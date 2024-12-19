Сегодня 19 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик «Мечта, ставшая реальностью»: разработчи...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Мечта, ставшая реальностью»: разработчики GTA: Vice City Nextgen Edition показали новое освещение и привели фанатов в восторг

Группа российских моддеров из команды Revolution Team представила новый трейлер GTA: Vice City Nextgen Edition — фанатского ремастера криминального боевика Rockstar Games на движке Rage от GTA IV.

Источник изображений: Revolution Team

Источник изображений: Revolution Team

Трёхминутный ролик, доступный для просмотра в YouTube (см. плеер ниже) и VK, демонстрирует обещанное разработчиками ранее освещение внутри помещений, которого не было в предыдущих сборках мода.

На протяжении трейлера создатели GTA: Vice City Nextgen Edition показывают одни и те же сцены с разным освещением — новым и старым. Разница между двумя вариантами видна невооружённым глазом.

Несмотря на некоторые шероховатости, демонстрация нового освещения GTA: Vice City Nextgen Edition привела зрителей в восторг. «Не могу выразить, как сильно я жду [этот мод]. Мечта, ставшая реальностью», — поделился ElVicioMan.

Ранее сообщалось, что выход GTA: Vice City Nextgen Edition планируется в декабре, но «есть небольшая вероятность» переноса на январь 2025 года. В новом трейлере в качестве сроков премьеры указана текущая зима.

По всей видимости, анонса точной даты выпуска GTA: Vice City Nextgen Edition долго ждать не придётся. В Revolution Team уверяют: «Работа идёт полным ходом, ждите от нас новостей в ближайшее время».

По состоянию на конец ноября разработка GTA: Vice City Nextgen Edition завершена на 95 %. Команда проводит финальные тесты, устраняет возникающие баги и стремится «сразу выпустить максимально работоспособную версию мода».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Издатели тянут с анонсом дат выхода игр в 2025 году, чтобы не нарваться на GTA VI
Бывший аниматор Rockstar объяснил, почему студия тянет со вторым трейлером GTA VI
«Настоящее Definitive Edition»: новый трейлер GTA: Vice City Nextgen Edition воодушевил фанатов
«Живите вместе. Умрите в одиночку»: анонсирована ролевая игра на выживание Blackfrost: The Long Dark 2
«Разочарованным не уйдёт никто»: ведущие разработчики намекнули, что в The Witcher 4 появится «Гвинт»
Нелинейная RPG от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 сменила название и готовится к презентации — грядёт The Blood of Dawnwalker
Теги: gta: vice city nextgen edition, revolution team, gta: vice city, rockstar games, экшен
gta: vice city nextgen edition, revolution team, gta: vice city, rockstar games, экшен
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360: максимум в формате AiO 9
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор Formula V Line APMM-750BM: доступный блок питания с разъемом 12VHPWR 2
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Более 90 % кремния внутри Ryzen 7 9800X3D оказались пустышкой без транзисторов
Роскомнадзор собрался выявлять тех, кто обходит блокировки в интернете
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила огромный патч — 110 Гбайт и 1800 изменений
Выяснилось, где и когда появится первая из «тысяч» термоядерная электростанция Commonwealth Fusion Systems
Смартфоны Samsung Galaxy S25+ и S25 Ultra с закруглёнными углами показались на качественных изображениях
Apple и Meta обвинили друг друга в саботаже совместимости мессенджеров 21 мин.
Роскомнадзор расставит капканы на хакеров 51 мин.
Windows 11 24H2 снова стала ломать игры — Microsoft приостановила выпуск обновления 59 мин.
Nvidia помогла Apple повысить эффективность больших языковых моделей ИИ 3 ч.
Телевизоры Haier, TCL и Huawei перейдут на YaOS от «Яндекса» 4 ч.
«Мечта, ставшая реальностью»: разработчики GTA: Vice City Nextgen Edition показали новое освещение и привели фанатов в восторг 4 ч.
Sony передумала покупать материнскую компанию FromSoftware, но станет её крупнейшим акционером 4 ч.
Вышла вторая тестовая версия Android 16 — новых функций пока очень мало 5 ч.
С чат-ботом ChatGPT теперь можно поболтать по телефону, даже стационарному 6 ч.
Сила пьянства, запугивание врагов и возвращение Сивки: создатели Kingdom Come: Deliverance 2 рассказали о скрытых возможностях в игре 6 ч.
«В данном случае патриотизм не работает»: российские смартфоны так и не захватили рынок, в отличие от ноутбуков 29 мин.
SK hynix получит $458 млн субсидий на строительство фабрики чипов в США 2 ч.
Японские 2-нм чипы всё ближе: Rapidus получила первый литографический EUV-сканер ASML 3 ч.
SMR-стартап Oklo подписал сделку о поставке 12 ГВт оператору ЦОД Switch 3 ч.
Луна оказалась более древней, чем предполагалось — учёные дали новую оценку возраста спутника 3 ч.
Micron начала поставлять передовую память HBM3E не только Nvidia 4 ч.
Малайзия открывает Национальный офис ИИ для становления в стране ключевого ИИ-хаба Юго-Восточной Азии 4 ч.
В Китае построили солнечную электростанцию, которая вырабатывает энергию днём и ночью 5 ч.
Китайские iPhone могут получить ИИ от Tencent и ByteDance — Apple начала переговоры 5 ч.
Sandisk сменила логотип, вдохновившись «одной точкой данных» 6 ч.