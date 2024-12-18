Итоги Steam за 2024 год открыты — пользователи могут взглянуть на своё игровое прошлое в «приятной компании фактов и друзей»

По уже сложившейся традиции в преддверии очередного Нового года компания Valve предлагает пользователям Steam оглянуться на последние 12 игровых месяцев их жизни, и 2024-й не стал исключением.

Valve объявила об открытии третьих ежегодных итогов Steam (Steam Replay). Персонализированная страница (требуется авторизация в сервисе) погрузит пользователей в их игровое прошлое.

«Во сколько игр вы сыграли? А по сравнению с прошлым годом? Много ли достижений вы заработали? Сколько дней подряд вы играли во что-нибудь? Эти и другие увлекательные цифры вы увидите в своих итогах», — отмечает Valve.

Пользователи также могут взглянуть на игровое время по месяцам, устройствам, распределению между контроллером (Steam Deck) и клавиатурой с мышью или даже посмотреть статистику своей семейной группы Steam (если она есть).

Вспоминать, во что вы играли в 2024 году, можно в «приятной компании фактов и друзей», ведь итогами позволяют делиться — сохранить для себя, отправить знакомым или разместить на странице своего профиля.

Статистика учитывается за период с 1 января по 14 декабря 2024 года. В счёт не идёт время в автономном режиме (без подключения к интернету), инструментах и программах, а также играх, невыпущенных или удалённых из Steam.

Valve — не первая игровая компания, предложившая пользователям взглянуть на персональные итоги 2024 года. Ранее аналогичные страницы открыли платформодержатели Nintendo, Xbox и PlayStation.