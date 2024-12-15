Показан геймплей атмосферного стелс-экшена Eriksholm: The Stolen Dream с прятками, усыпляющими дротиками и головоломками

Разработчики из River End Games совместно с издательством Nordcurrent Labs представили расширенный трейлер своего приключенческого стелс-экшена Eriksholm: The Stolen Dream. Ролик содержит большое количество реальных геймплейных кадров и атмосферных сюжетных вставок.

Действие Eriksholm: The Stolen Dream будет происходить в Эриксхольме — крупном северном городе, при моделировании которого разработчики вдохновлялись Скандинавией начала прошлого века. Главная героиня Ханна отправляется на поиски своего брата и становится участницей множества событий, которые повлияют на судьбу всего города.

Свежий трейлер даёт возможность оценить ключевые геймплейные механики Eriksholm: The Stolen Dream. Главная героиня прячется от враждебных патрулей в тёмных уголках локаций, преодолевает препятствия с помощью движущихся предметов, использует усыпляющие дротики и даже прячет тела.

В какой-то момент к протагонистке присоединятся ещё два героя со своими уникальными способностями. После чего игроку предложат проходить уже более сложные уровни, попеременно управляя компаньонами Ханны и решая здешние головоломки.

Eriksholm: The Stolen Dream поступит в продажу в 2025 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.