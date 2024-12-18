Роскомнадзор собрался выявлять тех, кто обходит блокировки в интернете

Роскомнадзор обяжет лицензированных операторов связи предоставлять в ведомство информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете. Это поможет предотвратить доступ граждан к запрещённой информации, говорится в документах, прилагаемых к проекту нового приказа Роскомнадзора, обратили внимание «Ведомости».

Другими словами, Роскомнадзор сможет получать информацию о пользователях, которые посещают заблокированные в России сайты. Приказ разработан с целью обеспечить требования закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в актуальной редакции. Речь идёт о той части закона, в которой говорится о запрещённой в России информации.

В течение трёх месяцев с момента вступления приказа в силу Роскомнадзор начнёт получать информацию от операторов связи — они смогут сделать это при помощи ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), которые устанавливаются в их сетях с 2019 года. Эти же средства используются и для блокировки запрещённых ресурсов. Информация, идентифицирующая средства связи и пользовательское оборудование, будет предоставляться в течение 15 рабочих дней с даты начала предоставления услуг доступа в интернет или с момента подключения к оператору, который уже предоставляет такие услуги.