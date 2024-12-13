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SK hynix выпустила самый быстрый в мире M.2 SSD для ПК — Platinum P51 со скоростью до 14,7 Гбайт/с

Компания SK hynix сообщила о выпуске твердотельных NVMe-накопителей серии Platinum P51 PCIe 5.0. Новинки были впервые продемонстрированы на выставке GTC в марте этого года. До прилавков они добрались только сейчас, однако с тех пор производитель улучшил некоторые характеристики этих SSD.

Источник изображений: SK hynix

Источник изображений: SK hynix

Компания заявляет для Platinum P51 PCIe 5.0 скорость последовательного чтения до 14,7 Гбайт/с. На момент анонса накопителя в марте этот показатель составлял 13,5 Гбайт/с. Скорость последовательной записи также улучшена — с 11,5 до 13,4 Гбайт/с. Производительность в операциях случайного чтения достигает 2,3 млн IOPS, а при случайной записи — до 2,4 млн IOPS.

Такие показатели делают новинку самым быстрым потребительским SSD формата M.2 на рынке — большинство других решений предлагает скорость до 14 Гбайт/с.

Ресурс Platinum P51 PCIe 5.0 объёмом 2 Тбайт заявлен на уровне 1200 TBW (терабайт перезаписанной информации). Это вполне средний показатель для современных SSD, что может несколько разочаровывать, учитывая, что накопители основаны на передовых 238-слойных чипах флеш-памяти 3D TLC NAND от SK hynix. Максимальный объём для этой серии составляет 2 Тбайт, в то время как в неё также вошли модели объёмом 1 Тбайт и 500 Гбайт.

Независимые тесты Platinum P51 PCIe 5.0 подтверждают заявленный производителем уровень производительности, по крайней мере в бенчмарке CrystalDiskMark.

Информация о стоимости накопителей Platinum P51 PCIe 5.0 пока отсутствует.

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Теги: sk hynix, nvme, ssd, твердотельный накопитель, pci express 5.0
sk hynix, nvme, ssd, твердотельный накопитель, pci express 5.0
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