ИИ-бот GigaChat от «Сбера» научился писать музыку по текстовым запросам

«Сбер» анонсировал на международной конференции AI Journey новую функцию модели искусственного интеллекта GigaChat — написание музыкальных композиций по текстовому запросу.

Простые средства управления GigaChat позволяют создавать музыку всем желающим, «включая представителей далёких от музыкальной индустрии профессий, ценящих уникальность и креативный подход», рассказали в «Сбере». ИИ ориентируется в различных жанрах и стилях — при создании композиций он применяет широкий набор инструментов и генерирует голоса; пользователь же при подготовке запроса может пользоваться заготовками, которые предлагает разработчик. Есть также возможность в свободной форме в текстовом поле подготовить описание желаемой композиции: указать стиль, уточнить аранжировку и выбрать вокал — ограничений нет.

У GigaChat отсутствует какая-либо библиотека звуков или вокальных партий — всё генерируется в соответствии с запросом; вокал может быть мужским, женским или хоровым. По желанию пользователя ИИ может даже написать текст песни, которую исполнит созданный им голос. Пока воспользоваться новой функцией GigaChat можно только в мини-приложении во «ВКонтакте»; в будущем она появится в веб-версии GigaChat, а также в Telegram и «Одноклассниках».