Сегодня 19 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Итоги Steam за 2024 год открыты — пользо...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Итоги Steam за 2024 год открыты — пользователи могут взглянуть на своё игровое прошлое в «приятной компании фактов и друзей»

По уже сложившейся традиции в преддверии очередного Нового года компания Valve предлагает пользователям Steam оглянуться на последние 12 игровых месяцев их жизни, и 2024-й не стал исключением.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Valve объявила об открытии третьих ежегодных итогов Steam (Steam Replay). Персонализированная страница (требуется авторизация в сервисе) погрузит пользователей в их игровое прошлое.

«Во сколько игр вы сыграли? А по сравнению с прошлым годом? Много ли достижений вы заработали? Сколько дней подряд вы играли во что-нибудь? Эти и другие увлекательные цифры вы увидите в своих итогах», — отмечает Valve.

Пользователи также могут взглянуть на игровое время по месяцам, устройствам, распределению между контроллером (Steam Deck) и клавиатурой с мышью или даже посмотреть статистику своей семейной группы Steam (если она есть).

Вспоминать, во что вы играли в 2024 году, можно в «приятной компании фактов и друзей», ведь итогами позволяют делиться — сохранить для себя, отправить знакомым или разместить на странице своего профиля.

Статистика учитывается за период с 1 января по 14 декабря 2024 года. В счёт не идёт время в автономном режиме (без подключения к интернету), инструментах и программах, а также играх, невыпущенных или удалённых из Steam.

Valve — не первая игровая компания, предложившая пользователям взглянуть на персональные итоги 2024 года. Ранее аналогичные страницы открыли платформодержатели Nintendo, Xbox и PlayStation.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Valve объявила номинантов на премию Steam 2024, но что-то пошло не так
Atomic Heart без предупреждения вернулась в российский Steam, но почти тут же игру сняли с продажи
Крупное обновление 2.2 для Cyberpunk 2077 позволит выразить себя «как никогда раньше» и взять Джонни в попутчики — патч уже доступен
«Живите вместе. Умрите в одиночку»: анонсирована ролевая игра на выживание Blackfrost: The Long Dark 2
Нелинейная RPG от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 сменила название и готовится к презентации — грядёт The Blood of Dawnwalker
Sony показала трейлер ожидаемых игр на PS5 в 2025 году, но забыла про GTA VI
Теги: steam, valve
steam, valve
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360: максимум в формате AiO 8
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор Formula V Line APMM-750BM: доступный блок питания с разъемом 12VHPWR 2
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Более 90 % кремния внутри Ryzen 7 9800X3D оказались пустышкой без транзисторов
Чёрные дыры оказались безопаснее, чем считали учёные — рядом с ними могут стабильно «жить» звёзды и планеты
Выяснилось, где и когда появится первая из «тысяч» термоядерная электростанция Commonwealth Fusion Systems
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилась и взяла курс на новые платформы
Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заявил глава Минцифры
Итоги Steam за 2024 год открыты — пользователи могут взглянуть на своё игровое прошлое в «приятной компании фактов и друзей» 2 ч.
Valve изменила правила отбора номинантов на премию Steam 2024, но никому об этом не сказала 3 ч.
Судьбу TikTok в США решит Верховный суд за неделю до возможной блокировки 4 ч.
Разработчики Helldivers 2 устроили кроссовер с Killzone 2 и возмутили игроков 4 ч.
Новый геймплейный трейлер Lost Soul Aside подтвердил перенос релиза на 2025 год — в Steam игра потребует привязку аккаунта PSN 7 ч.
Комиссия по азартным играм Великобритании выявила нелегальные казино в Roblox 8 ч.
Люксовые бренды начали принимать оплату криптовалютой после взлёта биткоина 9 ч.
МТС выделит облачные сервисы, ИИ-технологии и большие данные в самостоятельную компанию 10 ч.
Вместе с Apple Intelligence на старые iPhone пришёл перегрев 10 ч.
Участники рынка выступили за доработку законопроекта по регулированию индустрии игр в России, а в Минцифры подготовили альтернативный акт 12 ч.
Новая статья: Обзор и тест 360-мм системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L36 BK 3 мин.
Новая статья: Обзор блока питания MSI MPG A1000G PCIE5 2 ч.
AMD прекратила производство Radeon RX 7900 GRE в преддверии выхода Radeon RX 8000 3 ч.
Китай испытал прямоточный воздушно-реактивный двигатель с детонацией для самолётов вдвое быстрее Ту-144 и «Конкорда» 3 ч.
Китай заявил, что создал квантовый процессор ничуть не хуже нашумевшего Google Willow 4 ч.
Intel раскрыла характеристики мобильных процессоров Core 200H — это не новые чипы 7 ч.
Наш мозг работает медленнее 50-летнего процессора — учёные из Калтеха измерили скорость человеческой мысли 7 ч.
Первая частная японская ракета Kairos впервые достигла космоса и почти сразу самоуничтожилась 8 ч.
«Intel решила свои проблемы»: видеокарты Intel Arc B580 разлетелись как горячие пирожки 8 ч.
США столкнутся с дефицитом электроэнергии из-за ИИ уже в 2025 году, предупредил отраслевой регулятор 9 ч.