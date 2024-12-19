Сегодня 19 декабря 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Роскомнадзор расставит капканы на хакеро...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Роскомнадзор расставит капканы на хакеров

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, входит в состав Роскомнадзора) закупит лицензии на использование программного обеспечения, предназначенного для генерации приманок и ловушек для хакеров. Данные на портале госзакупок указывают на то, что поставщик таких решений был выбран 13 декабря. Им стал отечественный разработчик ПО в сфере информационной безопасности ООО «Ангара ассистанс».

Источник изображения: KeepCoding / Unsplash

Источник изображения: KeepCoding / Unsplashроссия

Исполнитель должен установить ПО Xello Deception за 13,1 млн рублей. За счёт этого в инфраструктуре ведомства появится несколько серверов-ловушек с сотнями устройств, имитирующих реальные. ГРЧЦ сможет использовать данное решение в течение года. «Xello Deception нужен для обеспечения информационной безопасности предприятия», — прокомментировал данный вопрос представитель Роскомнадзора.

Напомним, компания Xello Deception выпускает одноимённый софтверный продукт класса Distributed Deception Platforms, который используется для введения в заблуждение хакеров, получивших доступ к защищённой инфраструктуре. Софтверные продукты такого типа способны имитировать элементы инфраструктуры, делая их реальными для хакеров. В виртуальной среде заказчик разворачивает поддельную инфраструктуру, включая компьютеры, серверы, принтеры, сетевые устройства, разные подключённые к сети промышленные и бытовые устройства. При этом на всех этих устройствах имитируются реальные действия — трафик, вход-выход и др.

Для реальных пользователей такие ловушки скрыты, поскольку в их работе взаимодействие с ними не предусмотрено. В этом случае любое использование такой ловушки расценивается как потенциальная активность злоумышленников. Когда злоумышленник пытается получить доступ к ресурсам предприятия, система осуществляет его перенаправление на ловушку — какой-то поддельный сервис, базу данных или что-то иное. За счёт этого хакера удаётся отвлечь от реальных целей, и чем дольше злоумышленник будет отвлечён, тем больше шансов его обнаружить и нейтрализовать.

По данным источника, общий объём рынка в категории Deception составит около 1 млрд рублей в 2024 году. По мнению некоторых экспертов, при дальнейшей популяризации технологии объём рынка может удвоиться в ближайшие годы. Кроме Xello Deception на российском рынке в данном направлении работают и другие компании, включая «Гарда Deception», AVSoft, LOKI, R-Vision TDP и др. Некоторые организации продолжают использовать купленные ранее аналоги от иностранных поставщиков, среди которых наибольшей популярностью пользуется израильский продукт TrapX.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Половина трафика замедленного YouTube перетекла на отечественные аналоги, заявил глава Минцифры
Apple начала сворачивать работу сервисов в России
Участники рынка выступили за доработку законопроекта по регулированию индустрии игр в России, а в Минцифры подготовили альтернативный акт
Мошенники начали угонять аккаунты с помощью повреждённых файлов Microsoft Word
ChatGPT сломается, если его спросить про Дэвида Майера
Большинство устройств умного дома лишаются поддержки производителей без предупреждения, и в США хотят это исправить
Теги: хакерская атака, хакеры, информационная безопасность
хакерская атака, хакеры, информационная безопасность
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360: максимум в формате AiO 9
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-51-71QJ: сама универсальность 3
Обзор Formula V Line APMM-750BM: доступный блок питания с разъемом 12VHPWR 2
Antonblast — круши, ломай и веселись. Рецензия 1

Входит в реестр лиц, организаций и объединений, выполняющих функции иностранного агента;

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Более 90 % кремния внутри Ryzen 7 9800X3D оказались пустышкой без транзисторов
Роскомнадзор собрался выявлять тех, кто обходит блокировки в интернете
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получила огромный патч — 110 Гбайт и 1800 изменений
Выяснилось, где и когда появится первая из «тысяч» термоядерная электростанция Commonwealth Fusion Systems
Смартфоны Samsung Galaxy S25+ и S25 Ultra с закруглёнными углами показались на качественных изображениях
Apple и Meta обвинили друг друга в саботаже совместимости мессенджеров 21 мин.
Роскомнадзор расставит капканы на хакеров 51 мин.
Windows 11 24H2 снова стала ломать игры — Microsoft приостановила выпуск обновления 59 мин.
Nvidia помогла Apple повысить эффективность больших языковых моделей ИИ 3 ч.
Телевизоры Haier, TCL и Huawei перейдут на YaOS от «Яндекса» 4 ч.
«Мечта, ставшая реальностью»: разработчики GTA: Vice City Nextgen Edition показали новое освещение и привели фанатов в восторг 4 ч.
Sony передумала покупать материнскую компанию FromSoftware, но станет её крупнейшим акционером 4 ч.
Вышла вторая тестовая версия Android 16 — новых функций пока очень мало 5 ч.
С чат-ботом ChatGPT теперь можно поболтать по телефону, даже стационарному 6 ч.
Сила пьянства, запугивание врагов и возвращение Сивки: создатели Kingdom Come: Deliverance 2 рассказали о скрытых возможностях в игре 6 ч.
«В данном случае патриотизм не работает»: российские смартфоны так и не захватили рынок, в отличие от ноутбуков 29 мин.
SK hynix получит $458 млн субсидий на строительство фабрики чипов в США 2 ч.
Японские 2-нм чипы всё ближе: Rapidus получила первый литографический EUV-сканер ASML 3 ч.
SMR-стартап Oklo подписал сделку о поставке 12 ГВт оператору ЦОД Switch 3 ч.
Луна оказалась более древней, чем предполагалось — учёные дали новую оценку возраста спутника 3 ч.
Micron начала поставлять передовую память HBM3E не только Nvidia 4 ч.
Малайзия открывает Национальный офис ИИ для становления в стране ключевого ИИ-хаба Юго-Восточной Азии 4 ч.
В Китае построили солнечную электростанцию, которая вырабатывает энергию днём и ночью 5 ч.
Китайские iPhone могут получить ИИ от Tencent и ByteDance — Apple начала переговоры 5 ч.
Sandisk сменила логотип, вдохновившись «одной точкой данных» 6 ч.