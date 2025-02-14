Maxsun выпустила материнские платы MS-iCraft B860M CROSS Aiga с аниме-девушкой на обороте

Компания Maxsun выпустила серию ярких материнских плат MS-iCraft B860M CROSS Aiga компактного формата Micro-ATX. В серию вошли обычная модель и версия Pro. Обе предназначены для процессоров Intel Arrow Lake-S.

Обе новинки выполнены в белом цвете, причём текстолит тоже белый. Модель MS-iCraft B860M CROSS Pro выделяется наличием 3,4-дюймового дисплея на кожухе панели внешних разъёмов. На дисплей выводится различная информация о системе, а также экран может отображать различный пользовательский контент.

Другой отличительной чертой модели MS-iCraft B860M CROSS Pro является оснащение Wi-Fi-модулем Intel BE200. Обычная версия получила беспроводной модуль Intel AX211.

В остальном обе платы обладают одинаковыми техническими характеристиками. Они поддерживают установку до 192 Гбайт оперативной памяти DDR5 со скоростью до 9066 МТ/с с разгоном. Новинки получили 18-фазные подсистемы питания со схемой фаз 16+1+1 (50 A DrMOS), предлагают по одному слоту PCIe 5.0 x16 и по одному PCIe 4.0 x4.

MS-iCraft B860M CROSS и MS-iCraft B860M CROSS Pro доступны в продаже в Китае. Первая оценивается в 1249 юаней (около $171), а вторая получила ценник 1349 юаней ($185).