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Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заявил глава Минцифры

После возникновения проблем в работе американского видеохостинга YouTube в России, жалобы на которые начали поступать в июле, многие россияне постепенно начали отдавать предпочтение отечественным альтернативам. Как следствие, на данный момент половина трафика YouTube перешла на российские платформы, передаёт ТАСС слова главы Минцифры Максута Шадаева.

Источник изображения: Nik/unsplash.com

Источник изображения: Nik/unsplash.com

«Мы понимаем сейчас развитие собственных больших площадок. Это касается платформ с пользовательским видеоконтентом. Нам нужна альтернатива и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро. Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика “приземляется” на российские площадки», — отметил Шадаев в выступлении на итоговом заседании общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Ростелеком», предупредивший ещё в июле о возможных сбоях в работе YouTube в России и дальнейшем ухудшении качества воспроизведения видеороликов, объяснил происходящее техническими проблемами из-за ухода Google из страны и отказа обновлять здесь оборудование для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов. Сама Google не видит своей вины в ухудшении работы YouTube.

Тем временем на фоне замедления YouTube число пользователей сервиса продолжает сокращаться. Одним из главных бенефициаров этого стал сервис «VK Видео», месячная аудитория которого увеличилась в 2024 году до 72,2 млн пользователей.

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Теги: youtube, google, видеосервис, россия
youtube, google, видеосервис, россия
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