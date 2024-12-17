США выделили $406 млн тайваньскому производителю кремниевых пластин GlobalWafers

Распределяя средства по так называемому «Закону о чипах» 2022 года, представители администрации Джозефа Байдена (Joseph Biden) в первую очередь заботились о крупных производителях чипов, которые должны построить новые предприятия на территории США, но теперь очередь дошла и до небольших поставщиков важной продукции. GlobalWafers будут выделены $406 млн на строительство предприятий в двух американских штатах.

Тайваньский производитель кремниевых пластин, которые необходимы для изготовления полупроводниковых чипов, собирается построить предприятия в Техасе и Миссури, поэтому может претендовать на получение $406 млн субсидий от американских властей. Соответствующее соглашение было подписано на этой неделе. Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) по этому случаю заявила: «Полупроводниковые пластины, которые будут производиться здесь, в США, благодаря инвестициям в GlobalWafers, лежат в основе передовых чипов, которые позволят нам обойти весь остальной мир в сфере инноваций и конкуренции». Реализация этих проектов позволит не только укрепить цепочки поставок, национальную экономику и безопасность, но и создать около 2000 новых рабочих мест в Техасе и Миссури. Кремниевые пластины типоразмера 300 мм, которые будут изготавливаться GlobalWafers в США, будут включать варианты с технологией «кремний на изоляторе» (SOI).

GlobalWafers планирует вложить в строительство двух фабрик по выпуску кремниевых пластин на территории США около $4 млрд. «Закон о чипах» также предполагает выделение субсидий Intel, Micron, Samsung и TSMC. Последняя также является тайваньским производителем полупроводниковых компонентов, но получила гарантии предоставления субсидий от властей США в числе первых, а их величина уступает только средствам, причитающимся американской компании Intel, которая пока стоит на стратегическом перепутье.

Руководство GlobalWafers считает локализацию кремниевых пластин в США важным шагом по защите своего бизнеса в условиях, когда новая администрация страны грозит повысить импортные пошлины на продукцию азиатского происхождения. В любом случае, какую-то часть сырья и материалов для работы новых предприятий GlobalWafers придётся импортировать, и это создаёт некоторую неопределённость. Всего у компании имеются 18 предприятий на территории девяти стран мира. Выпуск кремниевых пластин сейчас контролируется пятью компаниями, занимающими более 80 % мирового рынка, при этом около 90 % пластин производятся в Восточной Азии.