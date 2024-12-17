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Asus готовит обновлённый игровой планшет ROG Flow Z13 на 12- и 16-ядерных процессорах AMD Ryzen Max

Компания Asus готовит к выпуску обновлённую версию игрового планшета ROG Flow Z13. Новинка получит процессоры AMD Ryzen AI семейства Strix Halo, которые пока ещё не были представлены. Устройство уже отметилось у некоторых ретейлеров.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Продавцы указывают, что ROG Flow Z13 с кодовым обозначением GZ302EA будет предлагаться с 12- и 16-ядерными процессорами AMD Strix Halo. Модели чипов не указываются, однако по более ранним утечкам можно сделать вывод, что речь идёт о Ryzen AI Max+ 395 и Ryzen AI Max 390 соответственно.

Известно, что ROG Flow Z13 предложит 13,4-дюймовый IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, яркостью 500 кд/м2 и частотой обновления 180 Гц. Актуальная модель оснащена экраном с частотой обновления 165 Гц. Также новинка предложит 32 Гбайт более скоростной памяти LPDDR5X вместо LPDDR5. По слухам, процессоры Strix Halo будут поддерживать ОЗУ со скоростью до 8000 МТ/с. В спецификациях устройства Asus также указан твердотельный накопитель объёмом 1 Тбайт.

Ожидается, что процессоры AMD Strix Halo будут представлены на выставке электроники CES 2025 в начале следующего месяца. Игровой планшет Asus ROG Flow Z13 относится к премиальному сегменту устройств. На старте продаж актуальная модель предлагалась за $2000. В настоящий момент версия с дискретной видеокартой GeForce RTX 4060 продаётся за $1700.

Источник изображения: Geekbench

Источник изображения: Geekbench

Что касается будущих процессоров AMD Strix Halo, то днём ранее ROG Flow Z13 с 16-ядерным чипом Ryzen AI Max+ 395 отметился в базе данных синтетического теста Geekbench. Новый процессор набрал 2894 балла в однопоточном тесте и 20 708 баллов в многопоточном. Это выше результатов нынешнего флагманского Ryzen 9 7945HX, который набрал в тех же тестах 2736 и 15 896 баллов соответственно, а также выше результатов модели Ryzen 9 7945HX3D (2763/16 393 балла) с дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache. О возможностях модели Ryzen AI Max 390 пока ничего неизвестно.

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Теги: amd, strix halo, игровой планшет, asus rog, asus
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