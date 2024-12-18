Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заявил глава Минцифры

После возникновения проблем в работе американского видеохостинга YouTube в России, жалобы на которые начали поступать в июле, многие россияне постепенно начали отдавать предпочтение отечественным альтернативам. Как следствие, на данный момент половина трафика YouTube перешла на российские платформы, передаёт ТАСС слова главы Минцифры Максута Шадаева.

«Мы понимаем сейчас развитие собственных больших площадок. Это касается платформ с пользовательским видеоконтентом. Нам нужна альтернатива и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки. Это происходит достаточно быстро. Мы видим, что тот трафик, который YouTube теряет, половина этого трафика “приземляется” на российские площадки», — отметил Шадаев в выступлении на итоговом заседании общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Ростелеком», предупредивший ещё в июле о возможных сбоях в работе YouTube в России и дальнейшем ухудшении качества воспроизведения видеороликов, объяснил происходящее техническими проблемами из-за ухода Google из страны и отказа обновлять здесь оборудование для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов. Сама Google не видит своей вины в ухудшении работы YouTube.

Тем временем на фоне замедления YouTube число пользователей сервиса продолжает сокращаться. Одним из главных бенефициаров этого стал сервис «VK Видео», месячная аудитория которого увеличилась в 2024 году до 72,2 млн пользователей.