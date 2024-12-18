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Valve изменила правила отбора номинантов на премию Steam 2024, но никому об этом не сказала

Обнародованный накануне список номинантов на премию Steam образца 2024 года озадачил некоторых тем, что был составлен с нарушением текущих правил Valve, однако компания уже прояснила ситуацию.

Источник изображения: Playstack

Источник изображения: Playstack

Напомним, до недавних пор на победу в рамках премии Steam игры могли претендовать максимум в двух категориях — «Игра года» / «Игра года в виртуальной реальности» и ещё одной, — однако список финалистов премии Steam 2024 был составлен иначе.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Black Myth: Wukong, Balatro и Helldivers 2 были упомянуты в трёх номинациях («Игра года» и ещё двух), а Hades II, ремейк Silent Hill 2 и Satisfactory — в двух (за пределами «Игра года»).

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Нарушение Valve собственных правил озадачило пользователей, однако, как выяснилось, правила отбора финалистов премии Steam компания не нарушала, потому что незаметно изменила их.

Отныне игры могут претендовать максимум на три награды — «Игра года» / «Игра года в виртуальной реальности» / «Лучшая игра на Steam Deck» и ещё двух. При таких условиях список номинантов премии Steam 2024 ничего не нарушает.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Полный список претендентов на премию Steam 2024 во всех 11 номинациях доступен по ссылке. Голосование во всех категориях начнётся со стартом зимней распродажи Steam — 19 декабря в 21:00 по Москве.

Голосование завершится 31 декабря (тоже в 21:00 МСК) — тогда же будут объявлены и победители. За голос в каждой из категорий пользователи будут получать по одному стикеру для чата.

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Теги: steam, valve
steam, valve
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