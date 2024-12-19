Роскомнадзор расставит капканы на хакеров

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, входит в состав Роскомнадзора) закупит лицензии на использование программного обеспечения, предназначенного для генерации приманок и ловушек для хакеров. Данные на портале госзакупок указывают на то, что поставщик таких решений был выбран 13 декабря. Им стал отечественный разработчик ПО в сфере информационной безопасности ООО «Ангара ассистанс».

Исполнитель должен установить ПО Xello Deception за 13,1 млн рублей. За счёт этого в инфраструктуре ведомства появится несколько серверов-ловушек с сотнями устройств, имитирующих реальные. ГРЧЦ сможет использовать данное решение в течение года. «Xello Deception нужен для обеспечения информационной безопасности предприятия», — прокомментировал данный вопрос представитель Роскомнадзора.

Напомним, компания Xello Deception выпускает одноимённый софтверный продукт класса Distributed Deception Platforms, который используется для введения в заблуждение хакеров, получивших доступ к защищённой инфраструктуре. Софтверные продукты такого типа способны имитировать элементы инфраструктуры, делая их реальными для хакеров. В виртуальной среде заказчик разворачивает поддельную инфраструктуру, включая компьютеры, серверы, принтеры, сетевые устройства, разные подключённые к сети промышленные и бытовые устройства. При этом на всех этих устройствах имитируются реальные действия — трафик, вход-выход и др.

Для реальных пользователей такие ловушки скрыты, поскольку в их работе взаимодействие с ними не предусмотрено. В этом случае любое использование такой ловушки расценивается как потенциальная активность злоумышленников. Когда злоумышленник пытается получить доступ к ресурсам предприятия, система осуществляет его перенаправление на ловушку — какой-то поддельный сервис, базу данных или что-то иное. За счёт этого хакера удаётся отвлечь от реальных целей, и чем дольше злоумышленник будет отвлечён, тем больше шансов его обнаружить и нейтрализовать.

По данным источника, общий объём рынка в категории Deception составит около 1 млрд рублей в 2024 году. По мнению некоторых экспертов, при дальнейшей популяризации технологии объём рынка может удвоиться в ближайшие годы. Кроме Xello Deception на российском рынке в данном направлении работают и другие компании, включая «Гарда Deception», AVSoft, LOKI, R-Vision TDP и др. Некоторые организации продолжают использовать купленные ранее аналоги от иностранных поставщиков, среди которых наибольшей популярностью пользуется израильский продукт TrapX.