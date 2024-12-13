Adobe Photoshop научился удалять отражения в окнах и витринах

Adobe представила новый экспериментальный инструмент, который удаляет с фотографий отражения в окнах. Первоначально функцию продемонстрировали на мероприятии Adobe Max 2023, и тогда она называлась Project See Through — теперь с ней могут работать пользователи Adobe Photoshop или Adobe Bridge с подпиской Creative Cloud, скоро она появится в Adobe Lightroom.

Фотолюбители, которым доводилось делать снимки через витрину магазина, вероятно, сталкивались с собственным отражением в кадре или световыми бликами, которые портят картинку. Инструмент под названием «Удаление отражения» (Reflection Removal) позволяет удалять их с минимальными усилиями.

При помощи искусственного интеллекта он разделяет два изображения: отражение в окне и то, что находится по ту сторону этого окна. Для реализации этой функции Adobe обучила ИИ на нескольких тысячах пар фотографий в исходном виде и с искусственно наложенными на них отражениями. Модели поручили определить, какое из двух изображений является исходным, а какое — составным.

Эффективнее всего инструмент справляется с отражениями, которые занимают всё поле зрения на картинке, и он почти неспособен удалять «отражения в окнах, которые имеют небольшой размер или находятся далеко», а также отражения «в винных бокалах, на кузовах автомобилей или отражённые в озере облака». Функция «Удаление отражения» включается отдельно через настройки плагина Camera RAW.