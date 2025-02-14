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System Shock 2: Enhanced Edition вернулась из небытия — новое название и скорый релиз

Анонсированный ещё в 2019 году ремастер культового научно-фантастического ролевого шутера System Shock 2 от Irrational Games впервые за несколько лет подал признаки жизни и, более того, готовится к скорому релизу.

Источник изображения: Steam (Wissen macht Aua!)

Источник изображения: Steam (Wissen macht Aua!)

Как сообщил портал Gematsu со ссылкой на пресс-релиз Nightdive Studios, переиздание System Shock 2, до сих пор известное как System Shock 2: Enhanced Edition, сменило название на System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster выйдет не только на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S, как планировалось до недавнего времени, но также на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Релиз ожидается уже «скоро». Точную дату выхода System Shock 2: 25th Anniversary Remaster объявят 20 марта на презентации Future Games Show: Spring Showcase 2025 — там же будет представлен новый трейлер переиздания.

Ключевая иллюстрация System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (источник изображения: Nightdive Studios)

Ключевая иллюстрация System Shock 2: 25th Anniversary Remaster (источник изображения: Nightdive Studios)

События System Shock 2 разворачиваются в 2114 году на захваченном монстрами и искусственным интеллектом SHODAN звездолёте «Фон Браун». Оригинальная игра вышла в 1999-м и, несмотря на слабые продажи, стала культовой классикой.

В ремастере обещали обновить «все ролики, текстуры, модели персонажей и оружия», улучшить производительность (до 120 кадров/с), повысить стабильность, реализовать бесшовный кооператив и поддержку модов.

Ранее сообщалось, что обновлённая System Shock 2 достанется бесплатно всем, кто приобрёл через Steam или GOG ремейк первой System Shock. Вероятно, с пополнением списка целевых платформ разработчики расширят программу акции.

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Теги: system shock 2: enhanced edition, system shock 2: 25th anniversary remaster, nightdive studios, шутер
system shock 2: enhanced edition, system shock 2: 25th anniversary remaster, nightdive studios, шутер
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