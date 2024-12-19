«Мечта, ставшая реальностью»: разработчики GTA: Vice City Nextgen Edition показали новое освещение и привели фанатов в восторг

Группа российских моддеров из команды Revolution Team представила новый трейлер GTA: Vice City Nextgen Edition — фанатского ремастера криминального боевика Rockstar Games на движке Rage от GTA IV.

Трёхминутный ролик, доступный для просмотра в YouTube (см. плеер ниже) и VK, демонстрирует обещанное разработчиками ранее освещение внутри помещений, которого не было в предыдущих сборках мода.

На протяжении трейлера создатели GTA: Vice City Nextgen Edition показывают одни и те же сцены с разным освещением — новым и старым. Разница между двумя вариантами видна невооружённым глазом.

Несмотря на некоторые шероховатости, демонстрация нового освещения GTA: Vice City Nextgen Edition привела зрителей в восторг. «Не могу выразить, как сильно я жду [этот мод]. Мечта, ставшая реальностью», — поделился ElVicioMan.

Ранее сообщалось, что выход GTA: Vice City Nextgen Edition планируется в декабре, но «есть небольшая вероятность» переноса на январь 2025 года. В новом трейлере в качестве сроков премьеры указана текущая зима.

По всей видимости, анонса точной даты выпуска GTA: Vice City Nextgen Edition долго ждать не придётся. В Revolution Team уверяют: «Работа идёт полным ходом, ждите от нас новостей в ближайшее время».

По состоянию на конец ноября разработка GTA: Vice City Nextgen Edition завершена на 95 %. Команда проводит финальные тесты, устраняет возникающие баги и стремится «сразу выпустить максимально работоспособную версию мода».