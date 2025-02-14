Android 16 будет отключать некоторые функции во время звонка — для защиты от мошенников

Для борьбы с мошенничеством операционная система Android 16 сможет во время звонка блокировать установку приложений из сторонних источников, а также закрывать доступ к специальным возможностям.

Видов телефонного мошенничества сегодня стало слишком много, и с появлением голосовых функций ИИ ситуация будет только усугубляться. Жулики прибегают к различным уловкам, чтобы выманивать у доверчивых граждан деньги или получать доступ к их счетам — число жертв преступных схем растёт каждый день. Для борьбы с мошенниками Google подготовила новую функцию безопасности для Android 16, которая блокирует изменение некоторых настроек во время телефонных звонков. Она может усложнить мошенникам задачу и заставит вероятных жертв дважды подумать, прежде чем устанавливать и запускать вредоносные приложения.

Для реализации мошеннических схем преступники часто заставляют жертв устанавливать вредоносные приложения и давать этим приложениям привилегии. Среднестатистический человек часто не знает, как загружать и устанавливать на Android приложения из сторонних источников, поэтому мошенники остаются на линии и руководят жертвами в процессе. В этот момент может оказаться полезной новая функция безопасности Android 16 — если телефонный звонок активен, система не даст пользователю включить разрешение на установку приложений из сторонних источников, потому что вредоносы часто скачиваются не из официальных магазинов приложений.

Мошенники, конечно, могут попросить жертву повесить трубку, загрузить приложение и перезвонить. Но это может нарушить цепочку действий, дать жертве время одуматься и вызвать у неё подозрения. Диалоговое окно, которое показывается при попытке разрешить загрузку из сторонних источников, содержит предупреждение, что мошенники часто запрашивают это действие, и рекомендацию соблюдать осторожность. Ещё одной защитной мерой станет блокировка специальных возможностей во время звонка — вредоносные приложения не смогут считывать содержимое экрана и выполнять действия от имени пользователя. Это значит, что и мошенникам будет сложнее получать полный контроль над устройствами жертв.

Эти возможности были обнаружены журналистами ресурса Android Authority в сборке Android 16 Beta 2, но пока они неактивны. Вероятно, они начнут работать к выходу общедоступной версии Android 16 весной этого года. Они основаны на функции Enhanced Confirmation Mode, которая дебютировала в Android 15 — она затрудняет приложениям из сторонних источников доступ к важным привилегиям.