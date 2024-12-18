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Seagate выпустила первый в мире 32-терабайтный жёсткий диск на базе технологии HAMR

Компания Seagate официально выпустила свой новый жёсткий диск Exos M объёмом 32 Тбайт, созданный с использованием технологии термомагнитной записи (HAMR). Продукт стал первым в мире HDD на основе HAMR, доступным для массового рынка. Новинка построена на базе платформы Mozaic 3+ и знаменует собой важный шаг в развитии технологий хранения данных. По словам компании, это «самый ёмкий жёсткий диск, когда-либо нами созданный».

Источник изображения: Seagate

Источник изображения: Seagate

Разработка HAMR-дисков велась Seagate на протяжении многих лет, начиная с 2007 года. Хотя компания неоднократно анонсировала выпуск подобных устройств, их появление для массового рынка постоянно откладывалось. В 2022 году Seagate объявила, что технология готова, но первые HAMR-диски начали поставляться ограниченному кругу клиентов. По информации Tom's Hardware, теперь диски Exos на базе Mozaic 3+ стали доступны для широкого круга потребителей.

На данный момент линейка Exos M включает две модели — диск с объёмом 32 Тбайт, использующий черепичную магнитную запись (SMR), и версию на 30 Тбайт с традиционной магнитной записью (CMR). Однако возникла небольшая путаница с названием новой серии. На официальной странице продукта она обозначается как Exos M, но в URL-адресе упоминается «Exos M 3+», одновременно в тизере на YouTube фигурируют оба варианта. В компании пока не дали чёткого комментария по поводу финального названия.

Стоит сказать, что важным преимуществом Exos M является его совместимость с существующими компьютерными системами. Это значит, что пользователям не придётся менять свои устройства для перехода на новые HAMR-диски, а процесс внедрения технологии на массовый рынок, соответственно пройдёт быстрее, что особенно важно для популяризации продукта. Однако пока неясно, чем именно новые Exos M отличаются от первых дисков Mozaic 3+, так как подробной технической информации на сайте производителя нет.

Примечательно, что основным конкурентом Seagate в сегменте HDD высокой ёмкости является компания Western Digital. Так, в октябре прошлого года они выпустили диски на базе технологии ePMR, включая 32-терабайтную модель. Таким образом, хотя Seagate и выпустила 32-терабайтный HAMR-диск первой, Western Digital, похоже, первой начала серийные продажи HDD на 32 Тбайт. Тем не менее, Seagate за счёт своей технологии HAMR надеется получить преимущество в будущих продуктах.

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Теги: hdd, жёсткий диск, seagate, hamr
hdd, жёсткий диск, seagate, hamr
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