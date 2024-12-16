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Нелинейная RPG от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 сменила название и готовится к презентации — грядёт The Blood of Dawnwalker

Основанная выходцами из CD Projekt Red польская студия Rebel Wolves при поддержке издательства Bandai Namco объявила о планах на полноценную презентацию своей дебютной игры и смене её названия.

Источник изображений: Rebel Wolves

Источник изображений: Rebel Wolves

Напомним, в настоящее время Rebel Wolves занимается созданием нелинейной фэнтезийной ролевой игры. Её название разработчики подтвердили в январе — предполагалось, что проект будет именоваться Dawnwalker.

Как стало известно, Rebel Wolves сменила заголовок Dawnwalker на The Blood of Dawnwalker. Презентация игры пройдёт на Twitch-канале проекта в ночь с 13 на 14 января. Трансляция начнётся в полночь (0:00) по московскому времени.

Анонс сопровождался 44-секундным роликом. Авторы The Blood of Dawnwalker обещают показать кинематографический трейлер, служащий вступлением игры, рассказать о её основах и концепциях, а также устроить тизер геймплея.

The Blood of Dawnwalker позиционируется как AAA-проект в антураже средневекового фэнтези и начало новой саги. Планируется выпустить игру на PC, PS5, Xbox Series X и S как в цифровом, так и в розничном вариантах.

Обещают упор на историю и сюжет, «нарративную песочницу», контент на несколько десятков часов и графику на Unreal Engine 5. Проект создаётся при финансовой поддержке китайской NetEase Games.

Rebel Wolves возглавляет экс-режиссёр The Witcher 3 Конрад Томашкевич (Konrad Tomaszkiewicz), а творческим руководителем является его младший брат, режиссёр квестов Cyberpunk 2077 Матеуш Томашкевич (Mateusz Tomaszkiewicz).

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Теги: dawnwalker, the blood of dawnwalker, rebel wolves, bandai namco, ролевая игра
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