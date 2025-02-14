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Oppo опубликовала распаковку складного, но лёгкого Find N5 в преддверии анонса

Oppo обещает официально представить складной смартфон Find N5 20 февраля, а пока ограничивается тем, что раскрывает некоторые подробности об устройстве. Уже известно, что толщина корпуса оказалась минимальной для габаритов порта USB Type-C, а гибкий дисплей почти лишён складки по центру. Теперь компания сообщила, что телефон ещё и чрезвычайно лёгкий.

Источник изображения: Oppo

Источник изображения: Oppo

Ранее Oppo заявила, что Find N5 станет самым тонким складным смартфоном в мире — его толщина в сложенном виде составит всего 8,93 мм. Свои слова компания подтвердила собственным видео с распаковкой устройства, из которого выяснилось, что телефон не только рекордно тонкий, но и очень лёгкий.

Масса Oppo Find N5 составляет 229 г. Это значит, что он всего на 2 грамма тяжелее, чем Apple iPhone 16 Pro Max, который не является складным. И при этом он на 3 грамма легче, чем Samsung Galaxy S24 Ultra. В комплекте со складным смартфонов поставляется чехол — по крайней мере, для китайских покупателей. Сам Oppo Find N5 будет доступен в белом, тёмно-сером и сиреневом цветах.

По неподтверждённой информации, модель Oppo Find N5 впоследствии выйдет также под названием OnePlus Open 2. Смартфон работает на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а его корпус имеет защиту по стандартам IPX6, IPX8 и IPX9.

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Теги: oppo, складной смартфон, видео
oppo, складной смартфон, видео
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