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«Intel решила свои проблемы»: видеокарты Intel Arc B580 разлетелись как горячие пирожки

У Intel выдался непростой год, но к его окончанию компания сумела хотя бы в отдельно взятой сфере добиться того, к чему шла давно — она выпустила дискретную видеокарту, которая стала настоящим хитом. Модель Arc B580 нового семейства Battlemage встретила всеобщее одобрение со стороны авторов обзоров, и первые партии в рознице расхватали как горячие пирожки.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

«Спрос на видеокарты Arc B580 высок, и многие розничные сети уже распродали свои первоначальные запасы. Мы ожидаем еженедельного пополнения запасов видеокарт Intel Arc B580 Limited Edition и работаем с партнёрами, чтобы обеспечить постоянное присутствие ассортимента на рынке», — сообщил ресурсу The Verge представитель Intel Марк Энтони Рамирес (Mark Anthony Ramirez). Обзоры действительно пестрят хвалебными заголовками: «Появилась новая видеокарта-чемпион за $250», «Первая достойная бюджетная видеокарта десятилетия», «Быстрейшая массовая видеокарта», «Новый король мейнстрима», «Intel решила свои проблемы».

Intel Arc B580 также оказалась камнем в огород своих главных конкурентов: Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 такого впечатления на авторов обзоров произвести не смогли. Они признали, что Arc B580 превосходит своих прямых конкурентов не в каждой игре, особенно для геймеров, которым хватает разрешения 1080p, но её средний результат выше, драйверы уже не кажутся недоработанными, а более низкая цена и 12 Гбайт памяти стали весомыми аргументами за её покупку.

Найти видеокарту Intel Arc B580 за $250 сейчас непросто — все первые партии в американской рознице уже раскуплены, а у одного из крупнейших ретейлеров США Newegg завоз имеющей этот ценник версии Limited Edition ожидается лишь в начале будущего месяца. Вариант от Acer за $279 появится в ближайшие дни; есть несколько вариантов в исполнении китайской Gunnir, но стоят они около $400.

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Теги: intel, battlemage, видеокарта
intel, battlemage, видеокарта
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