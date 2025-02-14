GeForce RTX 5070 Ti показались на прилавках — цены варьируются от рекомендованных до абсурдных

До старта продаж видеокарт GeForce RTX 5070 Ti осталось шесть дней. Nvidia вчера подтвердила, что новинка станет доступна 20 февраля. На этом фоне европейские ретейлеры начали заполнять ассортимент своих магазинов новой моделью ускорителя. Стоимость предложений начинается с РРЦ. Самые дорогие версии выставлены почти вдвое дороже.

Рекомендованная розничная цена RTX 5070 Ti составляет $749. Однако формально это ничего не значит, поскольку карта не будет выпускаться в эталонном исполнении Founders Edition. Как показывает анализ рынка порталом VideoCardz, найти новинку с таким ценником будет практически невозможно, особенно в Европе, где к стоимости продукта добавляется НДС, который в зависимости от страны варьируется от 19 % (в Германии) до 25,5 % (в Финляндии).

Для рынка Германии рекомендованная цена GeForce RTX 5070 Ti составляет €879. VideoCardz собрал данные крупного местного ретейлера Caseking. Предложений по рекомендованной Nvidia цене у магазина нет. Стоимость ускорителя в зависимости от производителя варьируется от €1149 до €1399.

Рекомендованная цена карты в Финляндии составляет €924. У популярного финского ретейлера Proshop в ассортименте значатся только две версии одной карты от Inno3D. Одна с дополнительным разгоном GPU, другая без. Версия без разгона оценивается в рекомендованные €924, а вариант с разгоном оценён в €999.

В Дании рекомендованная цена RTX 5070 Ti составляет 6879 датских крон. По такой цене магазин предложит модель Inno3D RTX 5070 Ti X3 без дополнительного разгона.

Рекомендованная цена карты во Франции составляет €884. В ассортименте обнаружены две версии от PNY. Обе по цене выше рекомендованной. Одна из них не имеет ARGB-подсветки. За дополнительные лампочки придётся доплатить €361, что выглядит абсурдным.

В США рекомендованная стоимость карты составляет $749. В ассортименте магазинов Newegg, B&H Photo и BestBuy карты значатся, но без указания цен. VideoCardz удалось найти одну версию RTX 5070 Ti по рекомендованной цене только у ретейлера MicroCenter. И это, судя по всему, пока единственная модель с дополнительным разгоном по рекомендованной цене.