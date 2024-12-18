Комиссия по азартным играм Великобритании выявила нелегальные казино в Roblox

Британский канал Sky News в рамках своего расследования выяснил, что незаконные онлайн-казино используют популярную площадку Roblox для завлечения несовершеннолетних в мир азартных игр.

Эти нелицензированные казино (в Sky News идентифицировали восемь) вроде BloxFlip, Bloxmoon и RBLXWild позволяют авторизоваться с помощью своего аккаунта Roblox и делать ставки на играх вроде слотов и блэкджека, используя премиальную валюту — робаксы (Robux).

Никаких возрастных ограничений такие порталы не предполагают, поэтому прожигать свои (и родительские) деньги приглашаются пользователи всех возрастов. В расследовании Sky News фигурировали дети 12, 14 и 16 лет.

Американский подросток Роберт (имя вымышленное) рассказал Sky News, что спустил в таких онлайн-казино около 15 млн робаксов (порядка £150 тыс.) и из-за этого даже подумывал покончить жизнь самоубийством.

«Мама пыталась меня остановить, но я не слушался. Мне нравился адреналин от повышения ставок всё больше и больше. Я думал, что это просто шанс дополнительно заработать. Я даже не знал, что такое азартные игры», — заявил Роберт.

В ответ Комиссия по азартным играм Великобритании запустила экстренное расследование этих восьми казино, а юристы Roblox принудили BloxFlip, Bloxmoon и RBLXWild — три самых крупных игорных портала — к закрытию.

Тем временем в США родители пятерых детей, ставших жертвами таких казино, подали против Roblox коллективный иск. В сентябре судья постановил, что платформа должна ответить на обвинения — компания возлагать на себя вину отказывается.