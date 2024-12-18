Анимационный сериал Secret Level от авторов «Любовь, смерть и роботы» установил рекорд для Prime Video и уже заслужил продолжение

Не успел анимационный сериал по играм Secret Level («Секретный уровень») от авторов «Любовь, смерть и роботы» из Blur Studio и Amazon MGM Studios получить второй набор эпизодов, а уже заслужил продолжение.

По словам Amazon, «Секретный уровень» показал лучший запуск среди анимационных шоу на Prime Video по количеству зрителей за первую неделю с премьеры. Каких именно показателей удалось достичь антологии, не уточняется.

Как передаёт Variety со ссылкой на данные Luminate, в США на протяжении первой недели доступности за Secret Level следили 155,3 млн минут, что при разделении на продолжительность шоу (109 минут) равняется примерно 1,4 млн просмотрам.

На фоне успеха Amazon объявила о решении продлить Secret Level ещё на один сезон. Когда ждать продолжения и какие игровые франшизы лягут в его основу, на данном этапе не разглашается.

Напомним, Secret Level представляет собой набор самостоятельных историй из миров Warhammer 40,000, Armored Core, Dungeons & Dragons, Exodus, God of War, Mega Man, Pac-Man, Sifu, The Outer Worlds 2, Unreal Tournament и уже закрытой Concord.

Свои голоса персонажам Secret Level подарили Киану Ривз (Keanu Reeves), Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger), Кевин Харт (Kevin Hart), Габриел Луна (Gabriel Luna), Лора Бейли (Laura Bailey), Клайв Стэнден (Clive Standen) и другие.

«Секретный уровень» стартовал 10 декабря в стриминговом сервисе Prime Video с первыми восемью сериями, а оставшиеся семь эпизодов увидели свет накануне, 17-го числа. Шоу базируется на движке Unreal Engine.