ПК Сервер ↔ ПК Сервер ↔ ПК
1 поток 8 потоков FDX 1 поток FDX 8 потоков
PPTP HUAWEI BE3 102 / 80 100 / 79 87 86
PPTP HUAWEI BE3 (без проверки подлинности) 175 / 127 145 / 126 145 141
PPTP Keenetic Giga KN-1012 253 / 219 260 / 219 322 305
L2TP HUAWEI BE3 (без IPSec и проверки подлинности) 163 / 131 165 / 132 144 141
L2TP/IPSec Keenetic Giga KN-1012 231 / 231 236 / 237 296 303

#Уровень сигнала — типичный для «европейцев»

Традиционный тест уровня сигнала был произведен с помощью приложения Wi-Fi Scanner, пары ноутбуков и ПК с адаптерами Intel AX200, BE200 и TP-Link TX20U Plus. В дальней комнате панельной «трешки» в одно и то же место (точка 0 на схеме) по очереди устанавливались несколько роутеров — HUAWEI BE3, а также TP-Link AX80 (RU), отличающийся весьма высокими показателями, мало ему в этом уступающие Keenetic Giga KN-1012 и Routerich AX3000, а также TP-Link AX80 (EU), у которого уровень сигнала уже типично «европейский», то есть особо не выдающийся.

Причем HUAWEI BE3 устанавливался как «лицом» в коридор, в сторону клиентов, так и боком — вдоль ближайшей стены. Да, уровень сигнала так называемых маяков отличается от уровня при реальной передаче данных. Тем не менее при сравнении нескольких роутеров некоторые выводы о настройках их передатчиков сделать позволяет.

В такой квартире проводились тесты.

В такой квартире проводились тесты

Итак, в точке 1, самой «проблемной» зоне квартиры, был установлен ПК с USB-адаптером TP-Link TX20U Plus. Вот как он увидел сигнал от пяти роутеров:

В точке 2 в то же время работал ноутбук со встроенным адаптером Intel BE200:

И наконец ноутбук с адаптером AX200 показал такие графики сигнала в точке 3:

Пожалуй, уровень сигнала HUAWEI BE3 примерно такой же, как у типичного «европейца» AX80 (EU). Роутерам, претендующим на рекордные показатели, новый HUAWEI BE3 уступает. Поэтому в больших помещениях его желательно располагать ближе к их геометрическому центру. Впрочем, для конечного пользователя важнее не картинка графика сигнала, а реальная скорость передачи данных в удаленных точках. Кроме того, HUAWEI сама рекомендует для больших пространств использовать возможности mesh-сети Link+, добавив хотя бы ещё один роутер.

#Надежды на MLO пока не оправдываются

И тут мы тоже попробуем сравнить бюджетный HUAWEI BE3 с парой топовых роутеров поколения Wi-Fi 6 как более высокого класса AX6000, так и сопоставимого AX3000. Плюс ко всему посмотрим, как будут себя вести в паре с HUAWEI BE3 несколько Wi-Fi-адаптеров в разных режимах.

В первом тесте оценим максимально возможную скорость «по воздуху». Клиент устанавливался рядом с роутером, в паре метров от него, в точке 5. К мультигигабитному порту Ethernet роутера HUAWEI BE3 был подключен ПК с запущенным сервером iPerf3. В качестве клиентов выступали ноутбуки с адаптерами AX200 (в режимах AX и AC), BE200 (режимы BE и AX) и стационарный ПК с адаптером BE200 и внешней антенной Comfast CF-ANT2508IE (режим BE и AX). Ряд тестов был проведен как с включенным MLO, так и с выключенным, дабы проверить его работоспособность и влияние на скорость передачи данных, в том числе и с несовместимыми клиентами предыдущих поколений.

К сожалению, только на одном клиенте BE200 получилось добиться стабильной поддержки MLO — на ПК с Windows 11 Insider Preview 24H2 Dev-сборки 27723.1000 и с драйвером Intel BE200 версии 23.70.2.3. В более свежих драйверах региональные ограничения чрезвычайно усилились, а текущая Windows 11 23H2 сборки 22631.4460 вообще не поддерживает MLO. Клиент MT7925 хоть и подключался в режиме BE, но отказывался активировать MLO (несмотря на ухищрения с параметрами в реестре Windows), а адаптер QCNCM865 вообще заработал только в режиме AX — слишком много в округе точек с регионом RU (поэтому в тестах он участия почти не принимал).

Средняя скорость передачи данных LAN -> WLAN (DL/UL), Мбит/с, iPerf3, TCP, 16/32 потока
Клиент Режим MLO Потоков Роутер Скорость
QCNCM865 ПК BE MLO ON 32 HUAWEI BE3 2122 / 1797
QCNCM865 ПК BE MLO OFF 32 HUAWEI BE3 2050 / 1858
BE200 ПК BE MLO ON 32 HUAWEI BE3 2148 / 2050
BE200 ПК BE MLO OFF 32 HUAWEI BE3 2140 / 2050
BE200 ПК BE MLO ON 16 HUAWEI BE3 1938 / 1928
BE200 ПК BE MLO OFF 16 HUAWEI BE3 1923 / 1950
MT7925 ПК BE - 32 HUAWEI BE3 2228 / 1740
MT7925 ПК BE - 16 HUAWEI BE3 2040 / 1620
BE200 ПК AX MLO ON 16 HUAWEI BE3 1702 / 1790
BE200 ПК AX MLO OFF 16 HUAWEI BE3 1690 / 1846
BE200 ноутбук AX - 16 HUAWEI BE3 1627 / 1836
BE200 ноутбук BE - 32 HUAWEI BE3 2012 / 1870
AX200 ноутбук MLO ON 16 HUAWEI BE3 1691 / 1460
AX200 ноутбук MLO OFF 16 HUAWEI BE3 1699 / 1455
AX200 ноутбук AC MLO ON 16 HUAWEI BE3 1331 / 1132
AX200 ноутбук AC MLO OFF 16 HUAWEI BE3 1314 / 1165
BE200 ноутбук AX - 32 Keenetic Giga KN-1012 1920 / 1820
BE200 ноутбук AX - 16 Keenetic Giga KN-1012 1790 / 1779
BE200 ноутбук AX - 16 TP-Link AX80(RU) 1770 / 1780

Из этих результатов можно сделать несколько выводов. Так, включение-выключение MLO в настройках HUAWEI BE3 не приводит к каким-либо негативным эффектам при использовании клиентов, работающих в стандартах прошлых поколений Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5. Кстати, к включению Link+ также все имеющиеся у меня клиенты отнеслись индифферентно, без глюков. Однако ничего особо хорошего для клиента BE200 функция MLO тоже не принесла — скорость передачи данных при ее включении практически не изменилась (в MLO пользователей в первую очередь интересует именно агрегация, хотя, например, для VR уменьшение задержки гораздо важнее).

Все дело в том, что у BE200 (и MT7925) и с драйвером 23.70.2.3, и с последним 23.100.0.4 функция MLO работает только в режиме eMLSR (Enhanced Multi-Link Single Radio), то есть без одновременной передачи данных по нескольким каналам Wi-Fi. Конструкция такая… По сути, как и в Wi-Fi 6, одномоментно работает только 5 ГГц. Или только 2,4 ГГц, если драйвер решит, что 5 ГГц в данное мгновение слишком загружен другими клиентами (напомню, 6 ГГц HUAWEI BE3 не поддерживает). Переключение же с 5 на 2,4 и обратно происходит незаметно для пользователя.

Поэтому, хоть Windows и показывает подключение по двум диапазонам сразу, для BE200 совокупная канальная скорость с HUAWEI BE3 достигает лишь 2882 Мбит/с (5 ГГц), а для QCNCM865, когда он все же умудряется «подхватить» Wi-Fi 7, — 3570 Мбит/с (5+2,4 ГГц). Адаптер QCNCM865 (как и MT7927) аппаратно способен работать в режиме Multi-Link Multi Radio (MLMR), но и в его случае включение MLO 2,4+5 почти не сказалось на скорости передачи данных.

Если верить Windows 11 24H2, MLO с драйвером 23.70.2.3 должно работать. Но это лишь eMLSR…

Если верить Windows 11 24H2, MLO с драйвером 23.70.2.3 должно работать. Но это лишь eMLSR…

Так что MLO 2,4+5 в большинстве случаев действительно неэффективно. Разве что в мертвых зонах обеспечит бесшовное переключение с уже «умирающего» 5 ГГц на чуть более дальнобойный 2,4 ГГц. Это неплохо показывает еще и тест с использованием локального сервера OpenSpeedTest — установленный в ПК адаптер BE200 чувствует себя гораздо лучше, если MLO на роутере выключено. Так, без MLO скорость передачи данных была стабильнее и доходила до 2307/2120 Мбит/с (DL/UL). С включенным MLO она заметно «скакала» от 1700/2032 (а то и хуже) до 2130/2144 Мбит/с.

C включенным MLO адаптер BE200 показывал нестабильную скорость

C включенным MLO адаптер BE200 показывал нестабильную скорость

Адаптер QCNCM865 показал стабильные результаты в обоих случаях, но разница незначительная

Адаптер QCNCM865 показал стабильные результаты в обоих случаях, но разница незначительная

Ну а насколько существенен прирост максимальной скорости в режиме BE по сравнению со стандартами AX и AC, пусть каждый решает сам для себя. На мой взгляд, скорость в два с лишним гигабита в секунду — это и так очень неплохо, хотя на практике такие многопоточные задачи редки. Вот, например, как происходит копирование файла между клиентом BE200 и мультигигабитным сервером в проводнике Windows 10 (MLO OFF):

#В ближней зоне легко опережает роутеры Wi-Fi 6

Следующие тесты позволяют судить о реальной «дальнобойности» роутера HUAWEI BE3. На этот раз клиент — ноутбук с адаптером BE200 — устанавливался поочередно в пяти точках квартиры, две из которых при таком расположении роутера являются проблемными. Проводилось несколько циклов измерений средней скорости в разные дни и время суток, а по итогу отбирался цикл с наилучшим результатом. Аналогичные тесты ранее были проведены и для других роутеров. Мощность передатчиков всех аппаратов выставлялась на максимум, использовался канал 36 (ширина 160 МГц). MLO для HUAWEI BE3 не включался. Остальные настройки по умолчанию. Вот что получилось для 5 ГГц:

Средняя скорость LAN -> WLAN (DL/UL), 5 ГГц, 36-й канал, 160 МГц, iPerf3, 16/32 потока, TCP, Мбит/с
Роутер Клиент Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5
HUAWEI BE3 BE200 (32 потока) 260 / 288 211 / 191 967 / 969 1296 / 1270 2012 / 1870
Keenetic Giga KN-1012 BE200 (32 потока) 611 / 297 440 / 190 1310 / 990 1540 / 1048 1920 / 1820
Keenetic Giga KN-1012 BE200 467 / 281 444 / 195 1314 / 982 1448 / 1047 1790 / 1779
Routerich v2 AX3000 BE200 413 / 175 427 / 182 1172 / 982 1172 / 982 1483 / 1443
TP-Link AX80(RU) BE200 833 / 294 668 / 248 1388 / 1057 1608 / 1240 1770 / 1780

Видно, что в «дальнобойности» HUAWEI BE3 все же уступает роутерам поколения Wi-Fi 6, которые являются одними из лучших в этом плане (по крайней мере, из побывавших на тестах). В проблемных точках 1 и 2 скорость в направлении от роутера к клиенту заметно просаживается. А вот от клиента к роутеру — все хорошо. С чувствительностью входного тракта у HUAWEI BE3 порядок.

Для диапазона 2,4 ГГц тест средней скорости проводился в двух точках, недалеко от роутера. На больших расстояниях помехи уже не позволяют получить адекватные данные:

Средняя скорость LAN -> WLAN (DL/UL), 2,4 ГГц, 6-й канал, 40 МГц, iPerf3, TCP, 8 потоков, Мбит/с
Роутер Клиент Режим Точка 5 Точка 4
HUAWEI BE3 BE200 BE 335 / 257 196 / 150
Keenetic Giga KN-1012 BE200 AX 418 / 365 172 / 109
Routerich AX3000 BE200 AX 368 / 296 226 / 188
TP-Link AX80(RU) BE200 AX 408 / 244 273 / 105

Странно, но рядом с роутером пиковая скорость в режиме BE оказалась ниже, чем у других роутеров в режиме AX. Снижение уровня мощности картины не изменило. А вот на удалении от роутера все более-менее нормально.

Также был проведен тест со «слабым» клиентом, в роли которого выступал телефон Realme 8, способный работать только по стандарту Wi-Fi 5 с канальной скоростью до 433 Мбит/с в диапазоне 5ГГц:

Скорость LAN -> WLAN (DL/UL), клиент Realme 8, 5 ГГц, 36-й канал, 160 МГц, iPerf3, 8 потоков, TCP, Мбит/с
Роутер Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5
HUAWEI BE3 152 / 163 162 / 169 334 / 321 362 / 339 366 / 357
Keenetic Giga KN-1012 244 / 113 330 / 195 367 / 298 368 / 308 369 / 323
Routerich AX3000 206 / 154 235 / 183 336 / 319 351 / 347 352 / 347
TP-Link AX80(RU) 330 / 132 354 / 141 367 / 329 363 / 336 365 / 339

И опять в проблемных точках скорость от роутера к клиенту заметно проседала, хотя чувствительность HUAWEI BE3 снова демонстрирует неплохую — при передаче данных от клиента к роутеру он не уступает конкурентам.

#Обеспечивает почти гигабитную скорость между парой беспроводных клиентов

И наконец, еще один тест, который демонстрирует работу роутера в сценариях с несколькими одновременно работающими клиентами, как беспроводными, так и проводными. Например, при обмене данными между двумя клиентами Wi-Fi 7. Или когда один беспроводной клиент загружает данные из локальной сети, а второй — из интернета (по 16 потоков TCP на каждый сервер iPerf3):

Маршрутизатор HUAWEI BE3
Средняя скорость в различных сценариях (DL/UL), 5 ГГц, 36-й канал, 160 МГц, iPerf3, по 16 потоков, TCP, Мбит/с
MT7925 –> BE200 (WLAN — WLAN) MLO OFF 972 / 821
BE200 –> BE200 (WLAN — WLAN) MLO ON 780 / 809
BE200 –> BE200 (WLAN — WLAN) MLO OFF 838 / 834
[MT7925 –> LAN(2.5GbE)] + [BE200 –> WAN] MLO OFF 1999 / 1908
[BE200 –> LAN(2.5GbE)] + [BE200 –> WAN] MLO OFF 1803 / 1799
MT7925 –> BE200+LAN(2.5GbE) MLO OFF 1718 / 1576
BE200 –> BE200+LAN(2.5GbE) MLO OFF 1524 / 1632
MT7925 –> BE200+LAN(2.5GbE)+WAN MLO OFF 2010 / 1917
BE200 –> BE200+LAN(2.5GbE)+WAN MLO OFF 1783 / 1868
MT7925 –> BE200+LAN(2.5GbE)+LAN MLO OFF 1796 / 1796
BE200 –> BE200+LAN(2.5GbE)+LAN MLO OFF 1562 / 1776

Да, Wi-Fi 7, даже в бюджетной своей ипостаси, обеспечивает более высокие скорости, нежели Wi-Fi 6. Так, между двумя беспроводными клиентами получается обмениваться данными с практически гигабитной скоростью! В случае с Wi-Fi 6 обычно приходится наблюдать 650–750 Мбит/с.

А вот в тестах, где клиент «работал» одновременно с двумя проводными серверами iPerf3, все-таки проявился непонятный «глюк» при включении MLO. Если беспроводной клиент BE200 «тянул» данные одновременно с LAN-сервера и с WAN, скорость катастрофически падала. Но, как я уже говорил, виновника определить непросто — и старые драйверы для адаптера могут быть причиной, и тестовая сборка Windows 11, и сам роутер. Технология MLO пока явно «сырая», пользоваться ей еще рано.

Маршрутизатор HUAWEI BE3
Средняя скорость WLAN -> LAN+LAN (DL/UL), 5 ГГц, 36-й канал, 160 МГц, iPerf3, по 16 потоков, TCP, Мбит/с
Адаптер MLO WLAN -> LAN(2.5GbE)+LAN WLAN -> LAN(2.5GbE)+WAN
MT7925 - 2219 / 1790 2245 / 1960
BE200 MLO ON 2204 / 2004 538 / 1986
BE200 MLO OFF 2229 / 2037 2202 / 2038

#Подводим итоги

На мой взгляд, новый HUAWEI BE3 отлично впишется в интерьер какой-нибудь современной молодежной квартиры-студии. Для простой раздачи Wi-Fi, без каких-то особенных сетевых хитростей и изысков, его возможностей будет более чем достаточно. Даже сейчас, со всеми непонятками вокруг драйверов, MLO, версий Windows и прочих нюансов, скорость передачи данных, по большому счету, отличная для «бюджетника». А если радиуса действия вдруг не хватит — всегда придет на помощь возможность создать меш-сеть из нескольких таких аппаратов. Да и с обновлениями драйверов и прошивок все еще может двадцать раз измениться… На самом-то деле главные проблемы внедрения Wi-Fi 7 в нашей стране, скорее, на стороне клиентских устройств, зажатых со всех сторон региональными ограничениями. А с роутерами новейшего стандарта скоро станет совсем хорошо. Первые ласточки уже пошли!

 
 
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