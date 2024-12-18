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Apple начала сворачивать работу сервисов в России

Компания Apple приняла решение резко сократить присутствие фирменных сервисов в России с середины декабря 2024 года, сообщает iPhones.ru. Источник из самой компании на условиях анонимности рассказал порталу, что часть новых фильмов и сериалов не будет доступна для российских аккаунтов Apple TV+, а в дальнейшем в сервисе останутся лишь трейлеры нового контента. Также ограничения затронут другие сервисы.

В сервисе Apple Fitness+ в России станут недоступны релизы новых тренировок. Ранее ограничение распространялось лишь на тренировки с музыкальным сопровождением, недоступным в Apple Music для России.

Полный список изменений в политике Apple для России пока остаётся неизвестным. Предположительно, полностью лишать россиян доступа ко всем своим службам Apple не станет. Ожидается, что сохранится возможность пополнения баланса Apple ID, приобретения приложений и оформления подписок.

«Первой ласточкой» принятых Apple решений может служить отмена релиза и исчезновение информации о фильме «Ущелье» (The Gorge) в приложении Apple TV+.

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Теги: apple, сервисы apple, сокращение
apple, сервисы apple, сокращение
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