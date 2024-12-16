Сегодня 17 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видео

Компания Asus, как и другие производители материнских плат, пока не анонсировала модели среднего ценового сегмента для процессоров Intel Arrow Lake-S. Однако образцы таких плат, похоже, уже начали поставляться обозревателям. На YouTube появилось первое видео c распаковкой ещё непредставленной платы Asus ROG Strix на чипсете Intel B860.

Источник изображений: YouTube / PCEkspert

Источник изображений: YouTube / PCEkspert

Плата Asus ROG Strix B860-A выполнена в чёрно-белой цветовой гамме и предлагает привычный формфактор ATX. Она оснащена двумя разъёмами PCIe x16: один поддерживает стандарт PCIe 5.0, второй — PCIe 4.0. Также новинка предлагает установку до четырёх NVMe-накопителей формата M.2 2280 и одного M.2 22110. Один из слотов для SSD совместим с PCIe 5.0.

Плата поддерживает оперативную память DDR5, включая модули DDR5 CUDIMM с более высокими скоростями. Однако пока неизвестно, какие максимальные частоты ОЗУ поддерживает новинка. Среди других характеристик платы — 2,5-гигабитный LAN и модуль Wi-Fi 7.

В настоящий момент в продаже доступны только процессоры Core Ultra 200 K-серии и материнские платы на флагманском чипсете Intel Z890. Платы на чипсетах Intel B860 и H810 будут представлены на выставке электроники CES 2025 в начале января. Тогда же ожидается анонс чипов Arrow Lake-S без суффикса «K» в названии с заблокированным множителем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Intel 18A в прекрасной форме: образцы Panther Lake работают у восьми клиентов
Обзор материнской платы Gigabyte Z890 Aorus Pro Ice: Arrow Lake и зимнее настроение
Intel представит доступные настольные чипы Arrow Lake в начале января — компания подтвердила участие в CES 2025
Пользователи Ryzen столкнулись с деградацией скорости PCIe 5.0 SSD — виноваты платы на AMD X670E
MSI объяснила, зачем добавила на платы с X870 и X870E дополнительный разъём питания PCIe
MSI продемонстрировала прототипы модулей памяти CAMM2 для настольных систем
Теги: intel b860, материнская плата, arrow lake-s
intel b860, материнская плата, arrow lake-s
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 3
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Выглядит великолепно»: фанаты остались в восторге от демонстрации фракции «Подземелья» из Heroes of Might & Magic: Olden Era
Электромобиль BYD за $10 000 обогнал Tesla Model Y и все прочие машины по популярности в Китае
Легендарному процессору Intel 8080 исполнилось 50 лет
Умные очки Ray-Ban Meta получили «живой ИИ», переводчик в реальном времени и Shazam
Начался суд между Arm и Qualcomm: глава Arm признался, что компания не собирается выпускать собственные чипы
Детективная игра Agatha Christie — Death on the Nile позволит по-новому взглянуть на один из самых известных романов Агаты Кристи 11 ч.
«Разочарованным не уйдёт никто»: ведущие разработчики намекнули, что в The Witcher 4 появится «Гвинт» 12 ч.
В комментариях на YouTube появились голосовые сообщения — это должно сблизить блогеров и зрителей 13 ч.
Слухи: 2K отменила неанонсированную Tiny Tina’s Wonderlands 2 14 ч.
Студия ветеранов CD Projekt Red нашла $3 млн на создание онлайн-экшена о феодальной Японии, который переосмыслит боевую систему в играх от первого лица 15 ч.
Нет денег, знаний, данных и людей: в России снизилась готовность компаний к внедрению ИИ 15 ч.
Databricks завершает раунд мегафинансирования на сумму $9,5 млрд 15 ч.
Tesla и Маск потеряют более $100 млрд, если суд не позволит выплатить огромный бонус за работу Маска в 2018 году 16 ч.
Hangar 13 объяснила, почему Mafia: The Old Country не станет конкурентом GTA VI 16 ч.
Кооперативный роглайк-экшен Elden Ring Nightreign можно будет попробовать в феврале, но не всем 20 ч.
Экпресс-тест Wi-Fi 6 роутера Huawei AX2 New: простой, не простоватый 1 мин.
В 2025 году в Европе появится сразу семь ИИ-фабрик EuroHPC 2 ч.
VMware + ИИ: после квартального отчёта акции Broadcom выросли на 24 %, а рыночная стоимость компании впервые превысила $1 трлн 9 ч.
Новая статья: Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризов 10 ч.
Плата Asus ROG Strix B860-A для грядущих более доступных Arrow Lake-S показалась на видео 12 ч.
TCL выпустила телевизоры T6L QD-Mini LED TV 2025 с квантовыми точками и частотой обновления до 288 Гц по цене от $390 до $850 15 ч.
В Калтехе создали микроботов с ультразвуковым приводом для доставки лекарств в любую точку человеческого тела 15 ч.
Европа договорилась о создании конкурента Starlink — система IRIS² из 290 спутников за €10,6 млрд заработает к 2030 году 16 ч.
Южнокорейская FuriosaAI включается в ИИ-гонку с собственным ускорителем RNGD 18 ч.
Представлен смартфон Vivo Y300, который в 7 раз громче обычного смартфона 20 ч.