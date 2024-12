Обзор Wi-Fi-роутера HUAWEI BE3: первая ласточка Wi-Fi 7?

Реклама | ООО «Техкомпания Хуавэй» ОГРН 1027739023212 erid: F7NfYUJCUneP4zmjLV2t

Конечно, многие скажут, что при желании уже давно можно было опробовать продукцию Wi-Fi 7 от ASUS или TP-Link (через параллельный импорт), да и устройства Xiaomi заказать на AliExpress не такая уж большая проблема. Но я говорю именно об официальных поставках. С новым HUAWEI BE3 не придется переводить китайские иероглифы в веб-интерфейсе или бодаться в чате с анонимным продавцом в случае неожиданной поломки устройства. Даже инструкция и оформление упаковки тут на русском языке. И блок питания с нормальной вилкой.

Так что лед тронулся, и наконец-то Wi-Fi 7 стал появляться на нашем рынке, да еще и просят за него не так уж много, поскольку HUAWEI BE3 относится скорее к бюджетному классу. Если вспомнить поколение Wi-Fi 6, то сравнить его можно, наверное, с моделью TP-Link AX20, которая тоже появилась у нас одной из первых и была очень популярна благодаря своей доступности. Но HUAWEI BE3 гораздо производительнее и привлекает не только ценой.

⇡#Поставляется в компактной коробке

Наверное, создатели HUAWEI BE3 играли в детстве в «Тетрис» — пустого пространства в упаковке практически нет. Но оно и понятно, ведь роутер со сложенными антеннами превращается практически в аккуратный параллелепипед. Плюс тонкая брошюрка с инструкцией, блок питания (12 В, 1 А, кабель длиной 1,5 метра) да патч-корд (Cat.5e, 1 метр) — все стандартно. И блок питания, и патч-корд такого же белого цвета, как и сам роутер, — очень приятный нюанс дизайна, который вряд ли можно было бы ожидать от роутера бюджетного класса. Кстати, полное название этой модели можно найти на коробке — WUKUN-BE32.

Правда, срок гарантии непривычен для избалованного российского пользователя — всего лишь один год. Что в сравнении, например, с четырьмя от Keenetic или TP-Link выглядит скромно.

⇡#Выглядит вполне современно

Одна из самых привлекательных особенностей HUAWEI BE3 — это его дизайн. Этакий минималистичный хай-тек. Впрочем, нельзя сказать, что дизайн HUAWEI BE3 — это какой-то необычный эксклюзив. Похожую концепцию мы уже видели, например, у Xiaomi BE 3600, но HUAWEI чуть развил идею, и антенны тут складывающиеся, с одной осью вращения. Что удобно при хранении и транспортировке.

Фиксированное рабочее положение у антенн только одно — вертикальное, хотя при необходимости можно попробовать улучшить покрытие на другом этаже дома, если их слегка наклонить. Но уже в ущерб красоте. Если же антенны сложить полностью, корпус роутера с металлическим радиатором внутри ухудшит распространение сигнала.

Также вряд ли есть смысл пытаться установить роутер лежа или закрепить на стене — все это конструкцией не предусмотрено. Корпус должен располагаться исключительно вертикально и устанавливаться на столе или полке. Места он при этом занимает самый минимум. Но надо учитывать два момента: первое — высота роутера с разложенными антеннами составляет 283 мм. И второе — резиновых противоскользящих ножек у него нет, а потому на стеклянной полке он как на льду. В некоторых ситуациях, наверное, есть смысл подумать о его креплении на двусторонний скотч.

Зато охлаждение при вертикальном расположении печатной платы работает эффективнее, тем более что вентиляционные решетки тут присутствуют и на нижней, и на задней, и на верхней сторонах корпуса.

«Лицо» же нового аппарата полностью гладкое и такое же матовое, как и весь корпус. Глаз цепляется лишь за логотип производителя, гордую надпись «WiFi 7» на одной из антенн да просвечивающийся прямо сквозь пластик двухцветный LED-индикатор (отключаемый). Никаких других индикаторов нет, порты Ethernet на задней стороне роутера тоже лишены индикации.

Портов четыре, все они способны автоматически распознавать WAN-подключение. Самый первый порт — 2.5GbE. Остальные три — гигабитные. Рядом с портами находятся разъем питания, кнопка WPS и скрытая в глубине корпуса кнопка RESET.

⇡#Поддерживает самый свежий стандарт Wi-Fi 7

Вторая «завлекалочка» этого роутера уже чисто техническая — это поддержка самого передового на сегодняшний день стандарта Wi-Fi 7 (802.11be). Технология Wi-Fi 7 крайне интересна той части пользователей, которая стремится шагать в ногу с техническими прогрессом. О ней уже много написано, и повторяться о работе и назначении таких ее «фишек», как MLO, 4096-QAM, Multi-RU, Preamble Puncturing и т. п., вряд ли есть смысл. Главное, что все это предназначено для ещё более эффективного использования задействованного под Wi-Fi спектра радиочастот. В рамках регуляторных норм... И вот тут-то и «порылась собака», как говорил один деятель.

Если о достоинствах новой технологии сказано уже всё, то подводные камни реального применения Wi-Fi 7 в нашей стране чаще всего обходятся стороной. А меж тем все не так гладко. Изрядная часть бюджетных роутеров основана на платформах, изначально предназначенных для рынка Китая. Поэтому в них физически отсутствует поддержка диапазона 6 ГГц, ширины канала 320 МГц, а многие каналы в диапазоне 5 ГГц недоступны. Так, в рассматриваемом сегодня HUAWEI BE3 пользователь может использовать лишь каналы 36–64 (образуют один широкий канал на 160 МГц), а также 132, 136 и 140. В диапазоне 2,4 ГГц доступен весь актуальный набор каналов, с 1-го по 13-й.

Производители же беспроводных адаптеров для ПК и ноутбуков ещё больше осложняют пользователю жизнь, даже если тот умудрился приобрести дорогой роутер, например, региона US с минимумом ограничений. Дело в том, что самым распространенным и недорогим чипсетом Wi-Fi 7 сейчас является Intel BE200, в который встроен механизм автоматической поддержки региональных ограничений Intel LAR/DRS (Location Aware Regulatory/Dynamic Regulatory Solution), печально известный еще по адаптерам серии AX200. В результате во время запуска такого адаптера он первым делом прослушивает эфир на предмет того, в каком регионе вещают окружающие его роутеры (ваших соседей). И если это в основном регион RU, то BE200 переходит в режиме AX, то есть Wi-Fi 6. Без 6 ГГц, без MLO, без 320 МГц и прочих вкусных блюд. И чтобы заставить его работать в режиме BE, надо запустить в непосредственной близости пять-десять точек региона US. Либо уехать в деревню, в глушь, где нет соседских RU-роутеров (и никаких других тоже нет).

Также вполне бюджетным решением являются адаптеры на базе чипов MediaTek MT7927/MT7925, но доступные сейчас MT7925 лишены поддержки 320 МГц и имеют ряд существенных упрощений (например, MLO работает только в режиме eMLSR, как и у BE200). Не так давно стали появляться USB-адаптеры на Realtek RTL8912AU, информации о которых пока еще крайне мало, а качество драйверов вызывает нарекания. Наиболее привлекательно же выглядят адаптеры на чипе Qualcomm QCNCM865. Они самые продвинутые, но и самые дорогие.

В любом случае все производители используют ту или иную систему региональных ограничений, и как она вкупе с «сырыми» драйверами аукнется конечному российскому пользователю — тот еще вопрос. Например, Intel BE200 категорически отказывается работать в некоторых системах с CPU от AMD, а MLO поддерживается только на тестовых версиях Windows 11 24H2. Словом, на пути технического прогресса без препон и на этот раз не обошлось.

⇡#Создан на базе чипсета HiSilicon?

К сожалению, производитель не раскрывает никаких подробностей о «железной» начинке аппарата. Все, что может узнать и понять рядовой пользователь из официальной спецификации и разрозненных пресс-релизов, — это что в наличии 128 Мбайт флеш-памяти и 256 Мбайт памяти оперативной. Цифры вполне стандартные для роутеров данного класса, не оснащенных USB-портом. Также сообщается о наличии современного процессора от самой HUAWEI (вероятно, все же дочерней HiSilicon) с интеллектуальным сетевым ускорителем (AI NP) и внешними модулями FEM (две штуки, для 5 ГГц), что обеспечивает теоретическую канальную скорость передачи данных вплоть до 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц (при ширине канала до 160 МГц) и до 688 Мбит/с — в 2,4 ГГц (ширина до 40 МГц).

То есть в случае с HUAWEI BE3 мы имеем скоростную формулу BE3600 и 2×2:2 MU-MIMO. Диапазонов только два — 2,4 и 5 ГГц, соответственно, и MLO (Multi-Link Operation, одновременное использование нескольких диапазонов и каналов) мы можем получить только вида 2,4+5, который считается наименее эффективным из всех возможных в стандарте Wi-Fi 7. Портов Ethernet четыре, один из которых на 2,5 Гбит/с, а остальные — 1 Гбит/с. Вот, собственно, и всё, что нам сообщает HUAWEI.

Кое-что пользователь может постепенно узнать и сам. Например, что в диапазоне 5 ГГц ему доступны лишь каналы 36–64, 132, 136 и 140. При этом еще и работает «европейская» система DFS, прослушивающая эфир на предмет излучения погодных радаров и порой весьма агрессивно сужающая ширину канала до 80, а то и 40 МГц.

Поэтому ничего не остается, кроме как разобрать роутер и взглянуть на плату. Корпус собран исключительно на защелках, они очень тугие, но прочные — не ломаются.

Внутри обнаруживаем, что основными компонентами HUAWEI BE3 являются:

Процессор VTQM4B6L9 (вероятно, это HiSilicon Hi5671 V700).

Трансивер 2.5GbE LAD8821H (предположительно, YT8821).

Радиомодуль 5 ГГц RTQM6Q4U9.

Радиомодуль 2,4 ГГц VTQM0T2S4 (вероятно, оба радиомодуля на самом деле называются HiSilicon Hi1155).

Два чипа FEM 5ГГц HKNV 84m M252.

Чипы памяти: V40AR01Z — RAM; 26G01CWS1G — флеш.

Технические характеристики HUAWEI BE3 Стандарты IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (2,4 ГГц + 5 ГГц) Чипсет/контроллер HiSilicon Hi5671 V700: 2 × Arm Cortex-A510@1,15 ГГц [точных данных нет] Память RAM 256 Мбайт / ROM 128 Мбайт Антенны 4 × внешние, несъемные; 2×2:2 (5 ГГц) + 2×2:2 (2,4 ГГц); длина 146 мм Шифрование Wi-Fi WPA/WPA2 PSK, WPA3 SAE; WPS; гостевая сеть Параметры Wi-Fi Скорость 5 ГГц: 802.11be до 2882 Мбит/с, 802.11ax до 2402 Мбит/с, 802.11ac до 867 Мбит/с Скорость 2,4 ГГц: 802.11be до 688 Мбит/с, 802.11ax до 574 Мбит/с, 802.11n до 300 Мбит/с HUAWEI Link+, Band Steering, TWT, 802.11k/v/r, DFS Интерфейсы 3 × 10/100/1000 Мбит/с + 1 × 10/100/1000/2500 Мбит/с Ethernet; Автоопределение/Фиксированный WAN Порты USB Нет Индикаторы Питание/состояние Аппаратные кнопки Сброс настроек, WPS Размеры 148,8 мм (В) × 215 мм (Ш) × 71,5 мм (Г) (со сложенными антеннами) 280 мм (В) × 215 мм (Ш) × 61,5 мм (Г) (с поднятыми антеннами) Масса Около 436 г Питание DC 12 В, 1,5 А Цена ≈ 7 000 руб. Гарантия 12 месяцев Возможности Доступ в Интернет Static IP, DHCP, PPPoE, Мост; NAT (Симметричный/Конический) Сервисы IPv6 (DHCPv6, SLAAC), Автообновление, Сохранение настроек при сбросе, Мобильное приложение Защита HUAWEI HomeSec: Родительский контроль, Фильтрация URL (Черный/Белый список), защита от перебора паролей в сети Wi-Fi, Таймер Wi-Fi Проброс портов Переадресация портов, Триггер портов, UPnP, DMZ; IPTV (Мост, Роутер, VLAN) VPN Клиент L2TP, PPTP QoS/Шейпинг Шейпинг по MAC, WMM Сервисы Dynamic DNS Нет Режим работы Маршрутизатор, репитер; узел Link+ Проброс VPN, ALG Нет Брандмауэр Защита от DoS, Контроль Wi-Fi-доступа по MAC (Белый/Черный список)

⇡#Первоначальная настройка не доставит проблем

По хорошей традиции для начальной настройки роутера предусмотрен удобный мастер из нескольких простейших диалоговых окон. Даже у самого неподготовленного пользователя весь процесс займет пару минут (чему, кстати, способствует еще и автораспознавание WAN). Каких-либо подводных камней, способных вызвать затруднения, не замечено. Разве что стоит обратить внимание на интересную опцию — помимо основной сети сразу предлагается создать резервную Wi-Fi 5 на тот случай, если у вас много устаревших устройств, которые могут оказаться не вполне совместимы с последними стандартами беспроводной связи. По умолчанию IP-адрес роутера такой: 192.168.3.1. При желании ему можно присвоить короткое доменное имя для удобного доступа из локальной сети.

⇡#Программная составляющая простая, но с интересными «фишками»

В программном плане это предельно простое устройство, которое по функциональности уступает маркам, рассчитанным на продвинутого пользователя или сетевого специалиста. В то же время практически все, что требуется для 90% рядовых пользователей, тут имеется. Поэтому есть, наверное, смысл сделать акцент именно на некоторых ограничениях прошивки, а также на интересных опциях.

Так, например, в настройках интернет-подключения есть лишь PPPoE, DHCP, Static IP, а также режим «Мост». При этом можно выбрать один из двух типов NAT: обычный симметричный или конический. Редко где подобный выбор можно встретить! А между тем конический тип NAT, хоть и обеспечивает более низкий уровень безопасности, лучше совместим с некоторыми онлайн-играми (в том числе с игровыми консолями), P2P-приложениями (например, торрент-клиентами) и системами VoIP.

А вот для организации канала «Дом ↔ Работа» выбрать L2TP уже можно. Второй доступный протокол — PPTP. Но на этом всё. Никаких серверов в HUAWEI BE3 не предусмотрено, так что и поддержки DDNS тут нет.

Достаточно универсальный EasyMesh не поддерживается, но есть фирменный Link+ (Связь+) от самой HUAWEI, который позволяет быстро и беспроблемно объединять в единую ячеистую сеть роутеры этого производителя.

Агрегации сетевых портов не предусмотрено. Можно отключить автоопределение WAN, если это будет вызывать какие-то неудобства. При необходимости включаются/выключаются функции Wi-Fi TWT и 802.11r, с которыми могут конфликтовать некоторые устаревшие клиенты.

Нельзя непосредственно с роутера запустить Ping или Tracert, но есть простенькая диагностика самого роутера и его кнопок.

В остальном тут все примерно так же, как во многих других устройствах: есть автообновление прошивки, поддержка IPTV, IPv6, контроль Wi-Fi-доступа по MAC-адресам, возможность создать гостевую сеть (одну, зато с таймером и ограничением скорости), есть функция включения-выключения Wi-Fi по расписанию, можно установить один из трех уровней мощности передатчиков, имеется простенький родительский контроль (время доступа в Сеть и фильтрация URL), настройка ограничения скорости для клиентов и так далее.

Короче говоря, все очень просто, понятно и доступно для понимания человека, не разбирающегося в сетевых технологиях, — практически ко всем опциям есть подробнейшее описание на русском языке в виде раскрывающейся справки.

⇡#Поддерживается мобильное приложение

Но и это еще не все. Даже если у вас нет ПК, произвести первоначальную настройку и получить впоследствии доступ к веб-интерфейсу роутера вполне получится с помощью смартфона — это позволит сделать удобная мобильная версия веб-конфигуратора.

Если же установить на смартфон приложение AI Life, то доступ к настройкам роутера и мониторинг состояния домашней сети станет возможен из любой точки земного шара, через интернет. Особенно удобен этот момент будет для тех, кто уже владеет умными устройствами на базе HUAWEI HarmonyOS — все они интегрируются в едином интерфейсе вместе с роутером. А если у пользователя уже был роутер HUAWEI, можно быстро перенести ключевые настройки со старого устройства на новое.

Причем часть опций доступна только из AI Life — например, лишь здесь можно отключить индикатор, посмотреть загруженность Wi-Fi-каналов, загрузку процессора и памяти роутера, увидеть сообщения о заблокированных брандмауэром атаках, удаленно выключить роутер. Есть и еще одна необычная функция — возможность построить тепловую карту Wi-Fi-сигнала в вашей квартире. Да, в самом простом представлении, но все же. Кроме того, в приложении имеются средства самодиагностики роутера и самой сети с подсказками по решению проблем и оповещения о сбоях.

⇡#К маршрутизации и коммутации претензий нет

Поскольку мультигигабитные тарифы интернет-доступа у нас еще не сильно распространены, вполне логично предположить, что в качестве WAN-порта пользователь предпочтет один из трех «гигабитников». В этом случае каждый из проводных клиентов сможет получить до 1 Гбит/с из «внешнего мира», да и в полном дуплексе проблем не будет:

Маршрутизатор HUAWEI BE3 NAT, [WAN (1 Гбит/с) -> LAN (1 Гбит/с)], iPerf3, средняя скорость TCP, Мбит/с Потоки ПК1 → ПК2 (DL/UL) ПК1 ↔ ПК2 (FDX) 1 поток 949 / 947 810+799 8 потоков 948 / 947 924+921

Счастливые же обладатели более скоростных тарифов, конечно, увидят куда более высокие скорости — и тут уже сразу два проводных клиента получат по гигабиту каждый, а третьему достанется еще около 400 Мбит/с при одновременной работе:

Маршрутизатор HUAWEI BE3 NAT, [WAN (2,5 Гбит/с) -> LAN (1 Гбит/с)], DL/UL, iPerf3, средняя суммарная скорость TCP, Мбит/с Потоки ПК1 → ПК2 ПК1 → ПК2+ПК3 ПК1 → ПК2+ПК3+ПК4 ПК1 ↔ ПК2+ПК3+ПК4 (FDX) 1 поток 947 / 947 1894 / 1894 2372 / 2373 2204+2267 8 потоков 948 / 948 1894 / 1892 2392 / 2385 2371+2367

Отдельно отмечу, что в полном дуплексе (то есть при одновременной загрузке и выгрузке) роутер HUAWEI BE3 совершенно спокойно обеспечивает суммарную скорость маршрутизации в 5 Гбит/с при многопоточном «обслуживании» сразу трех проводных клиентов. Вот как это выглядит в веб-интерфейсе роутера:

А так этот же тест выглядел на WAN-сервере:

Если же мультигигабитный порт использовать внутри локальной сети, например для подключения NAS, то напрямую с ним на полной скорости смогут работать два проводных клиента (четвертый порт будет задействован под WAN). Тесты такого сценария также не выявили никаких проблем — все более чем замечательно:

Маршрутизатор HUAWEI BE3 Коммутация, [LAN(2,5 Гбит/с) -> LAN(1 Гбит/с)], DL/UL, iPerf3, средняя суммарная скорость TCP, Мбит/с Потоки ПК1 → ПК2 ПК1 → ПК2+ПК3 ПК1 ↔ ПК2+ПК3 (FDX) 1 поток 949 / 949 1898 / 1896 1717+1781 8 потоков 950 / 949 1899 / 1898 1780+1864

⇡#Для работы «на удаленке» не очень комфортен

К сожалению, работа протоколов L2TP и PPTP (MS-CHAP v2), которые поддерживает HUAWEI BE3 для организации защищенного удаленного доступа типа «Дом ↔ Работа», не сильно радует. Во-первых, конечно, сами эти протоколы сильно устарели и актуальность потеряли. А во-вторых, работают они для столь современного устройства слишком медленно. Более того, Preshared Key ввести в настройках L2TP нельзя, да и IPSec нет.

И все равно полученные скорости оказались невысоки, хотя PPTP можно заставить работать чуть быстрее, если и для него установить флаг, отключающий проверку подлинности. Так что для «сидящих на удаленке» HUAWEI BE3 подходит не лучшим образом. Вот, например, что получилось в тестах этих протоколов в сравнении с Keenetic Giga KN-1012, также новейшим роутером сопоставимого класса, но Wi-Fi 6:

Маршрутизатор HUAWEI BE3 Работа с протоколами L2TP и PPTP, DL/UL, iPerf3, средняя скорость TCP, Мбит/с Протокол / роутер Сервер → ПК Сервер → ПК Сервер ↔ ПК Сервер ↔ ПК 1 поток 8 потоков FDX 1 поток FDX 8 потоков PPTP HUAWEI BE3 102 / 80 100 / 79 87 86 PPTP HUAWEI BE3 (без проверки подлинности) 175 / 127 145 / 126 145 141 PPTP Keenetic Giga KN-1012 253 / 219 260 / 219 322 305 L2TP HUAWEI BE3 (без IPSec и проверки подлинности) 163 / 131 165 / 132 144 141 L2TP/IPSec Keenetic Giga KN-1012 231 / 231 236 / 237 296 303

⇡#Уровень сигнала — типичный для «европейцев»

Традиционный тест уровня сигнала был произведен с помощью приложения Wi-Fi Scanner, пары ноутбуков и ПК с адаптерами Intel AX200, BE200 и TP-Link TX20U Plus. В дальней комнате панельной «трешки» в одно и то же место (точка 0 на схеме) по очереди устанавливались несколько роутеров — HUAWEI BE3, а также TP-Link AX80 (RU), отличающийся весьма высокими показателями, мало ему в этом уступающие Keenetic Giga KN-1012 и Routerich AX3000, а также TP-Link AX80 (EU), у которого уровень сигнала уже типично «европейский», то есть особо не выдающийся.

Причем HUAWEI BE3 устанавливался как «лицом» в коридор, в сторону клиентов, так и боком — вдоль ближайшей стены. Да, уровень сигнала так называемых маяков отличается от уровня при реальной передаче данных. Тем не менее при сравнении нескольких роутеров некоторые выводы о настройках их передатчиков сделать позволяет.

Итак, в точке 1, самой «проблемной» зоне квартиры, был установлен ПК с USB-адаптером TP-Link TX20U Plus. Вот как он увидел сигнал от пяти роутеров:

В точке 2 в то же время работал ноутбук со встроенным адаптером Intel BE200:

И наконец ноутбук с адаптером AX200 показал такие графики сигнала в точке 3:

Пожалуй, уровень сигнала HUAWEI BE3 примерно такой же, как у типичного «европейца» AX80 (EU). Роутерам, претендующим на рекордные показатели, новый HUAWEI BE3 уступает. Поэтому в больших помещениях его желательно располагать ближе к их геометрическому центру. Впрочем, для конечного пользователя важнее не картинка графика сигнала, а реальная скорость передачи данных в удаленных точках. Кроме того, HUAWEI сама рекомендует для больших пространств использовать возможности mesh-сети Link+, добавив хотя бы ещё один роутер.

⇡#Надежды на MLO пока не оправдываются

И тут мы тоже попробуем сравнить бюджетный HUAWEI BE3 с парой топовых роутеров поколения Wi-Fi 6 как более высокого класса AX6000, так и сопоставимого AX3000. Плюс ко всему посмотрим, как будут себя вести в паре с HUAWEI BE3 несколько Wi-Fi-адаптеров в разных режимах.

В первом тесте оценим максимально возможную скорость «по воздуху». Клиент устанавливался рядом с роутером, в паре метров от него, в точке 5. К мультигигабитному порту Ethernet роутера HUAWEI BE3 был подключен ПК с запущенным сервером iPerf3. В качестве клиентов выступали ноутбуки с адаптерами AX200 (в режимах AX и AC), BE200 (режимы BE и AX) и стационарный ПК с адаптером BE200 и внешней антенной Comfast CF-ANT2508IE (режим BE и AX). Ряд тестов был проведен как с включенным MLO, так и с выключенным, дабы проверить его работоспособность и влияние на скорость передачи данных, в том числе и с несовместимыми клиентами предыдущих поколений.

К сожалению, только на одном клиенте BE200 получилось добиться стабильной поддержки MLO — на ПК с Windows 11 Insider Preview 24H2 Dev-сборки 27723.1000 и с драйвером Intel BE200 версии 23.70.2.3. В более свежих драйверах региональные ограничения чрезвычайно усилились, а текущая Windows 11 23H2 сборки 22631.4460 вообще не поддерживает MLO. Клиент MT7925 хоть и подключался в режиме BE, но отказывался активировать MLO (несмотря на ухищрения с параметрами в реестре Windows), а адаптер QCNCM865 вообще заработал только в режиме AX — слишком много в округе точек с регионом RU (поэтому в тестах он участия почти не принимал).

Средняя скорость передачи данных LAN -> WLAN (DL/UL), Мбит/с, iPerf3, TCP, 16/32 потока Клиент Режим MLO Потоков Роутер Скорость QCNCM865 ПК BE MLO ON 32 HUAWEI BE3 2122 / 1797 QCNCM865 ПК BE MLO OFF 32 HUAWEI BE3 2050 / 1858 BE200 ПК BE MLO ON 32 HUAWEI BE3 2148 / 2050 BE200 ПК BE MLO OFF 32 HUAWEI BE3 2140 / 2050 BE200 ПК BE MLO ON 16 HUAWEI BE3 1938 / 1928 BE200 ПК BE MLO OFF 16 HUAWEI BE3 1923 / 1950 MT7925 ПК BE - 32 HUAWEI BE3 2228 / 1740 MT7925 ПК BE - 16 HUAWEI BE3 2040 / 1620 BE200 ПК AX MLO ON 16 HUAWEI BE3 1702 / 1790 BE200 ПК AX MLO OFF 16 HUAWEI BE3 1690 / 1846 BE200 ноутбук AX - 16 HUAWEI BE3 1627 / 1836 BE200 ноутбук BE - 32 HUAWEI BE3 2012 / 1870 AX200 ноутбук AХ MLO ON 16 HUAWEI BE3 1691 / 1460 AX200 ноутбук AХ MLO OFF 16 HUAWEI BE3 1699 / 1455 AX200 ноутбук AC MLO ON 16 HUAWEI BE3 1331 / 1132 AX200 ноутбук AC MLO OFF 16 HUAWEI BE3 1314 / 1165 BE200 ноутбук AX - 32 Keenetic Giga KN-1012 1920 / 1820 BE200 ноутбук AX - 16 Keenetic Giga KN-1012 1790 / 1779 BE200 ноутбук AX - 16 TP-Link AX80(RU) 1770 / 1780

Из этих результатов можно сделать несколько выводов. Так, включение-выключение MLO в настройках HUAWEI BE3 не приводит к каким-либо негативным эффектам при использовании клиентов, работающих в стандартах прошлых поколений Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5. Кстати, к включению Link+ также все имеющиеся у меня клиенты отнеслись индифферентно, без глюков. Однако ничего особо хорошего для клиента BE200 функция MLO тоже не принесла — скорость передачи данных при ее включении практически не изменилась (в MLO пользователей в первую очередь интересует именно агрегация, хотя, например, для VR уменьшение задержки гораздо важнее).

Все дело в том, что у BE200 (и MT7925) и с драйвером 23.70.2.3, и с последним 23.100.0.4 функция MLO работает только в режиме eMLSR (Enhanced Multi-Link Single Radio), то есть без одновременной передачи данных по нескольким каналам Wi-Fi. Конструкция такая… По сути, как и в Wi-Fi 6, одномоментно работает только 5 ГГц. Или только 2,4 ГГц, если драйвер решит, что 5 ГГц в данное мгновение слишком загружен другими клиентами (напомню, 6 ГГц HUAWEI BE3 не поддерживает). Переключение же с 5 на 2,4 и обратно происходит незаметно для пользователя.

Поэтому, хоть Windows и показывает подключение по двум диапазонам сразу, для BE200 совокупная канальная скорость с HUAWEI BE3 достигает лишь 2882 Мбит/с (5 ГГц), а для QCNCM865, когда он все же умудряется «подхватить» Wi-Fi 7, — 3570 Мбит/с (5+2,4 ГГц). Адаптер QCNCM865 (как и MT7927) аппаратно способен работать в режиме Multi-Link Multi Radio (MLMR), но и в его случае включение MLO 2,4+5 почти не сказалось на скорости передачи данных.

Так что MLO 2,4+5 в большинстве случаев действительно неэффективно. Разве что в мертвых зонах обеспечит бесшовное переключение с уже «умирающего» 5 ГГц на чуть более дальнобойный 2,4 ГГц. Это неплохо показывает еще и тест с использованием локального сервера OpenSpeedTest — установленный в ПК адаптер BE200 чувствует себя гораздо лучше, если MLO на роутере выключено. Так, без MLO скорость передачи данных была стабильнее и доходила до 2307/2120 Мбит/с (DL/UL). С включенным MLO она заметно «скакала» от 1700/2032 (а то и хуже) до 2130/2144 Мбит/с.

Ну а насколько существенен прирост максимальной скорости в режиме BE по сравнению со стандартами AX и AC, пусть каждый решает сам для себя. На мой взгляд, скорость в два с лишним гигабита в секунду — это и так очень неплохо, хотя на практике такие многопоточные задачи редки. Вот, например, как происходит копирование файла между клиентом BE200 и мультигигабитным сервером в проводнике Windows 10 (MLO OFF):

⇡#В ближней зоне легко опережает роутеры Wi-Fi 6

Следующие тесты позволяют судить о реальной «дальнобойности» роутера HUAWEI BE3. На этот раз клиент — ноутбук с адаптером BE200 — устанавливался поочередно в пяти точках квартиры, две из которых при таком расположении роутера являются проблемными. Проводилось несколько циклов измерений средней скорости в разные дни и время суток, а по итогу отбирался цикл с наилучшим результатом. Аналогичные тесты ранее были проведены и для других роутеров. Мощность передатчиков всех аппаратов выставлялась на максимум, использовался канал 36 (ширина 160 МГц). MLO для HUAWEI BE3 не включался. Остальные настройки по умолчанию. Вот что получилось для 5 ГГц:

Средняя скорость LAN -> WLAN (DL/UL), 5 ГГц, 36-й канал, 160 МГц, iPerf3, 16/32 потока, TCP, Мбит/с Роутер Клиент Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 HUAWEI BE3 BE200 (32 потока) 260 / 288 211 / 191 967 / 969 1296 / 1270 2012 / 1870 Keenetic Giga KN-1012 BE200 (32 потока) 611 / 297 440 / 190 1310 / 990 1540 / 1048 1920 / 1820 Keenetic Giga KN-1012 BE200 467 / 281 444 / 195 1314 / 982 1448 / 1047 1790 / 1779 Routerich v2 AX3000 BE200 413 / 175 427 / 182 1172 / 982 1172 / 982 1483 / 1443 TP-Link AX80(RU) BE200 833 / 294 668 / 248 1388 / 1057 1608 / 1240 1770 / 1780

Видно, что в «дальнобойности» HUAWEI BE3 все же уступает роутерам поколения Wi-Fi 6, которые являются одними из лучших в этом плане (по крайней мере, из побывавших на тестах). В проблемных точках 1 и 2 скорость в направлении от роутера к клиенту заметно просаживается. А вот от клиента к роутеру — все хорошо. С чувствительностью входного тракта у HUAWEI BE3 порядок.

Для диапазона 2,4 ГГц тест средней скорости проводился в двух точках, недалеко от роутера. На больших расстояниях помехи уже не позволяют получить адекватные данные:

Средняя скорость LAN -> WLAN (DL/UL), 2,4 ГГц, 6-й канал, 40 МГц, iPerf3, TCP, 8 потоков, Мбит/с Роутер Клиент Режим Точка 5 Точка 4 HUAWEI BE3 BE200 BE 335 / 257 196 / 150 Keenetic Giga KN-1012 BE200 AX 418 / 365 172 / 109 Routerich AX3000 BE200 AX 368 / 296 226 / 188 TP-Link AX80(RU) BE200 AX 408 / 244 273 / 105

Странно, но рядом с роутером пиковая скорость в режиме BE оказалась ниже, чем у других роутеров в режиме AX. Снижение уровня мощности картины не изменило. А вот на удалении от роутера все более-менее нормально.

Также был проведен тест со «слабым» клиентом, в роли которого выступал телефон Realme 8, способный работать только по стандарту Wi-Fi 5 с канальной скоростью до 433 Мбит/с в диапазоне 5ГГц:

Скорость LAN -> WLAN (DL/UL), клиент Realme 8, 5 ГГц, 36-й канал, 160 МГц, iPerf3, 8 потоков, TCP, Мбит/с Роутер Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 HUAWEI BE3 152 / 163 162 / 169 334 / 321 362 / 339 366 / 357 Keenetic Giga KN-1012 244 / 113 330 / 195 367 / 298 368 / 308 369 / 323 Routerich AX3000 206 / 154 235 / 183 336 / 319 351 / 347 352 / 347 TP-Link AX80(RU) 330 / 132 354 / 141 367 / 329 363 / 336 365 / 339

И опять в проблемных точках скорость от роутера к клиенту заметно проседала, хотя чувствительность HUAWEI BE3 снова демонстрирует неплохую — при передаче данных от клиента к роутеру он не уступает конкурентам.

⇡#Обеспечивает почти гигабитную скорость между парой беспроводных клиентов

И наконец, еще один тест, который демонстрирует работу роутера в сценариях с несколькими одновременно работающими клиентами, как беспроводными, так и проводными. Например, при обмене данными между двумя клиентами Wi-Fi 7. Или когда один беспроводной клиент загружает данные из локальной сети, а второй — из интернета (по 16 потоков TCP на каждый сервер iPerf3):

Маршрутизатор HUAWEI BE3 Средняя скорость в различных сценариях (DL/UL), 5 ГГц, 36-й канал, 160 МГц, iPerf3, по 16 потоков, TCP, Мбит/с MT7925 –> BE200 (WLAN — WLAN) MLO OFF 972 / 821 BE200 –> BE200 (WLAN — WLAN) MLO ON 780 / 809 BE200 –> BE200 (WLAN — WLAN) MLO OFF 838 / 834 [MT7925 –> LAN(2.5GbE)] + [BE200 –> WAN] MLO OFF 1999 / 1908 [BE200 –> LAN(2.5GbE)] + [BE200 –> WAN] MLO OFF 1803 / 1799 MT7925 –> BE200+LAN(2.5GbE) MLO OFF 1718 / 1576 BE200 –> BE200+LAN(2.5GbE) MLO OFF 1524 / 1632 MT7925 –> BE200+LAN(2.5GbE)+WAN MLO OFF 2010 / 1917 BE200 –> BE200+LAN(2.5GbE)+WAN MLO OFF 1783 / 1868 MT7925 –> BE200+LAN(2.5GbE)+LAN MLO OFF 1796 / 1796 BE200 –> BE200+LAN(2.5GbE)+LAN MLO OFF 1562 / 1776

Да, Wi-Fi 7, даже в бюджетной своей ипостаси, обеспечивает более высокие скорости, нежели Wi-Fi 6. Так, между двумя беспроводными клиентами получается обмениваться данными с практически гигабитной скоростью! В случае с Wi-Fi 6 обычно приходится наблюдать 650–750 Мбит/с.

А вот в тестах, где клиент «работал» одновременно с двумя проводными серверами iPerf3, все-таки проявился непонятный «глюк» при включении MLO. Если беспроводной клиент BE200 «тянул» данные одновременно с LAN-сервера и с WAN, скорость катастрофически падала. Но, как я уже говорил, виновника определить непросто — и старые драйверы для адаптера могут быть причиной, и тестовая сборка Windows 11, и сам роутер. Технология MLO пока явно «сырая», пользоваться ей еще рано.

Маршрутизатор HUAWEI BE3 Средняя скорость WLAN -> LAN+LAN (DL/UL), 5 ГГц, 36-й канал, 160 МГц, iPerf3, по 16 потоков, TCP, Мбит/с Адаптер MLO WLAN -> LAN(2.5GbE)+LAN WLAN -> LAN(2.5GbE)+WAN MT7925 - 2219 / 1790 2245 / 1960 BE200 MLO ON 2204 / 2004 538 / 1986 BE200 MLO OFF 2229 / 2037 2202 / 2038

На мой взгляд, новый HUAWEI BE3 отлично впишется в интерьер какой-нибудь современной молодежной квартиры-студии. Для простой раздачи Wi-Fi, без каких-то особенных сетевых хитростей и изысков, его возможностей будет более чем достаточно. Даже сейчас, со всеми непонятками вокруг драйверов, MLO, версий Windows и прочих нюансов, скорость передачи данных, по большому счету, отличная для «бюджетника». А если радиуса действия вдруг не хватит — всегда придет на помощь возможность создать меш-сеть из нескольких таких аппаратов. Да и с обновлениями драйверов и прошивок все еще может двадцать раз измениться… На самом-то деле главные проблемы внедрения Wi-Fi 7 в нашей стране, скорее, на стороне клиентских устройств, зажатых со всех сторон региональными ограничениями. А с роутерами новейшего стандарта скоро станет совсем хорошо. Первые ласточки уже пошли!