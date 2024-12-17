Цукерберг похвастался успехами Threads в переманивании пользователей X

Платформа микроблогов Threads компании Meta✴ продолжает увеличивать аудиторию, чему также способствует отток пользователей из социальной сети X после избрания президентом США Дональда Трампа (Donald Trump). Генеральный директор компании Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что в настоящий момент Threads ежедневно пользуются более 100 млн человек, и теперь у платформы 300 млн активных пользователей в месяц, что на 25 млн больше, чем в ноябре.

Хотя Threads регулярно обновляет сведения о количестве активных пользователях в месяц, это первый случай, когда компания сообщила данные о ежедневных активных пользователях, отметил ресурс TechCrunch.

В прошлом месяце глава Threads и Instagram✴ Адам Моссери (Adam Mosseri) сообщил, что за первые две недели ноября к соцсети присоединились 15 млн новых пользователей — примерно по одному миллиону каждый день. Немногим более года потребовалось Threads, чтобы достичь показателя в 275 млн активных пользователей в месяц.

Чтобы привлечь больше пользователей, Threads постоянно работает над расширением функциональности платформы. Недавно было объявлено о предстоящих «давно назревших улучшениях», включая улучшение внутреннего поиска, а также запуск новой страницы трендов.