Сегодня 19 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Роскомнадзор пообещал не собирать данные...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Роскомнадзор пообещал не собирать данные о личных устройствах тех, кто посещает заблокированные сайты

Роскомнадзор (РКН) представил пояснения касательно резонансного проекта приказа о выявлении обхода блокировок интернет-ресурсов. Данная инициатива подразумевает, что операторы будут предоставлять ведомству информацию о сетевых адресах, обходящих блокировки, и не предусматривает сбор данных о личных устройствах пользователей, передаёт РБК заявление пресс-службы регулятора.

Источник изображения: pvproductions/Freepik

Источник изображения: pvproductions/Freepik

«Проект приказа Роскомнадзора подразумевает сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам. Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам», — сообщила пресс-служба РКН, подчеркнув, что от операторов будет поступать только информация о сетевых адресах.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, документом устанавливается «обязанность операторов связи представлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование)». Данную информацию операторы получат с помощью ТСПУ, которые устанавливаются в их сетях с 2019 года.

Проект был разработан в рамках реализации поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», утверждённых законом от 8 августа 2024 года, которым запрещается передача и определяется порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей достоинство человека и общественную нравственность, а также содержащей изображения действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Представитель коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко в интервью РБК предположила, что полученную информацию РКН может использовать «для предоставления в оперативные службы и дальнейшего проведения ими оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности». За предоставление доступа к запрещённым сайтам ответственность сейчас возлагается на владельцев позволяющих это осуществлять сервисов, которым грозит блокировка. Для граждан какая-либо ответственность за посещение запрещенных сайтов не предусмотрена, отметил РБК.

В России с 1 марта действует запрет на популяризацию сервисов обхода блокировок и публикацию данных о способах обхода блокировок, а с декабря запрещается распространять научную и научно-техническую информацию, а также статистику о VPN-сервисах за исключением информации о VPN для обеспечения защищённого удалённого доступа.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Роскомнадзор с декабря начнёт блокировать сайты за публикацию научной информации о VPN
Роскомнадзор заблокировал в сумме почти 200 VPN-сервисов
Российские госструктуры потратили на VPN в этом году 14,1 млрд рублей — почти в семь раз больше, чем в прошлом
Мошенники начали угонять аккаунты с помощью повреждённых файлов Microsoft Word
Программисты «Яндекса» чуть не лишили всех точного времени
Российского хакера, за которого в США объявили награду в $10 млн, будут судить в Калининграде
Теги: роскомнадзор, vpn, блокировка
роскомнадзор, vpn, блокировка
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360: максимум в формате AiO 8
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор Formula V Line APMM-750BM: доступный блок питания с разъемом 12VHPWR 2
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор собрался выявлять тех, кто обходит блокировки в интернете
Apple начала сворачивать работу сервисов в России
Роскомнадзор пообещал не собирать данные о личных устройствах тех, кто посещает заблокированные сайты
Выяснилось, где и когда появится первая из «тысяч» термоядерная электростанция Commonwealth Fusion Systems
Чёрные дыры оказались безопаснее, чем считали учёные — рядом с ними могут стабильно «жить» звёзды и планеты
Вышла вторая тестовая версия Android 16 — новых функций пока очень мало 17 мин.
Боту ChatGPT теперь можно позвонить — даже со стационарного телефона 2 ч.
Сила пьянства, запугивание врагов и возвращение Сивки: создатели Kingdom Come: Deliverance 2 рассказали о скрытых возможностях в игре 2 ч.
Sony и AMD объединились для внедрения в игры ИИ 8 ч.
Итоги Steam за 2024 год открыты — пользователи могут взглянуть на своё игровое прошлое в «приятной компании фактов и друзей» 13 ч.
Valve изменила правила отбора номинантов на премию Steam 2024, но никому об этом не сказала 13 ч.
Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заявил глава Минцифры 14 ч.
Судьбу TikTok в США решит Верховный суд за неделю до возможной блокировки 15 ч.
Разработчики Helldivers 2 устроили кроссовер с Killzone 2 и возмутили игроков 15 ч.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl уже окупилась и взяла курс на новые платформы 17 ч.
В Китае построили солнечную электростанцию, которая вырабатывает энергию днём и ночью 17 мин.
Китайские iPhone могут получить ИИ от Tencent и ByteDance — Apple начала переговоры 31 мин.
Sandisk сменила логотип, вдохновившись «одной точкой данных» 39 мин.
Прозрачный телевизор LG Signature OLED T поступил в продажу за $60 000 2 ч.
Стартап xAI начал монтаж суперускорителей NVIDIA GB200 NVL72 для ИИ-кластера Colossus 2 ч.
Одноплатный компьютер Radxa Orion O6 формата mini-ITX получил 12-ядерный Arm-процессор с ИИ-ускорителем 2 ч.
За пределами рынка чипов для ИИ роста больше нет, призналась Micron в квартальном отчёте 6 ч.
Новый иск к Intel упрекает руководство в неудачах контрактного бизнеса Foundry 8 ч.
Процессоры Core Ultra 200S скоро заработают как было задумано — Intel отчиталась об устранении ключевых проблем 11 ч.
Apple собиралась продавать iPhone по подписке, но передумала 11 ч.