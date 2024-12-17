В Сети появились «шпионские» изображения версии смартфона Galaxy S25+, предназначенной для продаж в США, которые дают представление о внешнем виде будущего флагмана компании Samsung. Презентация новинки, как ожидается, состоится в следующем месяце.

Как отметил ресурс SamMobile.com, на одном из изображений на правой рамке устройства, ниже кнопок питания и регулировки громкости, находится деталь, которая на первый взгляд кажется ещё одной кнопкой, но вполне может быть антенной миллиметрового диапазона (mmWave).

Технология 5G mmWave обеспечивает высокую скорость беспроводной связи и сверхнизкую задержку связи. Если неизвестная деталь, замеченная на утёкшем изображении Galaxy S25+, действительно является антенной 5G mmWave, то это означает, что новая серия флагманских смартфонов Samsung будет предлагать гораздо более высокую скорость передачи данных в мобильных сетях США, которые используют радиочастотные сигналы в диапазоне от 24 ГГц до 100 ГГц.

Многие операторы сотовой связи по всему миру запустили поддержку mmWave в своих мобильных сетях. Причём большинство из них используют сетевое оборудование, разработанное для этих целей компанией Samsung. В смартфонах iPhone компании Apple поддержка mmWave появилась несколько лет назад.

SamMobile.com полагает, что Samsung также может пойти по пути Apple и убрать физический слот для SIM-карты у моделей Galaxy S25, предназначенных для продажи в США.