PlayStation 5 превратили в ноутбук за $2750, который ревёт как пылесос

Моддеры из Notebook Review Studio создали ноутбук, внутри которого установлены компоненты от игровой консоли Sony PlayStation 5. Речь идёт об устройстве BBook AI Original Edition, корпус которого создан с помощью 3D-печати, а для отвода тепла используется модифицированная система охлаждения.

В целом BBook AI Original Edition выглядит как толстый ноутбук, но, поскольку внутри него находятся компоненты от PlayStation 5, устройство может использоваться только для запуска игр, предназначенных для консоли Sony. Несмотря на достаточно массивный корпус, в конструкции устройства нет аккумуляторной батареи. Это означает, что для использования ноутбука его нужно подключить в сеть электропитания. Кроме того, в корпусе размещена достаточно большая система охлаждения, издающая до 71,3 дБ шума, что существенно больше аналогичного показателя у PlayStation 5.

BBook AI Original Edition в плане технических характеристик соответствует стандартной PlayStation 5. В устройстве используется тот же восьмиядерный процессор на базе архитектуры Zen 2 в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти GDDR6 и накопителем PCIe 4.0 на 825 Гбайт более компактного форм-фактора 2242 (в PlayStation 5 используется накопитель форм-фактора 2280).

Моддеры дополнили компоненты игровой консоли 17,3-дюймовым дисплеем IPS с поддержкой разрешения 3840 × 2160 пикселей. Используется панель с частотой обновления 60 Гц, контрастностью 1500:1, пиковой яркостью 400 кд/м² и охватом цветового пространства DCI-P3 на уровне 100 %. Для подключения внешних устройств предусмотрен интерфейс HDMI 2.1.

BBook AI Original Edition весит 4321 г, а толщина его корпуса — 31,3 мм. Будет ли устройство доступно для покупки, пока неизвестно. Тем не менее, его стоимость моддеры оценили в $2750.