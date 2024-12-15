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Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия

 
Представьте, что Крэш Бандикут стал низкорослым орущим мужиком и начал буянить, как Тасманский дьявол из Looney Tunes. А выглядит и звучит всё это так, будто перед нами интерактивный мультфильм Cartoon Network. Получится безумный платформер Antonblast, о котором мы вам сейчас и расскажем
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Жанр Платформер
Издатель Summitsphere
Разработчик Summitsphere
Минимальные требования Процессор Intel Core 2 Duo с частотой 2,1 ГГц или аналог от AMD, 2 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 512 Мбайт памяти, например Intel Core HD Graphics 2000 / 3000, 100 Мбайт на жёстком диске
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700K 4,7 ГГц / AMD Ryzen 5 2600X 4,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600 XT
Дата выхода 3 декабря 2024 года
Локализация Нет
Возрастной ценз От 6 лет
Платформы PC, Nintendo Switch
Официальный сайт

Играли на PC

Независимые разработчики, выросшие на играх Nintendo, чаще всего выбирают в качестве источников вдохновения «Зельды» или классические платформеры с участием Марио. У создателей Antonblast вкус более необычный — их новый проект напоминает Wario Land, серию динамичных и странных платформеров об одном из антагонистов Марио. Получилась весёлая аркада, напоминающая старые Crash Bandicoot и Sonic the Hedgehog, — тоже всё происходит на большой скорости, тоже разрушаешь на каждом шагу ящики и тоже не можешь оторваться, проходя уровни один за другим.

#Тасманский Антон

Сюжет в таких играх обычно не важен, и Antonblast исключением не стала. Есть главный герой Антон (и его помощница Энни — при желании можно играть за неё) и есть дьявол, разграбивший коллекцию Антона. Обезумев от такой наглости рогатого негодяя, протагонист решает ему отомстить — посетить все связанные с ним измерения и уничтожить их. Причём буквально — на каждом уровне Антон добирается до финиша, взрывает там что-то ценное и сбегает, чтобы продолжить вакханалию в других местах.

Антон так зол, что даже от воды может отталкиваться ударами

Антон так зол, что даже от воды может отталкиваться ударами

В игровой процесс втягиваешься сразу — на первом же ознакомительном уровне за несколько секунд объясняют основные механики. Антон напоминает Тасманского дьявола из одноимённого мультика — все хрупкие предметы, к которым он прикасается, превращаются в щепки. Он не может бить кулаками, но совершает рывки, которые сносят и деревянные преграды, и мусорные баки, и противников, которые в большинстве случаев даже отпор дать не могут. Если ударить после прыжка, Антон достанет большой молот и оттолкнётся с помощью него от земли. А если через пару секунд после рывка нажать на соответствующую кнопку ещё раз, герой увеличит скорость.

В результате каждый уровень представляет собой набор комнат, в которых мы творим абсолютный хаос. Если видишь пушки, то в них садишься и куда-то улетаешь. Если натыкаешься на гору коробок, начинаешь всё крушить (звуковые и визуальные эффекты в эти моменты особенно хороши). Если встречаешь узкий проход, заставленный кеглями для боулинга, где-то рядом есть покатая поверхность — садишься, сворачиваешься калачиком и на высокой скорости всё сбиваешь. На поздних уровнях открывается всё больше механик: и местный аналог пинбола, и водные потоки, и качающиеся или исчезающие платформы, и даже противники, стреляющие снарядами, которые мы используем для прыжков в высоту.

Плавать Антон умеет, но в воде не всегда безопасно

Плавать Антон умеет, но в воде не всегда безопасно

Локации похожи на большие аттракционы, и порой возникает та же дилемма, что в играх о Сонике, — нужно ли бежать во весь опор и безостановочно все разрушать, или лучше играть помедленнее? Правильный ответ — где-то посередине. Если редко сбавлять скорость, пропустишь всякие секретные проходы, где могут быть коллекционные предметы (их очень трудно найти) или залежи фишек казино. Это местная валюта, которую в перерывах между уровнями тратишь в магазине. Правда, товары там так себе — многие из них временные, а пользы от них маловато. Они призваны немного упростить следующий уровень, который вы запустите, — например, дадут шанс выжить при потере всех «жизней», но может получиться так, что локация не вызовет проблем, а деньги потратите. А вот перманентное увеличение здоровья пригодится — поздние уровни довольно трудные.

#Динамики много не бывает

Даже если фишки потратишь зря, переживать не о чем — всё равно к уровням захочется вернуться и собрать там всю валюту. На первых порах в Antonblast играешь очень неуверенно: и в управлении не до конца разбираешься, и мимо платформ иногда пролетаешь, и к противникам некоторым относишься с осторожностью. Но потом начинаешь буквально носиться по уровням и умело комбинировать способности — в том числе для того, чтобы достигать труднодоступных мест с помощью прыжков, подкатов и отталкиваний. А потому и перепройти завершённые эпизоды хочется, чтобы разнести там всё с максимальным знанием дела.

В некоторых локациях перепрыгиваешь между задним и передним планами

В некоторых локациях перепрыгиваешь между задним и передним планами

Частично в этом помогают финальные моменты уровней — когда Антон взрывает очередное дьявольское измерение, запускается таймер и нужно успеть вернуться обратно к входу до истечения времени. Если до этого можно полагаться на контрольные точки, то с появлением таймера они исчезают полностью, и весь путь нужно проделать без смертей. Понятное дело, не всегда это легко, но после такой «тренировки» становишься готовым к любым испытаниям. В том числе к сражениям с боссами — весёлым и многоэтапным боям, в которых оппонент после потери каждой «жизни» может удивить каким-то новым приёмом. Там история повторяется — если поначалу босс кажется непобедимым, то в какой-то момент удаётся освоиться и завершить поединок без потери здоровья.

Во многом успех Antonblast связан с визуальным стилем и звуковым оформлением. Я уже упоминал «Тасманского дьявола» — создатели игры явно вдохновлялись не только старыми играми, но и мультфильмами. Поэтому герой внешним видом напоминает персонажа из «Крутых бобров», его падение с высоты сопровождается грохотом оркестровых тарелок, а при снижении скорости включается звук маленького тормозящего автомобиля. Ну и недовольные вопли Антона при получении урона звучат особенно здорово — в том числе из-за того, что те же эмоции испытываешь в это время и ты сам.

В Stray отдельной кнопкой можно мяукать, а здесь — орать

В Stray отдельной кнопкой можно мяукать, а здесь — орать

***

В этом году вышло несколько отличных метроидваний (Animal Well, Prince of Persia: The Lost Crown, Nine Sols), но чистокровных двухмерных платформеров практически не было. Antonblast — то, чего давно не хватало: яркий заводной платформер, который одновременно и вызывает чувство ностальгии, и играется так хорошо, что вряд ли устареет и спустя много лет. Здесь есть моментами затянутые уровни, а собираемая валюта по большей части бесполезна из-за ненужных товаров в магазине, но достоинства перевешивают недостатки — из-за них хочется возвращаться к пройденным уровням и не расставаться с игрой как можно дольше.

Достоинства:

  • отличный визуальный стиль в духе мультфильмов Cartoon Network;
  • разнообразные уровни, которые хочется проходить повторно;
  • забавные звуковые эффекты и заводной саундтрек;
  • удобное управление, с которым творить хаос на уровнях — одно удовольствие.

Недостатки:

  • некоторые этапы кажутся слегка затянутыми;
  • по большей части бесполезные покупки в магазине.

Графика

Будто оживший старый мультсериал — главный герой здорово анимирован, а визуальные эффекты делают и без того динамичный геймплей ещё более драйвовым.

Звук

Отличный заводной саундтрек и замечательные звуковые эффекты добавляют комичности происходящему.

Одиночная игра

Два десятка уровней, среди которых в том числе есть сражения с боссами, — контента для такой игры достаточно, но будет трудно побороть желание пройти некоторые эпизоды повторно. А скорее всего — пройти заново вообще всё.

Оценочное время прохождения

8 часов на пробежку по сюжету и ещё один вечер на поиски секретов и повторные забеги.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Весёлый платформер с неустаревающим геймплеем — отличное развлечение для тех, кому нравятся динамичные игры, где останавливаешься лишь изредка, ради поиска секретов.

Оценка: 8,5/10

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