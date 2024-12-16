В России вышли роботы-пылесосы Trouver E20 Pro и Trouver E20 Pro Plus для сухой и влажной уборки

Компания Trouver представила на отечественном рынке пару новых роботов-пылесосов Trouver E20 Pro и Trouver E20 Pro Plus, которые обещают сделать домашнюю уборку максимально простой и эффективной. Новинки поддерживают не только сухую, но также влажную уборку, что ещё сильнее облегчит поддержание дома в чистоте.

Робот-пылесос Trouver E20 Pro оснащен производительной системой Vormax с двигателем собственной разработки производителя с мощностью всасывания 5000 Па. Это позволяет качественно удалять пыль из ворса ковров, а также подбирать грязь и мелкий мусор. Пользователи могут выбирать между четырьмя уровнями мощности, что позволяет настраивать интенсивность уборки под конкретные потребности, а также контролировать уровень шума устройства.

Trouver E20 Pro оснащён V-образной щёткой, что препятствует наматыванию волос и шести. Контейнер для мусора вмещает до 330 мл, чего должно быть достаточно для уборки даже большой квартиры или дома. Для влажной уборки имеется резервуар для воды объемом 245 мл, а также поддерживается три уровня подачи воды.

Роботы-пылесос оснащён лидаром, который помогает строить точные карты помещений и обеспечивает точную навигацию. Интеллектуальная система маршрутизации Pathfinder планирует оптимальный маршрут уборки, а система объезда препятствий 3DAdapt полагается на лидар и сенсоры для предотвращения столкновений и падений. Trouver E20 Pro преодолевает препятствия высотой до 18 мм и легко настраивается через приложение, предлагая возможность создавать карты для нескольких этажей, задавать запретные зоны и настраивать индивидуальные графики уборки помещений. Поддерживается голосовое управление через системы умного дома с голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся».

Компактный корпус робота-пылесоса Trouver E20 Pro позволяет ему убираться в труднодоступных местах, например, под кроватью или тумбочками. Аккумулятора ёмкостью 3200 мА·ч хватит на уборку даже больших квартир — производитель заявляет максимальную площадь уборки от одного заряда в 150 м2. А если заряда не хватит, то робот сам отправится на зарядку станцию и после продолжит уборку с того же места. К слову, производительность уборки составляет 100 м2/ч.

Что касается версии Trouver E20 Pro Plus, то она имеет все функции базовой модели, но дополнена базовой станцией с функцией автоматического опустошения пылесборника. Система Dualboost 2.0 позволяет автоматически очищать контейнер для мусора робота-пылесоса, используя размещённый внутри док-станции мешок для мусора объемом 4 литра, рассчитанный на автономную уборку в течение до 90 дней. Это делает уборку еще более удобной, избавляя от необходимости часто обслуживать устройство.

Роботы-пылесосы Trouver E20 Pro и Trouver E20 Pro Plus уже поступили в продажу в России на официальном сайте Trouver и в крупнейших розничных сетях по цене от 18 990 и 28 990 рублей соответственно.

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