Разработчики Helldivers 2 устроили кроссовер с Killzone 2 и возмутили игроков

Продолжения серии научно-фантастических шутеров Killzone от студии Guerrilla Games на горизонте нет и не предвидится, но небольшим утешением для фанатов может послужить кроссовер в кооперативном экшене Helldivers 2.

Вслед за недавней утечкой разработчики из Arrowhead Game Studios объявили о старте первого кроссовера в истории Helldivers 2 — в магазине игры появился тематический контент по мотивам шутера Killzone 2, вышедшего в 2009 году на PS3.

По словам Arrowhead Game Studios, кроссовер Helldivers 2 и Killzone 2 принадлежит к новому разряду особого премиального контента, выделенному для подобных коллабораций и других уникальных тематических работ.

Премиальный контент доступен по премиальной цене — набор предметов в рамках кроссовера обойдётся в 1975 суперкредитов. Их можно медленно зарабатывать в самой игре или купить за реальные деньги (2100 единиц за $20).

Дополнительная награда в рамках кроссовера станет доступна пользователям при достижении определённых успехов в Галактической войне, а вторая порция премиальных предметов доберётся до магазина 23 декабря.

Пользователи оказались возмущены высокой стоимостью комплекта — боевой пропуск (заслуга) с бо́льшим числом наград стоит 1000 суперкредитов. Кроме того, в магазине тематические товары будут доступны всего пять дней.

Helldivers 2 вышла 8 февраля на PC (недоступна в российском Steam) и PS5. На прошлой неделе игра получила крупное обновление «Знамения Тирании» (Omens of Tyranny) с фракцией просветлённых.