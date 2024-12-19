Процессоры Core Ultra 200S скоро заработают как было задумано — Intel отчиталась об устранении ключевых проблем

Intel объявила о выпуске первых обновлений, которые должны исправить проблемы с производительностью процессоров Arrow Lake серии Core Ultra 200S, выявленные после их запуска. Компания заявила, что обновления обеспечат значительный прирост производительности и полностью восстановят запланированную функциональность процессоров.

Проблемы стали очевидны вскоре после выхода Arrow Lake, когда независимые тесты показали нестабильные результаты в играх, не соответствующие заявленным Intel показателям. Как пишет Tom's Hardware, это вызвало негативную реакцию со стороны пользователей и экспертов. При этом Intel немедленно начала расследование ситуации, а представитель компании Роберт Халлок (Robert Hallock) пообещал представить исправление до конца года. Компания уложилась в назначенный срок.

Было выявлено несколько основных проблем, четыре из которых уже устранены.

Отсутствие пакета Performance & Power Management (PPM);

Некорректная работа Intel Application Performance Optimizer (APO);

Сбои из-за античита Easy Anti-Cheat;

Неверные настройки BIOS.

Первой причиной стал пропущенный пакет PPM, который отвечает за взаимодействие Windows Power Plans с процессором. Его отсутствие снижало производительность на 6–30% в зависимости от нагрузки — исправление через Windows Update вышло в ноябре. В свою очередь Intel APO, который отвечает за оптимизацию производительности в играх, не функционировал из-за отсутствия PPM, что приводило к потере от 2 % до 14 % производительности.

Третья причина касалась сбоев BSOD (синий экран смерти) при запуске игр, использующих Easy Anti-Cheat. Однако Intel сообщила, что обновления античита, распространяемые Epic Games, исправили эту проблему. Наконец, было обнаружено, что предоставленные журналом событий BIOS содержали некорректные настройки, такие как частота кольцевой шины, параметры памяти, лимиты мощности и поддержка PCIe Resizable BAR. Это также влияло на производительность, снижая её на 2–14%. Все новые версии BIOS исправляют данные ошибки.

На настоящий момент для устранения проблем процессоров Arrow Lake пользователям предлагается обновить BIOS материнской платы и установить последнюю версию Windows (сборка 26100.2314 или более новая). Однако финальное обновление BIOS, которое обеспечит дополнительный прирост производительности, будет выпущено в январе. Сообщается, что обновление добавит ещё несколько процентов прироста в играх, а на выставке CES 2025 будет представлены новые тесты производительности. При этом Intel уточнила, что для корректной работы нового микрокода (0x114) потребуется обновление CSME Firmware Kit. Также некоторые игровые патчи, например для Cyberpunk 2077, могут существенно улучшить производительность