Сегодня 18 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Комиссия по азартным играм Великобритани...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Комиссия по азартным играм Великобритании выявила нелегальные казино в Roblox

Британский канал Sky News в рамках своего расследования выяснил, что незаконные онлайн-казино используют популярную площадку Roblox для завлечения несовершеннолетних в мир азартных игр.

Источник изображений: Sky News

Источник изображений: Sky News

Эти нелицензированные казино (в Sky News идентифицировали восемь) вроде BloxFlip, Bloxmoon и RBLXWild позволяют авторизоваться с помощью своего аккаунта Roblox и делать ставки на играх вроде слотов и блэкджека, используя премиальную валюту — робаксы (Robux).

Никаких возрастных ограничений такие порталы не предполагают, поэтому прожигать свои (и родительские) деньги приглашаются пользователи всех возрастов. В расследовании Sky News фигурировали дети 12, 14 и 16 лет.

Выигрыши можно вывести в криптовалюте, а затем конвертировать в реальные деньги

Выигрыши можно вывести в криптовалюте, а затем конвертировать в реальные деньги

Американский подросток Роберт (имя вымышленное) рассказал Sky News, что спустил в таких онлайн-казино около 15 млн робаксов (порядка £150 тыс.) и из-за этого даже подумывал покончить жизнь самоубийством.

«Мама пыталась меня остановить, но я не слушался. Мне нравился адреналин от повышения ставок всё больше и больше. Я думал, что это просто шанс дополнительно заработать. Я даже не знал, что такое азартные игры», — заявил Роберт.

В ответ Комиссия по азартным играм Великобритании запустила экстренное расследование этих восьми казино, а юристы Roblox принудили BloxFlip, Bloxmoon и RBLXWild — три самых крупных игорных портала — к закрытию.

Тем временем в США родители пятерых детей, ставших жертвами таких казино, подали против Roblox коллективный иск. В сентябре судья постановил, что платформа должна ответить на обвинения — компания возлагать на себя вину отказывается.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
«Это комедия»: создатель Balatro высмеял абсурдный возрастной рейтинг игры в Европе на фоне EA Sports FC
Roblox введёт новые ограничения и расширит родительские возможности для защиты детей
Пенальти не будет: Австрия передумала признавать лутбоксы в FIFA 23 формой азартных игр
Гибель белки создала самый быстрорастущий мемкоин в истории — он превзошёл Dogecoin
Запуск цифрового рубля забуксовал — магазины не знают, как с ним работать
Профессия аналитика данных в 2025: востребованность, зарплаты, направления
Теги: roblox, roblox corporation, азартные игры
roblox, roblox corporation, азартные игры
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS 4
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор смартфона TECNO CAMON 30S: компромиссы по делу 3
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Intel решила свои проблемы»: видеокарты Intel Arc B580 разлетелись как горячие пирожки
Apple начала сворачивать работу сервисов в России
Valve объявила номинантов на премию Steam 2024, но что-то пошло не так
«Почти как RDR 2»: случайный баг показал, как Indiana Jones and the Great Circle выглядела бы с видом от третьего лица
GeForce RTX 5000 предложат «продвинутую технологию DLSS» и «нейронную визуализацию»
Новый геймплейный трейлер Lost Soul Aside подтвердил перенос релиза на 2025 год — в Steam игра потребует привязку аккаунта PSN 23 мин.
Комиссия по азартным играм Великобритании выявила нелегальные казино в Roblox 2 ч.
Люксовые бренды начали принимать оплату криптовалютой после взлёта биткоина 2 ч.
МТС выделит облачные сервисы, ИИ-технологии и большие данные в самостоятельную компанию 4 ч.
Вместе с Apple Intelligence на старые iPhone пришёл перегрев 4 ч.
Участники рынка выступили за доработку законопроекта по регулированию индустрии игр в России, а в Минцифры подготовили альтернативный акт 6 ч.
Американские военные проверят Маска на предмет угроз нацбезопасности 7 ч.
45 тонн пауков из WoW, более 1,7 триллиона демонов в Diablo IV и другие итоги 2024 года для Blizzard 7 ч.
Анимационный сериал Secret Level от авторов «Любовь, смерть и роботы» установил рекорд для Prime Video и уже заслужил продолжение 8 ч.
Консольные эксклюзивы Xbox уйдут в прошлое — Microsoft переосмысливает, «что значит быть фанатом Xbox» 21 ч.
Наш мозг работает медленнее 50-летнего процессора — учёные из Калтеха измерили скорость человеческой мысли 17 мин.
Первая частная японская ракета Kairos впервые достигла космоса и почти сразу самоуничтожилась 53 мин.
США столкнутся с дефицитом электроэнергии из-за ИИ уже в 2025 году, предупредил отраслевой регулятор 2 ч.
США нащупали угрозу нацбезопасности в роутерах TP-Link и собираются их запретить 2 ч.
Слитый постер раскрыл дату презентации Samsung Galaxy S25 3 ч.
МТС соберёт все свои IT-подразделения в самостоятельную компанию 4 ч.
Чёрные дыры оказались безопаснее, чем считали учёные — рядом с ними могут стабильно «жить» звёзды и планеты 4 ч.
Microsoft купила как минимум вдвое больше ускорителей NVIDIA, чем любой из конкурентов 4 ч.
Huawei обогнала Apple и стала крупнейшим в мире поставщиком носимой на запястье электроники 4 ч.
За первые три квартала 2024 года инвестиции в ИИ достигли $89 млрд, но прибыль венчурных инвесторов оставляет желать лучшего 5 ч.