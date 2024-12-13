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Apple перейдёт на собственные модули Wi-Fi и Bluetooth уже в следующем году — сначала в Apple TV, а после в iPhone

Усилия Apple по созданию вертикально интегрированной цепочки поставок электронных компонентов не ограничатся разработкой собственных модемов, как отмечает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Уже к следующем году она рассчитывает променять контроллеры Broadcom на собственное решение для работы с беспроводными интерфейсами Wi-Fi и Bluetooth.

Источник изображения: Apple Support Community

Источник изображения: Apple Support Community

Комбинированный контроллер этих интерфейсов, по данным Bloomberg, компания Apple разрабатывает на протяжении нескольких лет, но в серийные продукты начнёт устанавливать только в 2025 году. Как и прочие компоненты Apple собственной разработки, новый чип для работы с Wi-Fi и Bluetooth будет выпускаться тайваньской компанией TSMC. Программа по замещению этих компонентов Broadcom на собственные реализуется Apple независимо от перехода с модемов Qualcomm на свои, но рано или поздно соответствующие решения начнут одновременно устанавливаться в различные устройства Apple.

Переход на собственную компонентную базу позволяет добиться более надёжной программной интеграции, а также снизить себестоимость компонентов и повысить их энергетическую эффективность. Apple является одним из крупнейших клиентов Broadcom, обеспечивающих эту компанию 20 % всей выручки, поэтому новости о готовящейся миграции Apple на собственные контроллеры Wi-Fi и Bluetooth вызвали падение акций поставщика на 3,9 %. Собственные чипы Apple подобного назначения могут дебютировать в следующем году в составе обновлённых Apple TV и HomePod. В течение следующего года они также пропишутся в составе iPhone, а до iPad и Mac доберутся уже в 2026 году.

Помимо сотрудничества в сфере создания серверного процессора, Apple и Broadcom сохранят взаимоотношения благодаря поставкам радиочастотного фильтра для модемов, которые последняя будет осуществлять для нужд первой. До этого Apple опробовала свои силы в сфере создания беспроводных решений для носимой электроники в виде AirPods и Apple Watch. Собственный чип Apple для более сложных устройств, тем не менее, предложит поддержку сетей Wi-Fi 6E, которые отличаются более широкой пропускной способностью и скоростью передачи информации. Наличие собственных компонентов для работы с беспроводными интерфейсами позволит Apple обеспечить более тесную интеграцию своих устройств внутри фирменной экосистемы.

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Теги: apple, broadcom, broadcom bluetooth, wi-fi
apple, broadcom, broadcom bluetooth, wi-fi
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