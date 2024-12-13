В WhatsApp теперь можно выбирать отдельных участников группового чата для звонка

Администрация WhatsApp рассказала о новых функциях, которые касаются видеосвязи: появилась возможность выбирать участников звонка из группового чата, повысилось разрешение изображения при видеосвязи, а у клиента для ПК обновилась вкладка «Звонки». Мессенджер становится всё более серьёзным конкурентом Google Meet и Zoom.

Ранее, открыв групповой чат, пользователь мог вызвать на видеосвязь всю группу. Теперь, если отсутствует потребность беспокоить всех, можно указать конкретных участников группового вызова. Это пригодится, например, когда для кого-то из группы готовится сюрприз. В видеозвонках появились также новые эффекты, в том числе «щенячьи ушки», имитация погружения под воду или микрофон в караоке.

В версии приложения для настольных компьютеров обновилась вкладка «Звонки»: в ней есть кнопки для начала вызова, создания новой ссылки на вызов и набора номера. Повысилось разрешение изображения при видеосвязи — это коснулось личных и голосовых вызовов на мобильных устройствах и на ПК. За этот год WhatsApp уже улучшал возможности для видеозвонков: появилась поддержка до 32 участников, изображение текущего собеседника стало подсвечиваться, появилась возможность трансляции экрана и звука. Мессенджером всё чаще пользуются не только частные лица, но и организации.