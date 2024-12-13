В Москве запустили первую пилотную зону 5G на отечественном оборудовании

В столичном 5G-демоцентре, открытом департаментом информационных технологий (ДИТ) г. Москвы в 2020 году в павильоне «Умный город» на ВДНХ, запустили первую пилотную зону 5G на отечественном телекоммуникационном оборудовании, пишет ТАСС со ссылкой на информацию департамента.

В 5G-демоцентре используются базовые станции производства российской компании «Иртея», 50 % которой принадлежит ПАО «МТС», установленные в рамках соглашения с ДИТ Москвы о взаимодействии и развитии инноваций в столице.

Пилотную зону запустили в 11:00 мск 12 декабря во время 5G-демодня, в рамках которого компании получили возможность представить свои разработки. Сообщается, что по результатам замеров средняя скорость загрузки сети составила 1,3 Гбит/с.

Также на мероприятии были показаны ретранслятор сигналов мобильной связи 5G в диапазоне частот 4,8 ؘ– 5,0 ГГц, программно-аппаратный комплекс с жидкостным охлаждением электронных модулей и электротехнических компонентов, роботизированный киоск по приготовлению бургеров, человекоподобный робот и робот-собака. Одна из разработок предназначена для использования в квадрокоптерах, в то время как большая часть представленных решений связана с внедрением AR- и VR-технологий. Кроме того, на мероприятии были представлены проекты в сферах транспортной безопасности и логистики.

Как сообщил руководитель ДИТ Эдуард Лысенко, столичная 5G-лаборатория стала первой технологичной телеком-площадкой России, работающей на отечественном оборудовании. Здесь разработчики смогут тестировать свои решения с использованием новейших российских базовых станций, а производители оборудования 5G — получать обратную связь от отрасли, отметил чиновник.