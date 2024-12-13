Valve опубликовала трейлер зимней распродажи Steam, которая стартует 19 декабря

В Сети появился трейлер грядущей зимней распродажи в Steam. Видеоролик, как это принято с подобными рекламными материалами от торговой площадки Valve, акцентирует внимание зрителя на участвующих в мероприятии играх.
Команда поддержки Steam в начале ролика выделила следующие игры, которые, скорее всего, получат особые скидки:
- Metal Slug Tactics;
- Assassin’s Creed Mirage;
- Core Keeper;
- CarX Street;
- Helldivers 2;
- Manor Lords;
- The Last of Us Part I;
- Castle Crashers;
- Planet Coaster 2;
- TGG Card Shop Simulator;
- Baldur’s Gate 3;
- Final Fantasy XVI;
- Sonic X Shadow Generations.
Мероприятие начнётся 19 декабря и продлится вплоть до 2 января. В самом конце видеоматериала есть рекламный баннер-мозаика с ключевыми проектами, которые удастся приобрести по сниженной цене.
Одновременно с запуском распродажи начнётся голосование за финалистов ежегодной премии Steam. Также традиционно к концу года Valve обновляет страницу с персональными итогами года для игроков.
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