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ChatGPT получил режим Санта-Клауса, но детям доступ закрыт

OpenAI объявила, что пользователи ChatGPT теперь могут общаться в голосовом чате с виртуальной версией Санта-Клауса — режим доступен в приложениях для мобильных устройств, ПК и в веб-версии. В «расширенном голосовом режиме» (Advanced Voice Mode) появилась также возможность трансляции видео и экрана компьютера.

Источник изображения: Jesson Mata / unsplash.com

Источник изображения: Jesson Mata / unsplash.com

Голос и виртуальная личность Санта-Клауса появились в качестве предустановленной опции в голосовом режиме ChatGPT. Чтобы открыть к ним доступ, нужно нажать на значок с изображением снежинки рядом с панелью запроса или в голосовых настройках. Функция работает в приложениях под iOS и Android, в клиентах для Windows и macOS, а также на сайте ChatGPT — пользоваться ей можно до начала января. Диалоги с главным рождественским персонажем работают как временные чаты — их история не сохраняется и не транслируется в долгосрочную память модели.

В качестве подарка OpenAI сообщила о готовности однократно сбросить ограничения для голосового режима — если пользователь исчерпал квоту по времени, он всё равно сможет пообщаться с виртуальным Санта-Клаусом. Что интересно, режим Санты не могут использовать дети: ChatGPT сам по себе имеет возрастное ограничение — он предназначен для пользователей старше 13 лет. «Вам должно быть не менее 13 лет или минимальный возраст, установленный в вашей стране, чтобы дать согласие на использование Услуг. Если вам нет 18 лет, вы должны иметь разрешение родителей или законных опекунов на использование Услуг», — говорится в пользовательском соглашении ChatGPT.

В расширенном голосовом режиме также появилась поддержка трансляции видео и изображения экрана для искусственного интеллекта — об этой функции компания рассказала ещё на презентации модели GPT-4o в мае. Она поможет пользователям показывать интересующие их предметы напрямую ИИ, а не описывать их и не загружать фотографии. Пользователи платных подписок Plus и Pro в большинстве стран могут общаться с ChatGPT по видеосвязи в реальном времени через мобильное приложение; в ЕС эта функция появится несколько позже. Корпоративные пользователи и пользователи из образовательных организаций смогут воспользоваться ей в январе.

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Теги: openai, chatgpt, санта-клаус
openai, chatgpt, санта-клаус
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