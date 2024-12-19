Sony и AMD решили объединить усилия ради внедрения в игры ИИ

Sony и AMD объявили о долговременном сотрудничестве для разработки технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые улучшат графику и игровой процесс не только на консолях, но и на ПК, включая облачные сервисы. Об этом сообщил главный геймдизайнер PlayStation 5 и PS5 Pro Марк Черни (Mark Cerny).

Новая инициатива, получившая кодовое название Project Amethyst, станет многолетним проектом и будет направлена на разработку передовых решений для графики и искусственного интеллекта. «Мы хотим поддерживать широкое применение машинного обучения на различных платформах», — отметил Черни. Как пишет Tom's Hardware, результаты работы над Project Amethyst могут быть интегрированы в будущем оборудование компании, созданном совместно с AMD.

Надо сказать, что текущее партнёрство Sony и AMD уже принесло свои плоды. Так, процессоры PlayStation 5 и PS5 Pro используют архитектуру RDNA 2, а технология PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) существенно улучшает качество изображения и производительность без увеличения нагрузки на систему. Однако новый проект нацелен на более глубокую интеграцию машинного обучения в игры.

По словам Черни, Project Amethyst преследует две основные задачи — создание идеальной архитектуры для обработки нейронных сетей, особенно тех, которые используются для графики, и разработку высококачественных нейронных сетей для независимого использования как компанией Sony, так и AMD. «Эти наработки должны повысить качество графики в играх, а также расширить использование технологий трассировки лучей и трассировки путей, что станет ключом к увеличению детализации и реалистичности графики в играх», — добавил Черни.

Однако внедрение технологий Project Amethyst потребует времени. Черни подчеркнул, что не стоит ожидать немедленных анонсов нового оборудования. Разработка консоли, по его словам, займёт около четырёх лет, поэтому использование технологий Amethyst, вероятно, станет возможным только на PlayStation 6.

Отмечается, что сотрудничество технологических гигантов также направлено на «популяризацию и демократизацию» машинного обучения, чтобы сделать технологию доступной для разработчиков игр, что позволит им использовать ИИ не только для графики, но и для создания уникального игрового процесса.