Серверы экшена Dungeons & Dragons: Dark Alliance во вселенной «Забытых Королевств» скоро закроют, но есть и хорошая новость

Фэнтезийный ролевой боевик Dungeons & Dragons: Dark Alliance от Wizards of the Coast и разработчиков из Invoke Studios (бывшая Tuque Games) не снискал славы и народной любви, а совсем скоро станет частью истории «Забытых Королевств».

Журналисты и пользователи обратили внимание, что на странице Dungeons & Dragons: Dark Alliance в цифровых сервисах (как минимум Steam и PSN) появилось предупреждение о скором закрытии серверов игры.

Как стало известно, 24 февраля 2025 года серверы Dungeons & Dragons: Dark Alliance будут отключены — вместе с этим произойдёт изъятие проекта из продажи в цифровых магазинах на разных платформах.

Впрочем, тотальная смерть, как было в случае с The Crew, Dungeons & Dragons: Dark Alliance не ждёт: «Основная игра и весь загружаемый контент по-прежнему будут доступны для одиночной игры офлайн всем, кто уже приобрел её».

Напомним, Dungeons & Dragons: Dark Alliance вышла 22 июня 2021 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Со дня релиза игра была частью библиотеки Game Pass, однако уже через 12 месяцев подписку покинула.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance получила смешанные отзывы критиков и игроков (проект ругали за однообразие и технические проблемы), а ежедневный пиковый онлайн в Steam с сентября 2021 года не превышал сотню человек.

После ребрендинга осенью 2022 года Invoke Studios объявила о работе над AAA-игрой по Dungeons & Dragons на Unreal Engine 5, однако её могли отменить: в начале 2023-го Wizards of the Coast закрыла целых пять неанонсированных проектов по D&D.