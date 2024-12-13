Valve опубликовала трейлер зимней распродажи Steam, которая стартует 19 декабря

В Сети появился трейлер грядущей зимней распродажи в Steam. Видеоролик, как это принято с подобными рекламными материалами от торговой площадки Valve, акцентирует внимание зрителя на участвующих в мероприятии играх.

Команда поддержки Steam в начале ролика выделила следующие игры, которые, скорее всего, получат особые скидки:

Metal Slug Tactics;

Assassin’s Creed Mirage;

Core Keeper;

CarX Street;

Helldivers 2;

Manor Lords;

The Last of Us Part I;

Castle Crashers;

Planet Coaster 2;

TGG Card Shop Simulator;

Baldur’s Gate 3;

Final Fantasy XVI;

Sonic X Shadow Generations.

Мероприятие начнётся 19 декабря и продлится вплоть до 2 января. В самом конце видеоматериала есть рекламный баннер-мозаика с ключевыми проектами, которые удастся приобрести по сниженной цене.

Одновременно с запуском распродажи начнётся голосование за финалистов ежегодной премии Steam. Также традиционно к концу года Valve обновляет страницу с персональными итогами года для игроков.