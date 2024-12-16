Смартфоны Redmi Note 13, Redmi 14C и Poco C75 предлагают современный дизайн и продвинутые характеристики

Компания Xiaomi предлагает широкий ассортимент смартфонов, так что каждый пользователь может найти именно то, что нужно ему. Например, модели Redmi Note 13, Redmi 14C и Poco C75 предлагают сочетание довольно продвинутых характеристик и современного дизайна по приемлемой цене.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей FullView с разрешением FHD+ (2400 × 1080 пикселей) и адаптивной частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Также сообщается о поддержке ШИМ-регулировки яркости подсветки с частотой 960 Гц и сертификации TÜV Rheinland, гарантирующей пониженный уровень вредного для глаз синего света. Покрытие из прочного стекла Corning Gorilla Glass 3 защищает экран от царапин. Пиковая яркость дисплея составляет 1800 кд/м2.

Смартфон базируется на 6-нм восьмиядерном процессоре Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610 в сочетании с до 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4X с поддержкой виртуального расширения до 16 Гбайт, флеш-накопителем UFS2.2 ёмкостью до 256 Гбайт с возможностью расширения на 1 Тбайт с помощью карты microSD.

Основная построен на 108-Мп сенсоре (оптический формат 1/1,67") с диафрагмой f/1,75, а дополняют её широкоугольный 8-Мп модуль (f/2,2) и 2-Мп макрокамера. Для селфи и видеозвонков имеется фронтальная 16-Мп камера. Питание смартфона обеспечивает батарея ёмкостью 5000 мА·ч с быстрой 33-Вт зарядкой.

Смартфон Redmi 14C предлагает большой IPS-экран с диагональю 6,88 дюйма, разрешением HD+ (1640 × 720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и яркостью до 600 кд/м2. По словам компании, это самый крупный экран в семействе Redmi. Экран получил сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и TÜV Rheinland Flicker Free, подтверждающие пониженный уровень вредного для глаз синего света и отсутствие мерцания.

В каплевидном вырезе в верхней части экрана размещена 13-Мп фронтальная камера для съёмки селфи с диафрагмой f/2,0. На задней панели смартфона находится основная 50-Мп камера с диафрагмой f/1,8, а также с поддержкой ночного и портретного режимов.

В основу устройства положен чип MediaTek Helio G81 Ultra с рабочей частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MC2. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет до 8 Гбайт с возможностью виртуального расширения ещё на 8 Гбайт. Ёмкость флеш-накопителя eMMC 5.1 равна 128 или 256 Гбайт. Объём хранилища можно расширить с помощью слота для карт microSD. Для питания смартфона используется батарея ёмкостью 5160 мА·ч с зарядкой мощностью 18 Вт. Спецификации устройства также включают боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников.

Смартфон Poco C75 во многом похож на Redmi 14C. Здесь применён такой же огромный 6,88-дюймовый ЖК-экран с разрешением HD+ (1640 × 720 пикселей), адаптивной частотой обновления до 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц и яркостью до 600 кд/м². Основная камера с разрешением 50 Мп и диафрагмой f/1,8 обладает поддержкой ИИ. Спереди расположена 13-Мп селфи-камера. Обе имеют ночной, портретный и HDR-режимы, а также поддерживают ускоренную съёмку (Time-lapse).

Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G81 Ultra с рабочей частотой до 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MC2 в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X с возможностью виртуального расширения до 16 Гбайт и флеш-накопителем eMMC 5.1 ёмкостью до 256 Гбайт. За питание смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 5160 мА·ч с зарядкой мощностью 18 Вт через порт USB Type-C, обеспечивая до 42 часов работы в режиме звонков и до 139 часов воспроизведения музыки. Также у Poco C75 есть 3,5-мм разъём для подключения наушников.