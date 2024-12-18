Intel раскрыла характеристики мобильных процессоров Core 200H — это не новые чипы

Intel опубликовала на своём сайте характеристики мобильных процессоров Core 200H. Информация о них появилась на официальном сайте компании. Новыми эти чипы назвать можно только с большой натяжкой, поскольку это переименованные модели Raptor Lake-H.

Следует напомнить, что серия процессоров Intel Core 200 будет состоять из пяти модельных рядов. Модели без приставки Ultra в названии — это Raptor Lake-U/H Refresh.

Серия процессоров Intel Core 200:

Core Ultra 200S (200K/200 без «K»/200T) — настольные Arrow Lake-S;

Core Ultra 200HX (200HX) — мобильные Arrow Lake-HX для мощных игровых ноутбуков;

Core Ultra 200H (200H) — мобильные Arrow Lake-H для ноутбуков массового сегмента;

Core Ultra 200V (200V) — мобильные Lunar Lake-MX для премиальные моделей ноутбуков и портативных консолей;

Core 200H/U (200H/200U) — Raptor Lake-H/U Refresh для ноутбуков массового сегмента.

Согласно информации, предоставленной Intel на своём сайте, старшей моделью серии Core 200H (Raptor Lake-H) является Core 9 270H. Чип предлагает 14 ядер с поддержкой 20 виртуальных потоков и работает на частоте до 5,8 ГГц. В серию также вошли 14-ядерная и 20-поточная модель Core 7 250H с частотой до 5,4 ГГц, 10-ядерная и 16-поточная Core 7 240H с частотой до 5,2 ГГц, 12-ядерная и 16-поточная модель Core 5 220H с частотой до 4,9 ГГц, а также 8-ядерная и 12-поточная модель Core 5 210H с частотой до 4,8 ГГц. Чипы также оснащены встроенной графикой с количеством исполнительных блоков от 48 до 96 штук. Заявленный показатель TDP процессоров составляет 45 Вт.

Все представленные процессоры в таблице выше основаны на кристаллах Raptor Lake. Ранее в этом году компания выпустила серию энергоэффективных процессоров Core 100U (Raptor Lake-U Refresh) для тонких ноутбуков.

К настоящему моменту Intel официально сообщила о планах анонса процессоров серий Core Ultra 200H и Core Ultra 200HX. Они будут представлены либо на выставке CES 2025, либо в течение первого квартала будущего года. Модели Core 200H станут прямой заменой процессорам Intel Core 13-го поколения, тем самым минуя Meteor Lake.