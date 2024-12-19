Windows 11 24H2 снова стала ломать игры — Microsoft приостановила выпуск обновления

В обновлении Windows 11 24H2 обнаружена ошибка, которая может приводить к некорректному отображению цветов в играх. Как сообщают некоторые пользователи, проблема затрагивает не только игры. Windows 11 также может некорректно отображать цвета рабочего стола, если в настройках операционной системы включена опция «Автоматическое управление цветом приложений».

Microsoft также признала проблему в работе функции Auto HDR. Последняя призвана повысить качество отображения цветов в играх путём автоматического преобразования SDR-контента, то есть со стандартным динамическим диапазоном яркости, использующимся по умолчанию, в HDR-контент с расширенным динамическим диапазоном яркости.

Как отмечается, использование Auto HDR не только приводит к некорректному отображению цветов, но и вызывает сбои в работе некоторых приложений. «После установки Windows 11 версии 24H2 у вас могут возникнуть проблемы с играми, если на вашем устройстве включена функция Auto HDR. Вы также можете заметить, что некоторые игры перестают отвечать», — указывает Microsoft.

Компания приостановила выпуск обновления Windows 11 24H2 для систем, у которых включена функция Auto HDR. Для таких систем «Центр обновления Windows» не будет предлагать установить Windows 11 24H2. Если обновление Windows 11 24H2 уже установлено, то отключить функцию Auto HDR можно, открыв «Параметры → Система → Графика → Auto HDR ». Функцию можно отключить как для всей системы, так и для отдельных приложений.

Microsoft сообщила в разговоре с порталом Windows Latest, что уже работает над исправлением, которое будет выпущено в ближайшем будущем.