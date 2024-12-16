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Россия заняла третье место в мире по потреблению пиратского контента

Российские видеохостинги cтолкнулись с массовым распространением пиратского контента, особенно после ухода западных правообладателей. В результате Россия заняла третье место в мире по потреблению пиратского контента, уступив только США и Индии.

Источник изображения: «VK Видео»

Источник изображения: «VK Видео»

На платформе «VK Видео» фиксируется ежемесячное удаление до 250 тыс. единиц пиратского контента, о чём сообщил технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин. Ежемесячно платформа обрабатывает порядка 15 тыс. жалоб правообладателей, большинство из которых касается отечественного контента. Для автоматизации обработки обращений на «VK Видео» внедрена ИИ-система Content ID, использующая цифровые отпечатки видео- и аудиофайлов. Кроме того, правообладатели могут подавать запросы через форму DMCA.

Другие крупные российские видеохостинги, такие как NUUM и RuTube, не предоставляют точных данных о количестве удалённого нелегального контента. Представители NUUM утверждают, что система обработки жалоб работает в штатном режиме, а материалы, нарушающие авторские права, удаляются в течение 24 часов. Однако, по словам участников медиарынка, именно на этих платформах наблюдается значительный рост объёма пиратских материалов после ухода из России западных правообладателей.

Антипиратский меморандум, впервые подписанный 1 ноября 2018 года, был направлен на усиление борьбы с распространением нелегального видеоконтента в интернете. Документ обязывал правообладателей и интернет-платформы создавать реестры пиратских ресурсов и удалять ссылки на них из поисковой выдачи. Однако его эффективность снизилась, особенно после того как из меморандума вышли представители западных медиакомпаний, таких как Sony, Warner и Universal. В 2023 году меморандум был расширен за счёт включения книжной и музыкальной индустрий, но издательства отмечают, что результаты пока далеки от ожидаемых.

Участники медиарынка полагают, что рост потребления пиратского контента в России был неизбежен после ухода западных правообладателей. Некоторые фильмы и сериалы появляются на пиратских платформах быстрее, чем на официальных площадках. При этом западные компании ограничиваются лишь уведомлением платформ о завершении сроков лицензий, что дополнительно усложняет борьбу с пиратством.

По данным аналитических компаний MUSO и Kearney, Россия заняла третье место в мире по объёму трафика на пиратские ресурсы в 2023 году, уступив только США и Индии. На долю России пришлось 6 % мирового трафика на такие сайты. В целом по миру количество посещений пиратских ресурсов выросло на 10 % по сравнению с прошлым годом, что отражает глобальную тенденцию увеличения нелегального потребления контента.

Проблема пиратского контента на российских видеохостингах является следствием как внешних, так и внутренних факторов. Для успешной борьбы с пиратством потребуется усиление законодательной базы, внедрение более продвинутых технологий контроля и активизация сотрудничества между платформами, правообладателями и государственными органами. Без этих шагов Россия рискует укрепить своё положение среди лидеров по нелегальному потреблению цифрового контента.

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Теги: vk видео, видеосервис, авторские права, пиратство, nuum
vk видео, видеосервис, авторские права, пиратство, nuum
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