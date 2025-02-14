Valve удалила из Steam вредоносную игру PirateFi, пользователям рекомендуется переустановить ОС

Valve удалила из своего цифрового магазина Steam игру PirateFi, потому что в ней содержалось вредоносное ПО, сообщили несколько ресурсов. Запустившим игру пользователям компания сообщила, что им, возможно, следует «рассмотреть возможность полной переустановки своей операционной системы».

PirateFi позиционировалась как «захватывающая игра на выживание в динамичном низкополигональном мире, где можно играть в одиночку или с другими в многопользовательском режиме». Количество скачавших игру пользователей неизвестно, но о ней оставили 51 отзыв. Valve удалила PirateFi на этой неделе и настоятельно порекомендовала скачавшим пользователям «запустить полное сканирование системы с помощью антивируса, а также проверить систему на наличие неожиданного или недавно установленного программного обеспечения». И только полная переустановка ОС, по сообщению Valve, способна «гарантировать отсутствие вредоносного ПО на компьютере».

И приложение Steam, и устанавливаемые через него игры имеют достаточно глубокий доступ к компьютерам геймеров, поэтому киберпреступники нередко проявляют интерес к вирусам, нацеленным на неосторожных геймеров. В 2023 году хакеры воспользовались уязвимостью устаревшей Call of Duty: Modern Warfare 2 и запустили распространение червя, который передавался с компьютера на компьютер.