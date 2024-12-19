Роскомнадзор пообещал не собирать данные о личных устройствах тех, кто посещает заблокированные сайты

Роскомнадзор (РКН) представил пояснения касательно резонансного проекта приказа о выявлении обхода блокировок интернет-ресурсов. Данная инициатива подразумевает, что операторы будут предоставлять ведомству информацию о сетевых адресах, обходящих блокировки, и не предусматривает сбор данных о личных устройствах пользователей, передаёт РБК заявление пресс-службы регулятора.

«Проект приказа Роскомнадзора подразумевает сбор сетевых адресов, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил фильтрации в целях противодействия компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам. Информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам», — сообщила пресс-служба РКН, подчеркнув, что от операторов будет поступать только информация о сетевых адресах.

Согласно пояснительной записке к проекту приказа, документом устанавливается «обязанность операторов связи представлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование (оконечное оборудование)». Данную информацию операторы получат с помощью ТСПУ, которые устанавливаются в их сетях с 2019 года.

Проект был разработан в рамках реализации поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», утверждённых законом от 8 августа 2024 года, которым запрещается передача и определяется порядок ограничения доступа к информации, оскорбляющей достоинство человека и общественную нравственность, а также содержащей изображения действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.

Представитель коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко в интервью РБК предположила, что полученную информацию РКН может использовать «для предоставления в оперативные службы и дальнейшего проведения ими оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-розыскной деятельности». За предоставление доступа к запрещённым сайтам ответственность сейчас возлагается на владельцев позволяющих это осуществлять сервисов, которым грозит блокировка. Для граждан какая-либо ответственность за посещение запрещенных сайтов не предусмотрена, отметил РБК.

В России с 1 марта действует запрет на популяризацию сервисов обхода блокировок и публикацию данных о способах обхода блокировок, а с декабря запрещается распространять научную и научно-техническую информацию, а также статистику о VPN-сервисах за исключением информации о VPN для обеспечения защищённого удалённого доступа.