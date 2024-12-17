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Nvidia представила крошечный ИИ-компьютер Jetson Orin Nano Super всего за $249 для создания умных роботов и дронов

Компания Nvidia представила одноплатный компьютер Jetson Orin Nano Super для разработчиков различных систем с искусственным интеллектом, включая дронов, роботов и т.д. Новинка обеспечивает на 70 % большую производительность по сравнению с Jetson Orin Nano и стоит вдвое дешевле. Производительность Jetson Orin Nano Super — 67 TOPS при цене $249, что является серьёзным улучшением по сравнению с 40 TOPS у предшественника стоимостью $499.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

Jetson Orin Nano Super оснащён шестиядерным процессором Arm Cortex-A78AE, работающим на частоте 1,7 ГГц, и поставляется с 8 Гбайт оперативной памяти. Графический процессор с частотой 1020 МГц имеет 1024 ядра CUDA и 32 тензорных ядра, что обеспечивает максимальную производительность в 67 TOPS.

Система может питаться либо через порт USB Type-C, либо через проприетарный разъём, в любом случае для максимальной производительности мощность источника питания должна составлять не менее 25 Вт. Плата оборудована четырьмя портами USB 3.2 Type-A, которые работают на скорости 10 Гбит/с, двумя портами MIPI CSI, совместимыми с камерой Raspberry Pi и разъёмами M.2 2280 и M.2 2230 для подключения SSD.

Jetson Orin Nano Super также оборудован 40-контактным разъёмом GPIO, совместимым с Raspberry Pi, что предполагает возможность использования плат расширения Raspberry Pi Hats. Jetson Orin Nano Super работает под управлением специализированной версии Linux — L4T, созданной специально для работы на оборудовании Nvidia. Загрузка системы может осуществляться как с SSD, так и с карты памяти формата microSD.

По данным Nvidia, Jetson Orin Nano Super демонстрирует прирост производительности относительно оригинального Jetson Orin Nano в обучении больших языковых моделях на 37–63 %, задачах машинного зрения — на 36–104 %, и в распознавании изображений — на 43–69 %.

Nvidia отметила, что другие её одноплатные компьютеры текущего поколения, включая «обычный» Jetson Orin Nano, также получат прирост производительности до 70 процентов после обновления программного обеспечения. Например, производительность Orin NX 16 Гбайт увеличится со 100 до 157 TOPS, а Orin NX 8 Гбайт — с 70 до 117 TOPS.

Одноплатный компьютер Nvidia Jetson Orin Nano Super появится в продаже в конце этого месяца.

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Теги: jetson, nvidia, искусственный интеллект, одноплатный
jetson, nvidia, искусственный интеллект, одноплатный
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