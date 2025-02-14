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Сегодня YouTube исполнилось 20 лет

Ровно 20 лет назад трое бывших сотрудников PayPal запустили ресурс YouTube.com, первоначально задуманный как сайт знакомств со слоганом «Tune In, Hook Up» — «Настраивайся, знакомься».

Источник изображения: Christian Wiediger / unsplash.com

Источник изображения: Christian Wiediger / unsplash.com

Основатели проекта Стив Чен (Steve Chen), Чад Хёрли (Chad Hurley) и Джавед Карим (Jawed Karim) изо всех сил старались привлечь пользователей, поэтому первое видео на YouTube разместили сами. Теперь это ставший знаменитым, но в остальном ничем не примечательный ролик «Me at the zoo» («Я в зоопарке»), на котором Карим рассказывает о слонах в зоопарке Сан-Диего. Так они создали платформу, на которой любой пользователь интернета может смотреть и загружать видео.

Масштабы YouTube сегодня трудно переоценить: для одних вирусные видео на платформе стали хаосом и источником многочисленных нарушений авторских прав, для других — революцией в распространении контента. Уже через год после запуска Google приобрела YouTube за $1,6 млрд. В октябре 2006 года Карим рассказал, чем для него оказался этот проект: «Если у вас есть хорошая идея и вы просто снимаете видео, вы можете получить миллионную аудиторию почти мгновенно и бесплатно».

В истории YouTube были и непростые моменты — в частности, проблемы с защитой данных, публикацией недопустимого контента и спорными алгоритмами рекомендаций. Тем не менее ролик «Me at the zoo» по-прежнему доступен на платформе. У него 348 млн просмотров, но по меркам YouTube это далеко не самое популярное видео.

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Теги: google, youtube, юбилей
google, youtube, юбилей
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